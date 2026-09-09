Günlük Burç Yorumuna Göre 10 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün işlerin hızlı ilerlemesini isteyebilirsin ama Yeni Ay’a yaklaşırken gün senden biraz daha planlı hareket etmeni istiyor. Sen bir şeye karar verdiğinde aslında beklemekten pek hoşlanmazsın; yine de sabah önüne gelen her işe aynı anda atılmak yerine önce gerçekten yetişmesi gerekenleri hallet. Özellikle iş yerinde birinin son anda senden yardım istemesi programını değiştirebilir. Hemen “ben yaparım” deme, kendi işini bitirip bitiremeyeceğine de bak.

Maddi konularda Venüs’ün Akrep’e geçişi biriyle paylaştığın bir ödeme, borç ya da taksiti öne çıkarabilir. Daha önce konuşulan rakam değiştiyse para göndermeden önce son tutarı sor. Bugün küçük bir kontrol seni gereksiz bir para trafiğinden kurtarabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki senden bir konuda açık bir cevap bekleyebilir. Merkür’ün karşıt burcun Terazi’ye geçmesi de aranızdaki konuşmaları öne çıkarıyor. Sen meseleyi hemen çözüp kapatmak isteyebilirsin ama önce onun ne anlatmaya çalıştığını dinle; bazen çözümden önce anlaşılmak gerekiyor. Hayatında biri yoksa senden oldukça farklı davranan biri ilgini çekebilir. İlk izleniminle karar verme, biraz konuş bakalım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…