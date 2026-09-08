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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 9 Eylül Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün markete birkaç parça almak için girip kasada beklediğinden yüksek bir hesapla karşılaşabilirsin. Ay Başak’a geçerken biraz planlı hareket etmekte fayda var; evde neyin eksik olduğuna bakıp öyle çıkarsan sepete aynı ürünün ikincisini atmazsın. Özellikle indirim var diye ihtiyacından fazlasını alma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hobine para harcamak isteyebilirsin. Yeni bir uğraşa başladıysan bütün malzemeleri ilk günden tamamlamak yerine önce temel ihtiyaçlarını al; birkaç hafta sonra hangisini gerçekten kullandığın zaten ortaya çıkar. Ay’ın Başak’a geçişi de alışverişte daha seçici davranmanı destekliyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, evde bozulan küçük bir eşyanın yenisini almak bugün gündemine girebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle internette birbirine çok benzeyen modeller arasında kafan karışabilir; eski ürünün modelini, ölçüsünü kontrol etmeden sipariş verme. Sonradan iade peşinde koşmak istemezsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ailenden biri senden onun adına bir şey almanı ya da bir ödemeyi senin yapmanı isteyebilir. Küçük bir tutarsa “sonra hallederiz” deyip geçebilirsin ama günün sonunda kimin kime ne vereceği karışabilir. Parayı mesele haline getirmeden, alışverişi yaparken hesabı da aradan çıkarmak en kolayı. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bütçeni tek bir büyük alışveriş değil, gün içine yayılan küçük ödemeler zorlayabilir. Sabah kahvesi, öğle yemeği, kısa bir taksi yolculuğu derken akşam banka hareketlerine baktığında rakam beklediğinden yüksek çıkabilir. Ay Başak’a geçerken özellikle sık tekrarladığın bir harcamayı azaltmak bütçende düşündüğünden daha fazla yer açabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün günlük kullandığın bir eşyanın artık yenilenmesi gerektiğine karar verebilirsin. En ucuzunu alıp birkaç ay sonra yeniden aynı masrafı yapmak yerine biraz araştırıp sağlam bir ürün seçmek daha hesaplı olabilir. Ay’ın burcuna geçmesiyle fiyat kadar kullanım ömrünü de düşünmen sana kazandıracak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir arkadaşınla aranızda kalan eski bir hesap bugün yeniden açılabilir. “Ben ödemiştim”, “hayır, sen bana gönderecektin” diye hafızanızı zorlamak yerine eski mesajlara ya da banka hareketlerine bakın. Merkür-Neptün karşıtlığında yanlış hatırlamak çok kolay; küçük bir rakam yüzünden tadınız kaçmasın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, arkadaşlarından gelecek konser, festival ya da başka bir etkinlik planı hoşuna gidebilir. Bileti hemen almak yerine birkaç hafta sonraki tarihin sana uyup uymadığına ve iptal durumunda ne olacağına bak. Merkür-Plüton etkisi bugün küçük yazıları okumaktan yana; özellikle iadesiz bir biletse kararını vermeden önce programını kontrol et. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yaklaşan bir toplantı ya da iş etkinliği sana “giyecek hiçbir şeyim yok” dedirtebilir. Dolabı açmadan alışverişe çıkma; çoğu zaman eksik olan baştan aşağı yeni bir kombin değil, elindekileri tamamlayacak tek bir parça olabilir. Ay’ın Başak’taki pratikliği bugün cüzdanının da işine yarayacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bir başvuru ya da resmi işlem için ayırdığın para yalnızca ana ücretten ibaret olmayabilir. Fotoğraf, tercüme, kargo veya ek belge derken birkaç ayrı ödeme çıkabilir. İşleme başlamadan önce bütün masrafları öğrenirsen yeniden para ayırmak zorunda kalmazsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, evde ortak kullanılan bir şeyin masrafını bölüşürken bu kez yarı yarıya ödeme yapmak pek adil olmayabilir. Ürünü biriniz çok daha fazla kullanıyorsa bunu açıkça konuşun; küçük hesap yapıyor gibi görünmemek için içine sinmeyen bir tutarı ödemene gerek yok. Ay’ın Başak’a geçişi bugün para konusunda sınırları daha net çizmeni destekliyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, daha ucuz görünen bir telefon ya da internet tarifesi bugün aklını çelebilir. Ancak Merkür-Neptün karşıtlığında büyük yazılan kampanya fiyatına bakıp geçme; indirimin kaç ay sürdüğünü, sonrasında faturanın ne olacağını ve mevcut sözleşmeden çıkmanın ücretini de öğren. Kağıt üzerinde ucuz görünen teklif, bütün rakamları topladığında aynı derecede cazip olmayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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