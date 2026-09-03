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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 4 Eylül Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 4 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 4 Eylül Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, İkizler burcundaki Son Dördün gün boyunca mesajlar, telefonlar ve kısa görüşmeler arasında koşturmana neden olabilir. Sürekli telefona bakarken uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya çalış; özellikle telefonu omzunla kulağın arasında tutarak konuşmak yerine kulaklık kullanabilirsin. Görüşmeler arasında birkaç dakika ayağa kalkmak günün temposunu bölmene yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Son Dördün gün içinde yaptığın işleri biraz azaltmanın sana daha iyi gelebileceğini gösterebilir. Programın doluysa her işi aynı güne sıkıştırmak yerine acil olmayanları başka bir güne bırakabilirsin. Bir yerden diğerine yetişmeye çalışmak yerine kendine daha sakin bir tempo kurman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşirken zihnin bir konudan diğerine çok hızlı geçebilir. Peş peşe mesajlaşmak, konuşmak ve aynı anda birkaç işle uğraşmak seni gün sonunda yorabilir. Telefon bildirimlerini bir süre kapatıp tek bir işe odaklanacağın kısa zamanlar yaratman iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, İkizler burcundaki Son Dördün biraz sessiz kalma ve günün kalabalığından uzaklaşma isteğini artırabilir. Özellikle sabahtan beri telefonlara ve mesajlara yetişiyorsan akşam saatlerinde programını hafif tutabilirsin. Eve döndüğünde bir süre telefonu kenara bırakıp daha sakin bir şeylerle uğraşmak günün hızından çıkmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Son Dördün sosyal programını biraz azaltman gerektiğini gösterebilir. Gün içinde toplantı, arkadaş buluşması ve başka planlar peş peşe geldiyse hepsine yetişmek zorunda değilsin. Akşamki bir programı iptal edip dinlenmek, özellikle yoğun bir haftanın ortasındaysan daha iyi bir tercih olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, İkizler burcundaki Son Dördün iş sırasında sürekli bölünmene neden olabilecek bir tempo yaratabilir. E-posta, telefon ve mesajlara aynı anda dönmeye çalışmak yerine belirli aralıklarla kontrol etmek işine odaklanmanı kolaylaştırabilir. Uzun süre masa başında kalıyorsan arada kalkmayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Son Dördün kısa yolculuklar, eğitim ya da gün içinde farklı yerlere yetişme telaşını artırabilir. Birkaç işi aynı rotaya sıkıştırdıysan aralarında yeterli zaman bırakmaya çalış; sürekli acele etmek yerine programdan bir işi çıkarmak daha rahat olabilir. Uzun süre araçta kalacaksan fırsat bulduğunda kısa bir mola vermen de iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler burcundaki Son Dördün kafanda aynı meseleyi tekrar tekrar düşünmene neden olabilir. Özellikle para ya da işle ilgili bir konuşmayı sürekli zihninde çevirmek yerine yapman gerekenleri not edip konuyu bir süre kapatmayı deneyebilirsin. Akşam saatlerini işle ilgili mesajları tekrar tekrar okumakla geçirmemek sana daha sakin bir gece bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Son Dördün bire bir görüşmelerin yoğunlaşabileceği bir güne işaret ediyor. Uzun toplantılar ya da peş peşe telefon konuşmaları varsa araya kısa sessizlikler koymak sesini ve dikkatini gereksiz yere zorlamamanı sağlar. Gürültülü bir ortamda saatlerce yüksek sesle konuşmamaya da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, İkizler burcundaki Son Dördün yapılacaklar listesini kısaltmanın zamanının geldiğini gösterebilir. Gün içinde her küçük işi hemen bitirmeye çalışmak yerine öncelik sırası oluşturman koşturmacayı azaltır. Birkaç işi ertesi güne bırakmak programını bozmaz; aksine acele etmeden çalışmana imkan verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Son Dördün boş zamanını bile planlarla doldurduğunu fark ettirebilir. İşten sonra kurs, hobi, spor ve arkadaş buluşmasını aynı akşama sıkıştırdıysan içlerinden birini başka güne bırakmak isteyebilirsin. Keyif almak için yaptığın şeylerin başka bir yapılacaklar listesine dönüşmesine izin verme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İkizler burcundaki Son Dördün evde aynı anda birkaç işle uğraşmana neden olabilir. Telefonla konuşurken temizlik yapmak, bir yandan yemek hazırlayıp diğer yandan işle ilgilenmek yerine işleri sırayla tamamlamak daha rahat olabilir. Özellikle akşam saatlerinde evdeki tempoyu azaltıp günü sakin kapatmaya çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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