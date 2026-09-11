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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 12 Eylül Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 12 Eylül Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Terazi’ye geçmesiyle bugün ilişkinde sadece kendi programına göre hareket etmek pek mümkün ve doğru olmayabilir. Hafta sonu için kafanda bir plan yaptıysan karşındaki kişi başka bir şey önerebilir. İkinizin de vazgeçmek istemediği planlar varsa programı onların etrafında kurmanız işi uzatmadan çözebilir.

Bekarsan, biriyle mesajlaşırken Merkür-Neptün karşıtlığının etkisiyle bir cümleyi olduğundan daha ilgili ya da daha soğuk algılayabilirsin. Özellikle cevap biraz gecikti diye hikayeyi kafanda tamamlamaya çalışma. Telefonu elinde tutup “Neden böyle yazdı?” diye düşünmek yerine kendi gününe ve işlerine devam et; ilgisi varsa sohbet zaten kaldığı yerden sürecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs Akrep’teyken ilişkin varsa bugün sevdiğin kişiyle baş başa kalma isteğin artabilir. Son zamanlarda buluşmalarınıza sürekli arkadaşlar, aile veya başka programlar dahil olduysa ikinizin de yalnız kalacağı birkaç saat ayarlamak düşündüğünden daha önemli olabilir. Sen birlikte olmanın zaten yeterli olduğunu düşünebilirsin ama karşındaki bugün ilgini biraz daha belirgin görmek isteyebilir. Telefonları bir kenara bırakıp sadece ikinize ait bir plan yapmak aradığınız yakınlığı sağlayabilir.

Bekarsan sana ilgisini doğrudan açıklayan biriyle karşılaşabilirsin. İlgi görmek hoşuna gitse de sırf karşı taraf çok ilgili diye senin de aynı şeyi hissetmen gerekmiyor. Sohbet ederken kendini rahat hissediyor musun, onu tekrar görmek için içinde bir merak oluşuyor mu; önce buna bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür Terazi’de ilerlerken ilişkin varsa şaka olsun diye söylediğin bir cümle karşındaki tarafından düşündüğünden daha ciddi algılanabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı da yanlış anlaşılmaya açık bir hava yaratıyor. Konuyu uzun uzun açıklamak yerine neyi kastettiğini tek bir örnekle açıkça göster; böylece konuşma başka yerlere dağılmadan mesele kapanabilir.

Bekarsan yeni tanıştığın biriyle birkaç ortak nokta bulmanız seni hızlıca heyecanlandırabilir. Aynı müziği dinlemeniz ya da benzer şeylere gülmeniz elbette güzel ama daha ilk sohbetten “Bu insan beni çok iyi anlıyor” sonucuna varmamalısın. Bu kez ortak yönleri saymak yerine konuşmadığınız konular çıktığında da iletişimin aynı rahatlıkta devam edip etmediğini gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay Terazi’ye geçerken ilişkin varsa evdeki küçük bir sorumluluk aşk hayatının konusu haline gelebilir. Misafir, alışveriş ya da tamamlanması gereken bir iş konusunda ikiniz de diğerinin halledeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Sabah işleri paylaştırabilirsiniz ve aranızdaki gerginlik de hafifler.

Bekarsan yakın çevrenden gelen bir buluşma daveti kafanı karıştırabilir. Evde kalmak istiyorsan gitmek zorunda değilsin ama aslında merak ettiğin halde sırf hazırlanmak gözünde büyüdüğü için de vazgeçme. Yeni biriyle tanışma ihtimalinden çok, o akşam dışarı çıkmak isteyip istemediğine göre kararını ver; gerisi kendiliğinden gelişecektir zaten. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkin varsa bugün sevdiğin kişinin senden beklediği şey büyük bir jestten çok daha önce verdiğin küçük bir söz olabilir. “Hafta sonu gideriz” ya da “Bunu beraber yaparız” dediğin bir şey varsa hatırlatılmasını bekleme. Bugün tarihini ve saatini belirleyip planı sen kesinleştir; böylece karşındaki kişi de mutlu olacaktır.

Bekarsan biri sana oldukça açık bir iltifat edebilir ve doğal olarak hoşuna da gidebilir. Fakat sohbet yalnızca ne kadar güzel, çekici ya da etkileyici olduğun üzerinden dönüyorsa biraz yönünü değiştir. Onunla sohbet etmeye çalış ve seni övmenin dışında nasıl bir sohbet kurabildiğini gör; çekimin devam edip etmeyeceğini asıl orası gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın hemen ardından ilişkin varsa kafana taktığın bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Günlerdir kendi içinde büyüttüğün mesele karşındaki için aynı ölçüde büyük olmayabilir. Her ayrıntıyı masaya dökmek yerine seni en fazla rahatsız eden noktayı seç; önce onu çözmeniz konuşmayı daha kolay hale getirebilir.

Bekarsan yeni tanıştığın birinde ilk görüşmede hoşuna gitmeyen birkaç ayrıntı bulabilirsin. Fakat birinin kahveyi nasıl içtiği, mesajda hangi emojiyi kullandığı ya da senin seçmeyeceğin bir şey giymesi gerçekten uyumsuz olduğunuz anlamına gelmiyor. Seni rahatsız eden şey karakteriyle ilgili değilse ikinci görüşmeye biraz açık ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın burcuna geçmesi ve Merkür’ün de Terazi’de ilerlemesi bugün ilişkinde söylemek istediklerini öne çıkarıyor. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle karşındakinin bir cümlesinde olmayan anlamlar arayabilirsin. Mesaj üzerinden uzayan bir konuysa ekran başında çözmeye çalışma; mümkünse sesini duyacağın kısa bir konuşmaya taşı.

Bekarsan seninle flört etmek isteyen kişi çevrendekilerin de dikkatini çekebilir. Arkadaşlarından “Bence senden hoşlanıyor” yorumları gelmeye başladığında onların heyecanına kapılma. Karşındaki seni istiyor olabilir; asıl mesele senin onunla baş başa kaldığında sohbet etmekten keyif alıp almadığın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda ilerlerken ilişkin varsa sevdiğin kişi seninle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Son günlerde planı hep onun yapmasını beklediysen bu kez küçük bir davet senden gelsin. “Akşam sekizde şu yerde buluşalım” gibi belirgin bir teklif, ima etmekten çok daha kolay sonuç verebilir.

Bekarsan son günlerde sana daha sık yazan biri varsa ilgisi artık saklanamayacak kadar belirgin hale gelebilir. Fakat mesajların çoğalması tek başına senin de bu kişiden hoşlandığın anlamına gelmiyor. Telefonuna onun adı düştüğünde cevap vermek gerçekten hoşuna mı gidiyor, yoksa yalnızca ilgi görmek mi keyifli geliyor? Bu ikisini ayırdığında ne istediğini anlaman kolaylaşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkin varsa kariyerin veya önümüzdeki dönem için düşündüğün bir değişiklik bugün ilişkinizin sohbetine taşınabilir. Karşındaki bu yeni düzenin birlikte geçirdiğiniz zamanı nasıl etkileyeceğini merak ediyor olabilir. Varsayımlar üzerinden konuşmak yerine yeni çalışma saatlerini veya programı önünüze koyup haftanızın nasıl değişeceğine beraber bakın.

Bekarsan iş ya da mesleki çevrenden biriyle arandaki sohbet alıştığından daha kişisel bir yere kayabilir. İş ortamındaki nezaketle flörtü birbirine karıştırmamak için yalnızca tek bir güzel sohbete güvenme. İş dışında da seninle iletişim kurmaya çalışıyorsa o zaman hikayenin başka bir tarafı olup olmadığını düşünürsün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkin varsa gelecekte yapmak istediğin bir planı bugün sevdiğin kişiyle paylaşabilirsin. Eğitim, seyahat ya da başka bir şehirle ilgili bu fikir onun hayatını da etkileyecekse verilmiş bir karar gibi anlatma. Fikrini ortaya koyduktan sonra aynı gün cevap vermesini de bekleme; onun da planı kendi tarafından değerlendirmesine biraz zaman tanı.

Bekarsan başka şehirde yaşayan ya da hayat düzeni senden oldukça farklı olan biriyle iletişimin varsa bugün büyük ve abartılı cümleler duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığında gelecekten konuşmak kolay gelebilir; bu yüzden “Gelirim, yaparız, mutlaka görüşürüz” sözlerinin seni hemen bir beklentiye sokmasına izin verme. Takvime giren bir tarih olduğunda o planı ciddiye alırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkin varsa bugün para, özel alan ya da birlikte üstlendiğiniz bir sorumluluk üzerinden hassas bir konuşma açılabilir. Sorunu saatlerce tartışmak yerine ikinizin de uyacağı küçük bir kural belirlemek daha işlevsel olabilir. Ortak harcamaysa bir sınır koyun, özel alansa hangi noktada birbirinize haber vereceğinizi kararlaştırın.

Bekarsan normalde “benim tipim değil” diyeceğin biriyle sohbet etmek şaşırtıcı biçimde hoşuna gidebilir. Uranüs retrosu eski tercihlerini sorgulatırken bu kişiyi kafandaki listeye uymadığı için elemek yerine sana nasıl hissettirdiğine bak. Belki de değişen kişi karşındaki değil, artık senin eskisi kadar önemsemediğin kriterlerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı’nın hemen ardından ilişkin varsa değiştirmek istediğiniz küçük bir alışkanlığı konuşabilirsiniz. Sürekli son dakika buluşuyor ya da planları erteliyorsanız haftada bir akşamı şimdiden birbirinize ayırmayı deneyin. Böylece her buluşmada yeniden uygun gün aramak zorunda kalmazsınız.

Bekarsan biriyle arandaki durumu anlamaya çalışırken arkadaşlarından farklı farklı yorumlar duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı zaten kafanı karıştırmaya müsaitken bir de herkesin tahminini toplamak işleri kolaylaştırmayabilir. Karşındaki düzenli olarak seni arıyor, plan yapıyor ve sözünü tutuyorsa davranışına bak; kafanda hala önemli bir soru varsa cevabını arkadaş grubundan değil ondan almaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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