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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 15 Eylül Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 15 Eylül Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi kalbinizin en derin köşelerini gün yüzüne çıkarıyor. İlişkisi olan Koçlar partnerinden yüzeysel bir cevap yerine gerçek bir açıklama bekleyebilir; kıskançlık hissi yüzeye çıkarsa bunu suçlamadan, sakince dile getirmeniz ilişkinizi güçlendirecek. Mars'ın ateşi arzularınızı kışkırtıyor ama bugün sabırsızlık en büyük düşmanınız olabilir.

Bekar Koçlar için gün, ilk bakışta sıradan görünen ama derinlemesine bakınca çok daha ilgi çekici bir kişiyle karşılaşmayı getirebilir; yüzeyde kalmayın, biraz daha sormaktan çekinmeyin. Duygularınızı bastırmak yerine bugün açıkça ifade etmek size daha çok kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi güven konusunu aşk hayatınızın merkezine koyuyor. İlişkisi olan Boğalar partnerinden her zamankinden fazla bağlılık kanıtı bekleyebilir; bu ihtiyacı talep yerine paylaşım olarak sunmak size daha çok kazandıracak. Kıskançlık hissi güçlenebilir, ama kontrolü elden bırakmamak yerine güvene alan açmayı deneyin.

Bekar Boğalar için gün, sağlam ve gerçek bir bağ kurma potansiyeli taşıyan biriyle karşılaşmayı getirebilir; ilk izlenimin ötesine bakmak size iyi gelecek. Dokunma ve fiziksel yakınlık bugün duygusal bağınızı pekiştiren en güçlü araç olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sizi yüzeysel sohbetlerden çıkıp daha derin konuşmalara çekiyor. İlişkisi olan İkizler partnerinin söylemediği bir şeyi hissedebilir; tahmin yürütmek yerine doğrudan sormak çok daha sağlıklı bir yol. Merkür'ün etkisiyle diliniz keskin, bu yüzden söyleyiş biçiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Bekar İkizler için gün, kurduğu bir mesajlaşmanın beklenenden çok daha yoğun bir bağa dönüştüğü bir anı getirebilir; yüzeyde kalma alışkanlığınızı bugün bir kenara bırakın. Merakınızı bastırmak yerine sorularınızı açıkça sorun, karşılığını fazlasıyla alacaksınız.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi duygularınızı normalden çok daha yoğun hale getiriyor. İlişkisi olan Yengeçler partnerinden her zamankinden fazla yakınlık ve güvence bekleyebilir; bu ihtiyacı içinize atmak yerine açıkça dile getirmeniz size iyi gelecek. Kabuğunuza çekilme isteği güçlense de, bugün bir adım öne çıkmak ilişkinizi besleyecek.

Bekar Yengeçler için gün, geçmişte kalması gereken bir anıyla yüzleşip önündeki gerçek fırsata bakma fırsatı sunuyor. Evde ya da tanıdık bir ortamda geçirdiğiniz sakin bir an, bugün aşk hayatınız için de besleyici bir zemin hazırlıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ilgiyi nasıl aldığınızdan çok, onu nasıl gösterdiğinizi sorguluyor. İlişkisi olan Aslanlar partnerinden beklediği ilgiyi farklı bir dilde alabilir; şekle takılmak yerine öze bakmak sizi rahatlatacak. Gururunuz bugün küçük bir özür ya da teşekkürün önüne geçmesin, çünkü bu iki kelime sandığınızdan fazla kapı açacak.

Bekar Aslanlar için gün, kalabalık bir ortamda dikkatinizi çeken ama kolay ulaşılamayan biriyle göz göze gelmeyi getirebilir; cesur bir adım bugün karşılığını verecek. Sevildiğinizi hissetmek kadar sevdiğinizi göstermek de bugün önceliğiniz olsun.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi eleştirel bakışınızı biraz daha keskinleştiriyor. İlişkisi olan Başaklar partnerinin küçük bir alışkanlığına takılmak yerine önce niyetine bakmayı deneyebilir; her şeyi düzeltme isteği bazen sevgiyi görmenizi engelliyor. Merkür'ün etkisiyle sözleriniz bugün her zamankinden keskin çıkabilir, söyleyiş biçiminize dikkat edin.

Bekar Başaklar için gün, tanıştığı kişiyi bir kontrol listesi gibi değerlendirmek yerine akışa bırakma fırsatı sunuyor. Pratik yardımlarınız sevginizi anlatmanın güzel bir yolu, ama bugün bazen tek ihtiyaç duyulan şey sadece dinlemek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sizi net bir taraf tutmaya zorluyor. İlişkisi olan Teraziler askıda bıraktığı bir konuda artık cevap vermek zorunda kalabilir; herkesi memnun etme çabası bu sefer işe yaramayabilir, kalbinizin sesini dinleyin. Venüs'ün etkisiyle tatlı diliniz bugün de güçlü, ama gerçek bağ kurmak için yüzeyin biraz altına inmeniz gerekiyor.

Bekar Teraziler için gün, iki seçenek arasında sıkışıp kalmak yerine gerçekten neyi istediğinize odaklanmayı öğrenme fırsatı. Dengeyi dışarıda değil, önce kendi içinizde kurmayı deneyin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi ve Plüton'un gücü aşk hayatınızı olağanüstü yoğunlaştırıyor. İlişkisi olan Akrepler içine attığı bir şüpheyi dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni yıkmak yerine daha da pekiştirebilir. Kıskançlık hissi güçlenebilir, ama kontrolü biraz gevşetmek ilişkiyi boğmak yerine nefes aldıracak.

Bekar Akrepler için gün, yüzeysel tanışmalardan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelme fırsatı sunuyor. Tutkunuz bugün en güçlü silahınız, yeter ki onu güvensizliğe değil bağlanmaya yönlendirin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi özgürlük ihtiyacınızla derinlik arayışını karşı karşıya getiriyor. İlişkisi olan Yaylar partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; bunu bir kaçış gibi değil, ilişkiyi daha sağlıklı sürdürmenin bir yolu gibi anlatmayı deneyin.

Bekar Yaylar için gün, seyahat planları veya yeni bir çevre içinde beklenmedik bir kıvılcımın peşinden gitme fırsatı sunuyor. Dürüstlüğünüz bazen fazla keskin geliyor; söylediklerinizin doğruluğu kadar söyleyiş biçiminiz de bugün önem kazanıyor. Maceraya atılmadan önce bir kez de yanınızdakinin ne istediğine kulak verin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı sözle ifade etme konusunda size cesaret veriyor. İlişkisi olan Oğlaklar hâlâ eylemlere güveniyor olabilir, ama içinizden geçeni bir kez de açıkça söylemeyi deneyin; karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Satürn'ün etkisiyle mesafeli duruşunuz güven inşa etmek için zaman istiyor, bu normal.

Bekar Oğlaklar için gün, iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik şekilde ciddi bir tanışma yaşanmasını getirebilir. Küçük bir sıcaklık göstermek uzun vadeli planlarınıza hiç zarar vermeyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor. İlişkisi olan Kovalar partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir; alışılmadık bir plan sizi asıl yoran şeyden, yani tekdüzelikten uzaklaştıracak.

Bekar Kovalar için gün, arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden daha fazla ilginizi çektiğini fark etme fırsatı sunuyor. Duygularınızı analiz etmeyi seviyorsunuz ama bazen sadece hissetmek yeterli; mesafenizi bir kalkan gibi kullanmak yerine biraz açık kapı bırakın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor. İlişkisi olan Balıklar partnerinin söylemediği bir şeyi sanki ağzından duymuş gibi hissedebilir; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da unutmayın.

Bekar Balıklar için gün, bir şiirden fırlamış gibi görünen ama aslında oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir. Her şeyi olduğundan güzel görme eğiliminiz bazen hayal kırıklığına zemin hazırlıyor; sınırlarınızı netleştirmek bugün kendinizi korumanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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