Günlük Para Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçerken bakım, giyim ya da uzun zamandır istediğin kişisel bir şey için para harcamak isteyebilirsin. Sen bir şeyi çok beğendiğinde iyisini almak isteyebilirsin ama bunun seni otomatik olarak en pahalı seçeneğe götürmesine izin verme. Alışverişe başlamadan bir üst sınır koy ve beğendiğin ürün o rakamı aşıyorsa alternatiflerine bak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…