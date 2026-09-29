315 Bin Yıl Önce Yaşayan İnsanın Yüzü Ortaya Çıktı: Türümüzün Bilinen En Eski Temsilcisi Böyle Görünüyormuş

Dünyanın en eski Homo sapiens fosillerinden yola çıkan bilim insanları, yaklaşık 315 bin yıl önce bugünkü Fas topraklarında yaşamış bir insanın yüzünü dijital ortamda yeniden canlandırdı. Brezilyalı 3D rekonstrüksiyon uzmanı Cícero Moraes liderliğindeki uluslararası ekibin çalışması, türümüzün bilinen en eski temsilcisine ait ilk yüz yaklaşımı olarak gündem oldu.

Portrede koyu tenli, uzun siyah saçlı ve gür sakallı bir adam var. Derine yerleşmiş gözleri, geniş burnu ve dolgun dudaklarıyla bugün bir kalabalığın içinde pek de yadırganmayacak biri.