İster Tek İster Arkadaşınla: Bombalardan Kaçabilecek Misin?

Bombalardan Kaçabilecek Misin? 💣💥

Hafızana ve görsel reflekslerine güveniyor musun? Ekrandaki bombaların yerini ezberlemek için sadece 2 saniyen var! Kartlar kapandığında ve ortalık karıştığında, bombaya basmadan 3 güvenli kartı açabilecek misin?

Tam 10 zorlu bölüm boyunca heyecan tavan yapacak! Her bölümde işler daha da zorlaşacak ama unutma; bombaya tek bir basışın seni en başa döndürebilir. İster tek başına sınırlarını zorla, ister telefon elden ele dolaşsın ve arkadaşınla sırayla kapışın.

Hafızanı tazele, parmaklarını hazırla ve o patlamadan kaç!

Unutma; bombaların yerini aklında tutan kazanır! 🚀