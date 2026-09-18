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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Eylül Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Ay hâlâ Yay'dayken enerjin yüksek, hareketli hissedebilirsin ama Ay Oğlak'a geçtiğinde bu enerji aniden düşüp kendini yorgun hissedebilirsin. Bu geçişi fark edip gün ortasında kısa bir mola vermen, akşama kadar dinç kalmana yardım edecek. Başında hafif bir ağırlık olursa, ekrandan uzaklaşıp birkaç dakika gözlerini dinlendirmen işe yarar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi sana genelde uyumlu geliyor ama boğazın gün boyu biraz hassas olabilir; konuşurken sesini fazla zorlamamaya dikkat et. Akşama doğru bedenin de yavaşlamak istiyor, erken yatmak bugün sana her zamankinden iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabahki hızlı temponun ardından Ay Oğlak'a geçince kendini birden yorgun hissedebilirsin; omuzların ya da ellerin gün içinde gerilmiş olabilir. Bilgisayar başında uzun süre kalıyorsan, arada kalkıp birkaç adım atman bu gerginliği dağıtır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ev ile iş arasında koşuşturman midene de yansıyabilir; acele yediğin bir öğün seni rahatsız edebilir. Yemek yerken telefonu bırakıp sakin bir yerde oturman sindirimini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün alışılmadık şekilde geri planda kalman içini biraz sıkabilir, bu sıkıntı göğsünde hafif bir baskı hissi olarak kendini gösterebilir. Sevdiğin bir şeyi yaparak kendine ayıracağın kısa bir zaman, bu hissi dağıtmana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için gerçekten iyi bir gün ama her şeyi kusursuz yapma çaban mide bölgende bir sıkışmaya dönüşebilir. Yemek aralarında derin nefes almak, bu gerginliği azaltacak basit ama etkili bir yöntem.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, tek başına karar verme çabası bugün bel bölgende bir gerginlik yaratabilir; sanki bir yükü tek başına taşıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Sırtını dik tutmaya, otururken duruşuna dikkat etmen bugün fark yaratacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sessizce çalışman iyi bir gündesin ama içine attığın bir düşünce alt karın bölgende hafif bir rahatsızlık olarak hissedilebilir. Bunu birine anlatmak, hem içini rahatlatacak hem de bedenindeki gerginliği azaltacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dün kadar enerjik hissetmeyebilirsin; Ay'ın kendi burcundan çıkması seni bugün biraz ağırlaştırıyor. Bacaklarında ya da kalçanda bir tutulma olursa, kısa bir yürüyüş bu ağırlığı üzerinden atmana yardım edecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın kendi burcuna geçmesi seni güçlendiriyor ama bu güçle birlikte omuzlarına aldığın sorumluluk yükü de artabilir. Dizlerinde ya da bel bölgende bir gerginlik hissedersen, günün bir noktasında kısa bir esneme molası vermen işe yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün alışılmadık bir yoğunluk hissedebilirsin; bu da baş dönmesi ya da dikkat dağınıklığı olarak ortaya çıkabilir. Düzenli aralıklarla su içmek ve ara vermek, bu hissi hafifletecek en pratik çözüm.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hayal kurmaktan gerçeğe dönmek biraz yorucu gelebilir, bu yorgunluk ayaklarında bir ağırlık hissi olarak ortaya çıkabilir. Akşam ayaklarını biraz yukarı kaldırıp dinlendirmen sana iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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