article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 19 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 19 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 19 Eylül Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 19 Eylül Cumartesi gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ilk saatlerinde Ay hâlâ Yay'da olduğu için partnerine karşı biraz aceleci, hatta düşünmeden konuşan biri olabilirsin. Ama sabah Ay Oğlak'a geçince bu tavrın yerini daha ciddi, daha ölçülü bir hale bırakıyor. Ertelediğin bir sözü bugün vermek, eskisi gibi laf arasında değil, gerçekten kastederek söylemek sana çok daha kolay geliyor.

Sabah saatlerinin hevesli, hızlı tanışma isteği Ay Oğlak'a geçtikten sonra yerini daha seçici bir tavra bırakıyor; sabah ilgini çeken biri öğleden sonra bakınca aslında tam aradığın kişi olmayabilir. Bekarsan bugün acele etmeden bakman işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle çok uyumlu bir hava getiriyor. Partnerinle gelecek hakkında konuşurken bugün hayal kurmaktan çok somut bir plan yapıyorsunuz; ev, bütçe ya da tatil gibi pratik bir konuyu netleştirmek ikinizi de rahatlatıyor.

Gösterişli, hemen göze çarpan biri yerine bugün sakin ve ciddi duran biri dikkatini çekebilir; ilk bakışta sıradan gelen bu kişi, biraz konuştukça tam aradığın istikrarı taşıdığını gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni biraz zorluyor; partnerin senden daha ciddi, daha net bir tavır bekliyor olabilir. Konuyu değiştirip geçiştirmek yerine bugün gerçekten oturup konuşmayı denersen, bu beklenti seni yorduğu kadar rahatlatabilir de.

Alışıldık hafif sohbetlerden bugün sıkılabilirsin; şaka yapmadan, gerçekten bir konu üzerine konuşabileceğin biriyle karşılaşırsan, bu değişim ilk anda garip gelse de seni çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın tam karşı burcuna, Oğlak'a geçmesi partnerinden hem duygusal yakınlık hem pratik destek istemene neden olabilir; ikisini aynı anda bulamayabilirsin. Hangisine daha çok ihtiyacın olduğunu açıkça söylemen, bugün işleri senin için kolaylaştıracak.

İş yerinde ya da bir sorumluluğun arasında, hiç beklemediğin bir anda biriyle karşılaşman bugün mümkün; rahat, samimi ortamların dışında bir yerde tanışman alışılmadık ama güzel bir sürpriz olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni her zamanki gösterişli tavrından biraz uzaklaştırıyor. Partnerine büyük bir jestle değil, sessizce yanında durarak destek olman bugün beklediğinden çok daha fazla karşılık buluyor.

Dikkat çekmek için hiçbir şey yapmadan, sadece kendin olarak biriyle tanışman bugün mümkün; performans yapmadan geçirdiğin bu doğal an seni her zamankinden çekici gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle çok uyumlu. Partnerinle en sıradan gündelik işleri konuşurken bile bugün tatlı bir uyum yakalıyorsunuz; birlikte küçük bir plan yapmak size iyi geliyor.

Gösterişten uzak, sakin duran biri bugün yolunu kesebilir; ilk bakışta dikkat çekmeyen bu kişi, konuştukça ayakları yere basan biri olduğunu gösterip ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni her zamanki uzlaşmacı tavrından çıkarıp kendi fikrini net söylemeye itebilir. Partnerinle bir konuda hemen ortak noktayı aramak yerine, önce ne düşündüğünü açıkça söylemen bugün senin için alışılmadık ama gerekli.

Fikrini çekinmeden söyleyen, kararlı biri bugün karşına çıkabilir; bu netlik ilk başta seni şaşırtsa da aslında hoşuna gidebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle güzel bir uyum yakalıyor. Partnerinle geleceğe dair konuşurken bugün sözden çok eyleme dökülen bir adım atabilirsin; söylemek yerine yapmak bugün senin dilin.

Lafı çok uzatmayan, ne istediğini net bilen biri bugün dikkatini çekebilir; bu kişinin dolaysız tavrı, senin gizli sezgilerinle örtüşüp hemen ilgini toplayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay'ın kendi burcundan çıkıp Oğlak'a geçmesi enerjini biraz düşürüyor. Partnerinin sana yaptığı pratik bir uyarıyı bugün ciddiye alman, sıkıcı gelse de ilişkine gerçekten faydalı olacak.

Eğlenceden çok ciddiyet arayan biriyle bugün karşılaşman mümkün; bu değişim ilk anda sana yabancı gelse de denemeye değer bir şey sunabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın kendi burcuna geçmesi seni güçlendiriyor. Partnerine her zamankinden daha net, daha kararlı bir tavır sergilemen bugün doğal geliyor ve bu netlik ilişkinize iyi geliyor.

Kendine güveninin zirvesinde olduğun bir gündesin; bu güç karşılaştığın kişilerde de fark ediliyor, bugün dikkat çekmek için hiçbir şey yapmana gerek yok.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi partnerinin senden daha fazla istikrar ve netlik beklediğini gösterebilir. Bu beklentiyi bir sınırlama gibi değil, sana güvendiğinin bir işareti gibi görmeyi dene.

Ciddi, ayakları yere basan biri bugün karşına çıkabilir; alışılmadık fikirlerinden çok gerçekçi tarafını gören biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi partnerinle hayal kurmak yerine gerçek bir plan üzerine konuşmanı sağlıyor. Bu somutluk ilk başta senin için sıra dışı olsa da, ilişkinize güven katıyor.

Hayalindeki gibi değil ama güvenilir, ayakları yere basan biri bugün yolunu kesebilir; ilk bakışta beklediğin gibi gelmese de bu kişi zamanla seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın