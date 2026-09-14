Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi kalbinizin en derin köşelerini gün yüzüne çıkarıyor. İlişkisi olan Koçlar partnerinden yüzeysel bir cevap yerine gerçek bir açıklama bekleyebilir; kıskançlık hissi yüzeye çıkarsa bunu suçlamadan, sakince dile getirmeniz ilişkinizi güçlendirecek. Mars'ın ateşi arzularınızı kışkırtıyor ama bugün sabırsızlık en büyük düşmanınız olabilir.

Bekar Koçlar için gün, ilk bakışta sıradan görünen ama derinlemesine bakınca çok daha ilgi çekici bir kişiyle karşılaşmayı getirebilir; yüzeyde kalmayın, biraz daha sormaktan çekinmeyin. Duygularınızı bastırmak yerine bugün açıkça ifade etmek size daha çok kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…