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İster Tek İster Arkadaşınla: Bombalardan Kaçabilecek Misin?

İster Tek İster Arkadaşınla: Bombalardan Kaçabilecek Misin?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.09.2026 - 18:03
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Bombalardan Kaçabilecek Misin? 💣💥

Hafızana ve görsel reflekslerine güveniyor musun? Ekrandaki bombaların yerini ezberlemek için sadece 2 saniyen var! Kartlar kapandığında ve ortalık karıştığında, bombaya basmadan 3 güvenli kartı açabilecek misin?

Tam 10 zorlu bölüm boyunca heyecan tavan yapacak! Her bölümde işler daha da zorlaşacak ama unutma; bombaya tek bir basışın seni en başa döndürebilir. İster tek başına sınırlarını zorla, ister telefon elden ele dolaşsın ve arkadaşınla sırayla kapışın.

Hafızanı tazele, parmaklarını hazırla ve o patlamadan kaç!

Unutma; bombaların yerini aklında tutan kazanır! 🚀

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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