1877’den Bu Yana İlk Kez Görülecek: 'Mega El Nino' Geliyor, Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı!

Mega El Nino'nun getireceği yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeler için umut verici görülüyor. İzmir'i besleyen Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde seyrederken, Gördes Barajı'nda bu oran yüzde 30'a kadar geriledi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, beklenen yağışların bu tabloyu tersine çevirebileceğini vurgulayarak, 'Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız' dedi.

Uzman, mega El Nino sürecinin yalnızca yağış getirmeyeceğini, sıcaklık dengesinde de köklü değişikliklere yol açabileceğini söyledi. İklim bilimciler, bu tür ekstrem hava olaylarının küresel ısınmayla birlikte sıklaşacağını, dolayısıyla hem yerel yönetimlerin hem vatandaşların olası sel ve taşkın risklerine karşı önlem alması gerektiğini vurguladı:

'Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız. Önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılı yağışlar ortalamada ya da ortalamaların üzerinde seyredecektir. Dolayısıyla su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Gelecek olan Mega El Nino öncesinde, ana barajımız olan Tahtalı Barajı şu anda yüzde 46 civarında dolu. Tahtalı'dan yüzde 50 daha büyük olan Gördes Barajı ise yüzde 30'lar seviyesinde. Bunlar ciddi rakamlardır. Gerçekten çok güzel su birikti. Bu yıl bu oranlar daha da artacak. Belki yüzde 70-80 seviyelerine çıkacaktır.'