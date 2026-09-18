1877’den Bu Yana İlk Kez Görülecek: 'Mega El Nino' Geliyor, Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı!
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Türkiye, 2027 yılında son 150 yılın en güçlü El Nino etkisiyle karşı karşıya kalabilir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Mega El Nino' olarak adlandırdığı bu sürecin ekim ayının ikinci yarısından itibaren yoğun yağışlarla kendini göstereceğini açıkladı. Yaşar, benzer bir tablonun en son 1877 yılında yaşandığını belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün süper El Nino ihtimalini yüzde 90'a yükselttiğini hatırlatan uzman, başta İstanbul olmak üzere birçok kent için kritik bir uyarıda bulundu.
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2026'nın ilk yarısında yağış rekoru kırıldı, asıl etki 2027'de hissedilecek.
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"Müthiş yağışlar alacağız."
Tahtalı Barajı yüzde 46'ya, Gördes Barajı yüzde 30'a geriledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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