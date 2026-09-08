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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 9 Eylül Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 9 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 9 Eylül Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hızlı hareket etmek isterken bedeninin verdiği küçük uyarıları ikinci plana atabilirsin. Özellikle uzun yürüyüş, merdiven çıkma ya da ayakta geçen bir günün ardından ayak tabanında ve topuk çevresinde hassasiyet hissedersen eve gelir gelmez yeniden tempoya devam etme. Rahat bir ayakkabı, kısa bir dinlenme ve hafif esneme iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sıcak-soğuk geçişleri boğazını beklediğinden daha fazla etkileyebilir. Klimadan çıkıp sıcak havaya girmek ya da gün boyunca çok soğuk içecekler tüketmek sesinde kısılma yaratıyorsa biraz daha ılık içecekleri tercih et. Sesini zorlamadan konuşmak ve boğazını sürekli temizlememek de rahatlatıcı olabilir. Tam mevsim geçişi olduğu için dikkat gerektiren günlerdeyiz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür-Neptün karşıtlığıyla ertelediğin bir doktor randevusuna artık gitmen gerektiğini kabul edebilirsin. Özellikle uzun süre oturduktan sonra birden ayağa kalktığında sersemlik hissediyorsan aceleyle yürümeye başlama; birkaç saniye bekleyip dengenin yerine gelmesini sağla. Bu durum sık yaşanıyorsa nedenini araştırmak için doktoruna danış, vitamin konusunda desteğe ihtiyacın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sofrada keyif uzadıkça öğünler konusunda da rahat davranabilirsin. Eğer gün sonunda karnında gereğinden fazla ağrı ve şişkinlik hissettiğini biliyorsan, peş peşe farklı şeyler denemek yerine biraz kararında beslenmeye özen göster. Hangi yiyeceklerden sonra bu durumun tekrarlandığını fark etmek de işine yarayabilir. Şişkinlik sürekli hale geliyorsa ya da başka şikayetler eşlik ediyorsa doktor kontrolü önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün ilk bölümünde Ay burcundayken kendini sosyal ortamlara daha kolay bırakabilirsin. Gürültülü bir mekanda saatler geçirmek ya da kulaklık sesini ortamı bastıracak kadar açmak sonrasında migrenin varsa çok tetikleyici olabilir. Kulaklarının da gün içinde sessizliğe ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay’ın burcuna geçmesiyle bugün bedenindeki küçük ayrıntılara her zamankinden fazla odaklanabilirsin. Bu nedenle ağız bakımın ön plana çıkıyor. Bir süredir ertelediğin bir dişçi randevun varsa daha büyük bir sorun yaşanmadan muayene olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dışarıda uzun süre kalacaksan ayakkabı seçimini yalnızca dış görünüşüne göre yapma. Akşama doğru ayaklarında vurma ya da su toplama başlarsa günün geri kalanı gereksiz yere zorlaşabilir. Yanına rahat bir alternatif almak ya da yeni ayakkabıyı ilk kez bütün gün giymemek küçük ama kurtarıcı bir önlem olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür-Plüton etkisi bugün tekrar eden küçük sağlık alışkanlıklarını fark etmek için iyi çalışabilir. Gün içinde ağzının sürekli kuruduğunu hissediyorsan bunu yalnızca susuz kalmaya bağlama; kullandığın ilaçlar, fazla kahve ya da ağızdan nefes almak da etkili olabilir. Su içmeyi ertelememek ve şekersiz sakız çiğnemek rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hareketli bir planın varsa enerjini koruyabilmek için bacaklarını günün başında gereğinden fazla zorlamamaya çalış. Uzun yürüyüşten ya da spor sonrasında gece kramp girme eğilimin varsa gün içinde su tüketimini ve yaptığın egzersizin dozunu biraz daha dengeli tut. Sık tekrarlayan krampları ise sadece “çok yürüdüm” diye geçiştirme. Kontrol altına almak uzun vadede seni çok rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yoğun bir gün olursa ihtiyaçlarını ertelemeye yatkın olabilirsin. Ay’ın Başak’a geçişi beden rutinlerini biraz daha düzene koymayı hatırlatıyor; özellikle mide problemin varsa bu sıralar sebze ağırlıklı ve hafif beslenmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yolculuk, asansör, uçak ya da yükseklik değişimi sonrasında kulağında basınç hissedebilirsin. Nezle olacaksan da hassasiyet kulaklarından başlayabilir. Ağrı artacak gibiyse ertelemeden en başından doktora gitmek mantıklı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün bedenindeki bir rahatsızlık için kulaktan dolma önerilere daha açık olmana neden olabilir. Özellikle ciltte, midede ya da başka bir bölgede tekrarlayan bir şikayetin varsa “bende de olmuştu, şunu kullan” tavsiyesiyle ilaç ya da takviye denemek yerine önce nedenini öğrenmeye çalış. Profesyonel görüş almanın en doğrusu olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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