Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün bedenindeki bir rahatsızlık için kulaktan dolma önerilere daha açık olmana neden olabilir. Özellikle ciltte, midede ya da başka bir bölgede tekrarlayan bir şikayetin varsa “bende de olmuştu, şunu kullan” tavsiyesiyle ilaç ya da takviye denemek yerine önce nedenini öğrenmeye çalış. Profesyonel görüş almanın en doğrusu olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…