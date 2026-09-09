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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 10 Eylül Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs’ün Akrep’e geçişiyle bugün biriyle paylaştığın bir ödeme, borç ya da taksit konusu öne çıkabilir. Sen para işlerini hızlıca halletmeyi sevebilirsin ama daha önce konuştuğunuz tutar değiştiyse eski rakama göre hareket etme. Parayı göndermeden önce son tutarı sor ve varsa ödeme planındaki değişiklikleri kontrol et. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Uranüs’ün retroya dönmesi bir süredir almak istediğin pahalı bir şey konusunda fikrini değiştirebilir. Sen uzun uzun düşünüp karar verdiğinde geri dönmek istemeyebilirsin ama karşına daha uygun bir model ya da fiyat çıkarsa bunu değerlendir. Siparişi vermeden önce son bir fiyat karşılaştırması yap; sırf kararını daha önce verdin diye kendini o seçeneğe bağlama. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle bugün internette gördüğün bir kampanya hiç planında olmayan bir alışverişi cazip gösterebilir. Sen yeni bir şey gördüğünde hızlıca heveslenebilirsin ama indirimde olması ona ihtiyacın olduğu anlamına gelmiyor. Ürünü sepette birkaç saat beklet; akşam hala istiyorsan o zaman kararını ver. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür’ün Terazi’ye geçişi ev ve aileyle bağlantılı hesapları öne çıkarırken gözünden kaçan bir fatura ya da kart ödemesini hatırlayabilirsin. Sen hesabını bilmekten hoşlanırsın ama yoğunlukta küçük bir ödeme tarihini atlamış olabilirsin. Banka uygulamasını açıp bu haftaki ödemeleri kontrol et ve yaklaşanları şimdiden sıraya koy. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Venüs’ün Akrep’e geçişi evin için güzel bir şey alma isteğini artırabilir. Sen beğendiğin bir üründe kaliteyi önemseyebilirsin ama kullanmayacağın özellikler için bütçenin üzerine çıkma. Mobilya, dekorasyon ya da elektronik bakıyorsan önce ihtiyacın olan özellikleri belirleyip ona göre seçim yap. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle bugün iki ürün ya da iki fiyat arasında uzun uzun hesap yapabilirsin. Sen ayrıntıları karşılaştırmayı seversin ama sadece daha ucuz diye kullanışsız bir seçeneğe yönelmek tasarruf sayılmaz. Fiyatın yanında ürünü ne kadar kullanacağını da hesaba kat ve kararını buna göre ver. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür bugün burcuna geçerken yaptığın bir işin ücreti ya da satacağın bir şeyin fiyatı konusunda senden rakam söylemen istenebilir. Sen karşı tarafın ne düşüneceğini hesaba katarken kendi istediğin tutarı aşağı çekmeye meyilli olabilirsin. Önce kendi alt sınırını belirle ve pazarlık başlamadan fiyatını kendin düşürme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçerken bakım, giyim ya da uzun zamandır istediğin kişisel bir şey için para harcamak isteyebilirsin. Sen bir şeyi çok beğendiğinde iyisini almak isteyebilirsin ama bunun seni otomatik olarak en pahalı seçeneğe götürmesine izin verme. Alışverişe başlamadan bir üst sınır koy ve beğendiğin ürün o rakamı aşıyorsa alternatiflerine bak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Uranüs’ün retroya dönmesi önümüzdeki günlerde yapacağın bir ödemeyi tekrar hatırlatabilir. Sen “nasıl olsa hallederim” diyerek ileride çıkacak masrafı bugünkü bütçenden ayrı düşünmeye yatkın olabilirsin. Ödeyeceğin tutarı şimdiden kenara ayır ve kalan parayı gerçek harcama bütçen olarak kabul et. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle iş üzerinden ek kazanç sağlayabileceğin bir görev konuşulabilir. Sen işi yapabileceğini düşündüğünde hemen sorumluluk almaya yatkın olabilirsin ama bu kez ücret, süre ve ödeme tarihini baştan öğren. “Parayı sonra konuşuruz” deniyorsa işe başlamadan önce bu kısmı açıklığa kavuştur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün retroya dönmesi daha önce biriyle konuştuğunuz ortak bir hesap ya da sana düşen pay konusunda değişiklik olduğunu gösterebilir. Sen rakamları kafanda çözmeye çalışmak yerine tutardan emin olmadığın noktayı doğrudan sor. Kimin ne ödediğini karşılaştırıp kendi payını buna göre kapat. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs’ün Akrep’e geçişiyle bugün biriyle birlikte alacağın bir şey ya da paylaşacağın bir ödeme konuşulabilir. Sen “nasıl olsa anlaşırız” diyerek rakamları sonraya bırakabilirsin ama iki tarafın bütçesi aynı olmayabilir. Ürünü seçmeden önce kişi başına düşecek tutarı konuşun ve sırf karşındaki zorlanmasın diye fazlasını otomatik olarak üstlenme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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