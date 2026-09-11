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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 12 Eylül Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, iş yerinde senden kendi görevlerinin dışında bir iş üstlenmen istenirse bunun ne kadar zaman alacağını hesaba katmalısın. Sen hızlıca hallederim diye düşünsen de sürekli fazladan sorumluluk almak emeğinin görünmez olmasına neden olabilir. Özellikle ek mesai ya da ekstra görev söz konusuysa karşılığının nasıl olacağını baştan öğren; günün yoğunluğuyla para kısmını sona bırakmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Başak Yeni Ayı’nın ardından sevdiğin bir uğraşı daha profesyonel hale getirme fikri para kazanabileceğin yeni bir alanı düşündürebilir. Ancak daha gelir elde etmeden kurs, ekipman ve malzemeye büyük bir bütçe ayırmak yerine önce küçük ölçekte denemeler yapmalısın. Ortaya çıkan sonucu satmak ya da bir hizmete dönüştürmek istiyorsan önce çevrenden gelen talebi bir gör; yatırımını buna göre büyütürsün. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, evden çalışıyorsan ya da işlerini evde de sürdürüyorsan bugün çalışma alanın için aldığın bir ürünün düşündüğün kadar kullanışlı olmadığını görebilirsin. İade süresi geçmeden değiştirmek, sırf para verdin diye işine yaramayan bir şeyi kullanmaya çalışmaktan daha mantıklı. Uranüs retrosu da son dönemde aceleyle aldığın bazı kararları sorgulatabilir; çalışma düzenine para harcarken görüntüsünden çok sana kazandırdığı zamanı düşün. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, iş başvurusu, resmi işlem ya da mesleğinle ilgili bir belge için bugün bir ödeme yapman gerekebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı ücret, tarih veya gerekli evrak konusunda kafa karışıklığı yaratabileceği için duyduğun ilk bilgiyle ödemeye geçmemelisin. Başvuru ücreti dışında belge için ya da başka bir şey için masraf olup olmadığını öğrenirsen bütçeni sonradan değiştirmek ve zorlamak zorunda kalmazsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yaptığın işle aldığın ücret arasındaki farkı daha fazla düşünmeye başlayabilirsin. Son haftalarda sorumluluğun arttıysa bunu yalnızca “yoğun bir dönem” diye geçiştirmek yerine üstlendiğin işleri bir araya getir; zam ya da ücret görüşmesinde elinde konuşabileceğin örnekler olsun. Emeğinin karşılığını istemek için büyük bir kriz çıkmasını beklemene gerek yok, doğru zamanı hazırlamak da işin bir parçası. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcundaki Yeni Ay mesleki olarak kendine yapacağın bir yatırımı da öne çıkarabilir. Bir eğitim, program, ekipman ya da işini hızlandıracak bir hizmet için ödeme yapmayı düşünüyorsan sana tam olarak ne kazandıracağını hesapla. En kapsamlı paketi almak yerine kullanacağın özellikleri seçmek bütçeni korurken işini de aynı ölçüde kolaylaştırabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür burcundayken iş konusunda yapılacak bir ücret görüşmesinde iki taraf arasında orta yolu bulmaya fazla odaklanabilirsin. Bir teklif, proje bedeli ya da freelance iş konuşuyorsan karşı tarafın bütçesine göre rakamını hemen aşağı çekme; önce senden tam olarak ne beklendiğini öğren. İşin kapsamı genişliyorsa ücretin de aynı yerde kalması gerekmiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Başak Yeni Ayı’yla birlikte ekip halinde başlayacağın bir proje ileride gelir getirebilir ancak ilk masrafların kim tarafından karşılanacağı baştan konuşulmalı. Mekan, malzeme, reklam ya da organizasyon için senden ön ödeme isteniyorsa herkesin katkısını belirlemeden bütün tutarı üstlenme. Venüs burcundayken insanlara önderlik etmen kolay olabilir ama projeyi sahiplenmek bütün mali yükü almak anlamına gelmiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kariyerinde düşündüğün değişiklik bugün maaş kadar çalışma koşullarını da hesaplamanı gerektiriyor. Yeni bir teklif varsa yalnızca aylık rakama odaklanma; ulaşım, yemek, prim, evden çalışma ve mesai saatleri cebinde kalan parayı doğrudan değiştirebilir. Daha yüksek maaş her koşulda daha kazançlı teklif olmayabilir, iki seçeneğin gerçek maliyetini yan yana koy. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, eğitim, sınav ya da mesleğini ilerletecek bir programa para ayırman gerekebilir. Ücret tek seferde yüksek görünüyorsa kursun sana sağlayacağı imkanları kadar kitap, yol, konaklama veya sınav gibi sonradan çıkacak giderleri de hesaba kat. Kariyerine katkı sağlayacak bir fırsatı sırf ilk rakam yüzünden eleme ama toplam maliyeti bilmeden de kayıt yaptırma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, birlikte yürüttüğün bir işte ödeme, gider veya kazanç paylaşımının eski düzeni artık size uymuyor olabilir. Uranüs retrosu daha önce kabul ettiğin bir sistemi sorgulatırken kimin ne kadar iş yaptığıyla kimin ne kadar pay aldığı arasındaki fark da ortaya çıkabilir. Her şeyi baştan değiştirmek yerine bundan sonraki proje için yeni bir paylaşım oranı belirlemek daha kolay olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bir müşteri ya da birlikte çalıştığın biri senden konuştuğunuzdan daha fazla iş isteyebilir. Merkür-Neptün karşıtlığında kapsamın nerede başlayıp nerede bittiği karışabileceği için ek işi mevcut ücretin içine dahil etme. Teslim tarihi, ödeme günü ve sonradan eklenen işlerin ücretini yazılı hale getirirsen emeğinin karşılığını almak için sonradan uğraşman gerekmez. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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