315 Bin Yıl Önce Yaşayan İnsanın Yüzü Ortaya Çıktı: Türümüzün Bilinen En Eski Temsilcisi Böyle Görünüyormuş
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Dünyanın en eski Homo sapiens fosillerinden yola çıkan bilim insanları, yaklaşık 315 bin yıl önce bugünkü Fas topraklarında yaşamış bir insanın yüzünü dijital ortamda yeniden canlandırdı. Brezilyalı 3D rekonstrüksiyon uzmanı Cícero Moraes liderliğindeki uluslararası ekibin çalışması, türümüzün bilinen en eski temsilcisine ait ilk yüz yaklaşımı olarak gündem oldu.
Portrede koyu tenli, uzun siyah saçlı ve gür sakallı bir adam var. Derine yerleşmiş gözleri, geniş burnu ve dolgun dudaklarıyla bugün bir kalabalığın içinde pek de yadırganmayacak biri.
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Yüz, tek bir kafatasından değil, aynı kazı katmanından çıkan beş ayrı fosilin birleştirilmesiyle kuruldu.
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Ekip, modern bir insanın tomografisini fosile uyacak şekilde dijital olarak büküp üzerine kas, yağ ve deri katmanları ekledi.
Ortaya iki farklı yüz çıktı: Biri tamamen anatomiye, diğeri biraz da sanata dayanıyor.
Irhoud 1, 1961 yılında bir maden işçisi tarafından bulunduğunda 40 bin yıllık bir Neandertal sanılıyordu.
2017’de yapılan yeni kazılar ise türümüzün tarihini en az 100 bin yıl geriye taşıdı.
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Üstelik bu insanların yüzü bize çok benziyordu ama kafataslarının arka kısmı hâlâ arkaikti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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