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1877’den Bu Yana İlk Kez Görülecek: 'Mega El Nino' Geliyor, Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı!

1877’den Bu Yana İlk Kez Görülecek: 'Mega El Nino' Geliyor, Uzman İsim Tarih Vererek Uyardı!

hava durumu Kuraklık Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 17:59
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Türkiye, 2027 yılında son 150 yılın en güçlü El Nino etkisiyle karşı karşıya kalabilir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Mega El Nino' olarak adlandırdığı bu sürecin ekim ayının ikinci yarısından itibaren yoğun yağışlarla kendini göstereceğini açıkladı. Yaşar, benzer bir tablonun en son 1877 yılında yaşandığını belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün süper El Nino ihtimalini yüzde 90'a yükselttiğini hatırlatan uzman, başta İstanbul olmak üzere birçok kent için kritik bir uyarıda bulundu.

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2026'nın ilk yarısında yağış rekoru kırıldı, asıl etki 2027'de hissedilecek.

2026'nın ilk yarısında yağış rekoru kırıldı, asıl etki 2027'de hissedilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde yağış rekorunun kırıldığını hatırlatarak, mega El Nino'nun asıl etkisinin 2027'de ortaya çıkacağını söyledi. Yaşar, 'Mega El Nino'yu tanık olduğumuz kadarıyla en son 1877'li yıllarda gördük' diyerek olayın ne denli nadir olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre normal El Nino etkisi deniz suyu sıcaklığını yaklaşık 1 derece artırırken, süper El Nino'da bu artış 1-2 dereceye, mega El Nino'da ise 2 derecenin üzerine çıkıyor. 2023 verilerine bakıldığında Avrupa ve Türkiye'deki yağış ortalamayı yüzde 12 aşmıştı; Dünya Meteoroloji Örgütü de mega El Nino ihtimalini yüzde 40'tan yüzde 90'a yükselterek uyarısını sertleştirdi.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı

"Müthiş yağışlar alacağız."

"Müthiş yağışlar alacağız."

Yaşar, ekim ayının ikinci yarısından itibaren 'gerçekten güzel yağışlar' beklendiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

'Bu sırada müthiş yağışlar alacağız. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gerçekten çok güzel yağışlar bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de geçtiğimiz nisan ayından beri Mega El Nino konusunda uyarılarda bulunuyor. İhtimaller önceleri yüzde 40 seviyelerindeyken şu anda yüzde 90'lara çıkmış durumda. Etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum.'

Tahtalı Barajı yüzde 46'ya, Gördes Barajı yüzde 30'a geriledi.

Tahtalı Barajı yüzde 46'ya, Gördes Barajı yüzde 30'a geriledi.

Mega El Nino'nun getireceği yağışlar, kuraklıkla mücadele eden bölgeler için umut verici görülüyor. İzmir'i besleyen Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde seyrederken, Gördes Barajı'nda bu oran yüzde 30'a kadar geriledi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, beklenen yağışların bu tabloyu tersine çevirebileceğini vurgulayarak, 'Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız' dedi.

Uzman, mega El Nino sürecinin yalnızca yağış getirmeyeceğini, sıcaklık dengesinde de köklü değişikliklere yol açabileceğini söyledi. İklim bilimciler, bu tür ekstrem hava olaylarının küresel ısınmayla birlikte sıklaşacağını, dolayısıyla hem yerel yönetimlerin hem vatandaşların olası sel ve taşkın risklerine karşı önlem alması gerektiğini vurguladı:

'Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız. Önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılı yağışlar ortalamada ya da ortalamaların üzerinde seyredecektir. Dolayısıyla su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Gelecek olan Mega El Nino öncesinde, ana barajımız olan Tahtalı Barajı şu anda yüzde 46 civarında dolu. Tahtalı'dan yüzde 50 daha büyük olan Gördes Barajı ise yüzde 30'lar seviyesinde. Bunlar ciddi rakamlardır. Gerçekten çok güzel su birikti. Bu yıl bu oranlar daha da artacak. Belki yüzde 70-80 seviyelerine çıkacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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