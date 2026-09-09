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Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 10 Eylül Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 10 Eylül Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün işlerin hızlı ilerlemesini isteyebilirsin ama Yeni Ay’a yaklaşırken gün senden biraz daha planlı hareket etmeni istiyor. Sen bir şeye karar verdiğinde aslında beklemekten pek hoşlanmazsın; yine de sabah önüne gelen her işe aynı anda atılmak yerine önce gerçekten yetişmesi gerekenleri hallet. Özellikle iş yerinde birinin son anda senden yardım istemesi programını değiştirebilir. Hemen “ben yaparım” deme, kendi işini bitirip bitiremeyeceğine de bak.

Maddi konularda Venüs’ün Akrep’e geçişi biriyle paylaştığın bir ödeme, borç ya da taksiti öne çıkarabilir. Daha önce konuşulan rakam değiştiyse para göndermeden önce son tutarı sor. Bugün küçük bir kontrol seni gereksiz bir para trafiğinden kurtarabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki senden bir konuda açık bir cevap bekleyebilir. Merkür’ün karşıt burcun Terazi’ye geçmesi de aranızdaki konuşmaları öne çıkarıyor. Sen meseleyi hemen çözüp kapatmak isteyebilirsin ama önce onun ne anlatmaya çalıştığını dinle; bazen çözümden önce anlaşılmak gerekiyor. Hayatında biri yoksa senden oldukça farklı davranan biri ilgini çekebilir. İlk izleniminle karar verme, biraz konuş bakalım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün alıştığın düzenin dışına çıkmanı gerektiren küçük bir değişiklik olabilir. Sen neyin nasıl ilerleyeceğini önceden bilmeyi seversin ama Uranüs retrosu özellikle para ve günlük planlar konusunda “bunu başka türlü yapsam?” dedirtebilir. Uzun zamandır aynı yöntemle yaptığın bir iş gereğinden fazla zamanını alıyorsa sırf alıştın diye devam etme. Bir arkadaşının ya da çalışma arkadaşının önerdiği yöntem düşündüğünden daha pratik çıkabilir.

Para konusunda bugün bir satın alma kararını tekrar düşünebilirsin. Bir süredir aklında olan bir şeyin fiyatı değişmiş olabilir ya da başka bir seçenek karşına çıkabilir. Acele edip almak yerine bir gün daha araştır; özellikle pahalı bir alışverişse beklemek sana bir şey kaybettirmez.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki kişinin senden beklediği bir şey açıkça ortaya çıkabilir. Venüs artık karşıt burcun Akrep’te ve ilişkide söylenmeyenleri biraz daha görünür hale getiriyor. Sen sevgini davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin ama karşındaki bunu senden duymak da isteyebilir. İçinden geçen güzel bir şeyi söylemek için özel bir an bekleme. Hayatında biri yoksa ilgisini fazla belli etmeyen biriyle arandaki sohbet uzayabilir; her hareketinden anlam çıkarmak yerine konuşmanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs bugün burcunda retroya dönüyor ve son dönemde aldığın bazı kararları tekrar düşünmene neden olabilir. Sen yeni bir fikir duyduğunda hemen başka ihtimalleri de görmeye başlarsın; bugün ise mesele yeni bir şey bulmaktan çok, başladığın şeylerden hangisinin hala sana uyduğunu anlamak. Yakın zamanda kabul ettiğin bir görev, değiştirdiğin program ya da verdiğin bir söz gözünde eskisi kadar mantıklı görünmüyorsa bunu kabul et. Fikrini değiştirmek her zaman kararsızlık değildir.

Maddi tarafta gün içinde önüne gelen cazip bir fırsata hemen atlama. Özellikle internetten gördüğün bir kampanya ilk bakışta çok avantajlı görünebilir ama almaya zaten niyetin olmayan bir şeye indirim var diye para vermenin pek anlamı yok. Sepete ekle, biraz beklet; akşam hala istiyorsan tekrar bakarsın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün uzun zamandır birlikte yapamadığınız eğlenceli bir plan tekrar gündeme gelebilir. Merkür’ün Terazi’ye geçmesi aranızdaki iletişimi canlandırırken biraz da keyfinize bakmak isteyebilirsiniz. Bir süredir biriyle konuşuyorsan mesajlar da sıklaşabilir. Sen sohbeti çevirmekte iyisin ama bütün işi üstlenme; biraz da onun sana ne soracağını, ne kadar tanımak istediğini gör. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün çevrendeki insanların ne söylediğine her zamankinden biraz daha fazla kulak verebilirsin. Sen karar verirken içinin rahat etmesini önemsersin ama herkesin fikrini aldığında iş bazen daha da karışıyor. Özellikle iş ya da özel hayatınla ilgili bir karar konusunda üç farklı kişiden üç farklı yorum duyarsan şaşırma. Günün sonunda o kararla yaşayacak olan sensin; sana en uygun olanı seç.

Para tarafında daha önce gözünden kaçan bir ödeme karşına çıkabilir. Fatura, kart ekstresi ya da yaklaşan bir ödeme tarihine bugün şöyle bir bakman iyi olur. Son güne bırakmadan halledersen kafandan da rahatlar.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün biraz eğlenmek ve son günlerdeki rutinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e gelişi aşk tarafını hareketlendirirken ikinizin de hoşuna gidecek farklı bir plan iyi fikir olabilir. Hayatında biri yoksa sana ilgisini açıkça gösteren biri çıkabilir. Sen önce güvenmek istersin, bunda acele etmene gerek yok; karşındaki gerçekten ilgiliyse yarın da orada olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yaptığın bir işin fark edilmesini isteyebilirsin ve bunda yanlış bir şey yok. Sen emek verdiğinde karşılığında küçük de olsa bir takdir görmekten hoşlanırsın ama bugün beklediğin geri dönüş hemen gelmezse moralini düşürme. Özellikle iş yerinde hazırladığın bir sunum, proje ya da fikir önce sessiz karşılanıp daha sonra yeniden konuşulabilir. İşini iyi yaptıysan gerisini biraz zamana bırak.

Maddi konularda ev için yapılacak bir alışveriş gündeme gelebilir. Bir şeyi beğendiğinde daha iyisini almak istemen mümkün ama bugün fiyat yükseldikçe ihtiyacının da büyüdüğünü sanma. Ne gerekiyorsa onu al, gerisini başka zamana bırak.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bu akşam kalabalık bir program yerine baş başa kalmak sana daha cazip gelebilir. Venüs’ün Akrep yolculuğu da evde ve kendi alanınızda geçirdiğiniz zamanı öne çıkarıyor. Bazen dışarı çıkıp güzel bir program yapmak hoşuna gider ama bugün sakin bir akşamın tadı başka olabilir. Hayatında biri yoksa geçmişten biri yeniden aklına düşebilir; özlediğin şeyin o kişi mi yoksa o dönemde hissettiklerin mi olduğunu bir düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Yeni Ay burcuna yaklaşırken bugün “şunu da düzeltsem, bunu da halletsem” diye kendi kendine uzun bir liste çıkarabilirsin. Sen ayrıntıları görmekte iyisin ama bazen tam da bu yüzden yapılacakların içinde kaybolabiliyorsun. Bugün kendine on maddelik bir program hazırlamak yerine uzun süredir ertelediğin tek bir işi seç. Onu bitirdiğinde gün zaten boşa gitmiş olmayacak.

Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle para konusunda daha hesaplı davranabilirsin. Özellikle iki seçenek arasında kaldığın bir alışveriş varsa sadece fiyatına değil, hangisini gerçekten kullanacağına bak. Ucuz diye alıp kenara koyacağın bir şey sonuçta tasarruf sayılmaz.

Peki ya aşk? İlişkin varsa uzun zamandır konuşmadığınız bir mesele bugün kendiliğinden açılabilir. Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle sen de bazı şeyleri içinde tutmak yerine söylemeye daha yatkın olabilirsin. Her cümleyi kafanda prova etmene gerek yok; ne demek istiyorsan doğal haliyle anlat. Yeni tanıştığın biri varsa da hemen kusur aramaya başlama. İlk buluşmada herkesi bütün yönleriyle çözemezsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür bugün burcuna geçiyor ve son günlerde içinde tuttuğun bir şeyi söylemek için sana güzel bir fırsat veriyor. Sen genellikle ortam bozulmasın diye iki tarafı da düşünürsün ama bu kez kendi fikrini arada kaybetme. İş yerinde kabul etmediğin bir karar varsa bunu kırmadan da söyleyebilirsin. Herkes memnun olsun diye istemediğin bir şeye “tamam” deme.

Para konusunda bugün senden bir rakam söylemen istenebilir. Yaptığın bir iş, satmayı düşündüğün bir şey ya da paylaşılacak bir masraf söz konusuysa karşı taraf ne der diye düşünüp rakamı gereğinden fazla aşağı çekme. Önce senin için makul olanı belirle.

Peki ya aşk? İlişkin varsa aranızda son günlerden kalan bir yanlış anlaşılmayı bugün konuşup kapatabilirsiniz. Merkür artık burcunda olduğu için ne hissettiğini anlatmak da karşındakini dinlemek de kolaylaşabilir. Kimin haklı olduğunu bulmaya çalışmak yerine bundan sonra ne yapacağınızı konuşun. Hayatında biri yoksa sohbeti çok rahat akan biriyle tanışabilirsin; bu kez her şeyi tartıp biçmeden biraz da anın keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçiyor ve kendinle ilgili yapmak istediğin bazı değişiklikleri öne çıkarıyor. Sen bir şeye kafanı taktığında yarım bırakmayı pek sevmezsin ama bugün her şeyi kökten değiştirmek zorunda değilsin. Görünüşün, çalışma düzenin ya da uzun zamandır ertelediğin kişisel bir plan konusunda küçük bir başlangıç bile yeterli. Önce gerçekten ne istediğine karar ver, sonra harekete geç.

Maddi tarafta kendin için bir şey almak isteyebilirsin. Bütçen uygunsa bundan vazgeçmek zorunda değilsin ama “bir kere alıyorum” diyerek en pahalı seçeneğe yönelme. Beğendiğin şeyle fiyatı arasında senin için makul bir denge kur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki kişinin ilgisini daha fazla hissedebilirsin. Venüs’ün burcuna gelişiyle sen de ne beklediğini saklamadan gösterebilirsin. Hayatında biri yoksa birinin senden hoşlandığını anlaman bu sıralar pek zor olmayabilir. Fakat sırf seni beğendi diye sen de ona şans vermek zorunda değilsin; önce senin onu tanımak isteyip istemediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz kendi programına dönmek isteyebilirsin. Sen hareketi ve yeni şeyleri seversin ama her gün dışarıda olmak, herkesin planına yetişmek zorunda değilsin. Son birkaç gündür programın doluysa bugün bir daveti reddedip yarım kalan işlerini tamamlamak sana düşündüğünden daha iyi gelebilir. Bir akşamı boş bırakmak hayatı kaçırmak sayılmaz.

Para konusunda uzun zamandır aklının bir köşesinde duran bir masrafı hatırlayabilirsin. Önümüzdeki günlerde ödenecek bir şey varsa şimdiden ne kadar ayırman gerektiğine bak. Son dakika hesabı yapmak yerine önceden bilmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün aranızda yaşanan bazı şeyleri herkesle paylaşmak istemeyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e geçişi biraz daha kendi dünyanda kalma isteğini artırırken kafana takılan bir konuyu başkalarına anlatmadan önce karşındakiyle konuşman daha doğru olabilir. Hayatında biri yoksa geçmişte konuştuğun biri yeniden ortaya çıkabilir. Mesaj geldi diye eski hikayeye dönme; önce sen hala aynı yerde misin, ona bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında konuşulması gereken bir konu sonunda masaya gelebilir. Sen bir işi üstlendiğinde sorumluluğunu sonuna kadar götürmeyi seversin ama bu bazen başkalarının görevlerini de üzerine almana neden olabiliyor. Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle görev dağılımı, çalışma saatleri ya da senden beklenenler hakkında konuşabilirsin. “Ben hallederim” demeden önce gerçekten senin işin olup olmadığına bak.

Maddi tarafta işle bağlantılı bir gelişme olabilir. Yeni bir görev sana ek kazanç sağlayacaksa ayrıntıları baştan sor; ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği ve ödemenin nasıl yapılacağı belli olsun. Sonradan konuşuruz denilen para işleri bazen gereksiz yere uzayabiliyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün işlerini bir kenara bırakıp karşındaki kişiye zaman ayırman gerekebilir. Sen yapılacaklar dururken rahat etmekte zorlanabilirsin ama her şey bittikten sonra hayat başlayacak diye bir kural yok. Birkaç işi yarına bırak, telefonu da biraz uzağa koy ve birlikte olduğunuz zamanın tadını çıkar. Hayatında biri yoksa arkadaş çevrenden biriyle sohbetin tahmininden uzun sürebilir. Hemen bir anlam yükleme; güzel sohbetse güzel sohbettir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün retroya dönmesi son aylarda büyük bir hevesle başladığın bir şeyi tekrar düşünmene neden olabilir. Sen farklı bir fikir gördüğünde denemekten çekinmezsin ama her denediğin şeyi sonuna kadar götürmek zorunda da değilsin. Bir kurs, proje ya da kişisel plan artık seni heyecanlandırmıyorsa tamamen bırakmadan önce şeklini değiştirmeyi dene. Belki sorun fikirde değil, onu uygulama biçimindedir.

Maddi konularda bugün başka biriyle yaptığın bir hesabı konuşman gerekebilir. Daha önce ödediğin bir şeyin sana düşen kısmı değiştiyse eski rakam üzerinden devam etme. Kısa bir mesajla sormak, günlerce kafanda hesap yapmaktan daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkin varsa ileride birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün masaya gelebilir. Merkür Terazi’ye geçtiği için konuşmak kolay ama bu kez karşındaki senden biraz daha kesin bir cevap isteyebilir. Sen seçenekleri açık tutmayı seversin; henüz karar vermediysen bunu da açıkça söyle. Hayatında biri yoksa normalde pek ilgilenmeyeceğin biriyle sohbetin uzayabilir. Farklı olması seni daha da etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün başkalarıyla birlikte yürüttüğün işlerde kimin ne yapacağı biraz daha önemli hale gelebilir. Sen bazen ortam gerilmesin diye eksik kalan işi sessizce tamamlayabilirsin ama bugün bunu alışkanlık haline getirme. Bir çalışma arkadaşın kendi bölümünü yetiştirmediyse hemen üstlenmek yerine ne zaman bitireceğini sor. Yardım etmek başka, bütün işi üzerine almak başka.

Para konusunda biriyle birlikte vereceğin bir karar olabilir. Ortak alınacak bir şey ya da paylaşılacak bir ödeme varsa “nasıl olsa anlaşırız” diye bırakma; rakamı baştan konuşmanız ikiniz için de daha rahat olur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa uzun zamandır birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün tekrar önünüze gelebilir. Venüs Akrep’teyken sen de biraz rutinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Güzel bir ihtimali kafanda büyütüp ayrıntıları sonraya bırakma; bu kez tarih ve program kısmını da konuşun ki gerçekten gerçekleşsin. Bir süredir biriyle görüşüyorsan onun ne düşündüğünü mesajlarından tahmin etmeye çalışma. Merak ettiğin bir şey varsa sor; cevabı bilmek, kafanda on farklı ihtimal kurmaktan daha kolay. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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