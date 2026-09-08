Günlük Para Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yengeç, ailenden biri senden onun adına bir şey almanı ya da bir ödemeyi senin yapmanı isteyebilir. Küçük bir tutarsa “sonra hallederiz” deyip geçebilirsin ama günün sonunda kimin kime ne vereceği karışabilir. Parayı mesele haline getirmeden, alışverişi yaparken hesabı da aradan çıkarmak en kolayı. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…