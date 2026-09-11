Günlük Para Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Kova, birlikte yürüttüğün bir işte ödeme, gider veya kazanç paylaşımının eski düzeni artık size uymuyor olabilir. Uranüs retrosu daha önce kabul ettiğin bir sistemi sorgulatırken kimin ne kadar iş yaptığıyla kimin ne kadar pay aldığı arasındaki fark da ortaya çıkabilir. Her şeyi baştan değiştirmek yerine bundan sonraki proje için yeni bir paylaşım oranı belirlemek daha kolay olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…