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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 3 Eylül Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 3 Eylül Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 3 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 3 Eylül Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ikinci yarısında mesajlar, telefon görüşmeleri ve bilgisayar başında geçirdiğin süre artabilir. Aynı pozisyonda fazla kaldığında omuzlarını ve sırtını hareket ettirmeyi unutma. Telefonu sürekli aşağı bakarak kullanmak yerine ekranı göz hizana yaklaştırman duruşunu korumana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün sakin başlaması sofrada da acele etmemen için güzel bir fırsat. Özellikle tatlı ya da ağır yiyecekleri hızlı tüketmek yerine porsiyonunu baştan belirleyip yemeğini yavaş yemeyi deneyebilirsin. Akşamı çok ağır bir öğünle kapatmamak da daha rahat hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçtikten sonra günün temposuna yetişmeye çalışırken kendine ara vermeyi unutabilirsin. Arka arkaya konuşmalar ve işler arasında birkaç derin nefes almak, ayağa kalkıp biraz hareket etmek enerjini daha dengeli kullanmanı sağlayabilir. Her boşluğu yeni bir işle doldurmak zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hareketli geçen birkaç günün ardından akşam programını biraz hafifletmek isteyebilirsin. Mars burcunda ilerlerken kendini gereğinden fazla yormak yerine tempoyu dengede tutman daha iyi olabilir. Uykunu geciktirecek planları azaltıp yatağa her zamanki saatinde girmeye çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arkadaşlar, toplantılar ya da dışarıdaki işler nedeniyle günün büyük kısmını ayakta geçirebilirsin. Fırsat buldukça oturmak, birkaç adım yürümek ve aynı şekilde saatlerce kalmamak bedenini rahatlatabilir. Eve döndüğünde yeni bir koşturmaya başlamak yerine dinlenmeye zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yoğunluğu arttığında masa başında ya da ayakta aynı şekilde fazla kalmamaya çalışmalısın. Çalışırken arada pozisyon değiştirmek ve otururken duruşunu kontrol etmek daha rahat hissetmeni sağlayabilir. Sabah ya da akşam birkaç dakikalık hafif esneme için de kendine zaman ayırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, seyahat, spor ya da normalden fazla hareket gerektiren bir programın varsa hazırlıksız başlamamalısın. Uzun bir yolculukta ara sıra kalkıp hareket etmek, egzersiz yapacaksan da önce ısınmak daha iyi olabilir. Bedeninin alışık olmadığı bir tempoyu ilk günden zorlamamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yoğunluk arttığında su içmeyi unutmak kolay olabilir. Masanda ya da çantanda su bulundurmak ve kahveyle günü geçiştirmemek daha dengeli bir rutin kurmanı sağlayabilir. Özellikle akşam saatlerinde kafeini azaltmak uyku düzenini korumak açısından daha iyi bir seçim olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, arka arkaya görüşmeler ve planlar arasında kendine boşluk bırakmak önemli olabilir. Bir buluşmadan çıkıp diğerine yetişmeye çalışmak yerine programında biraz nefes payı bırakmalısın. Arada sessiz kalmak ve telefonundan uzaklaşmak akşama kadar aynı tempoyu sürdürmeye çalışmaktan daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yoğun iş temposu yüzünden öğünlerini geciktirmemeye çalışmalısın. Masanın başında birkaç lokmayla geçiştirmek yerine yemek için gerçekten ara vermen daha düzenli bir gün geçirmeni sağlayabilir. Yemeğini acele etmeden bitirmek de sindirim açısından daha iyi bir alışkanlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, zihnin hızlandığında dinlenmen gerektiğini fark etmek zorlaşabilir. Kahveyi peş peşe içmek yerine günün ilerleyen saatlerinde miktarı azaltabilir, bir işe uzun süre gömüldüğünde arada yerinden kalkabilirsin. Yeni bir fikri bitirmek uğruna uyku saatini sürekli ileri atmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, evde geçirdiğin saatler arttığında öğün ve uyku düzeninin bozulmasına izin vermemelisin. Ne zaman yemek yiyeceğini önceden belirlemek, akşam ise çok ağır yiyeceklerden kaçınmak daha rahat hissetmeni sağlayabilir. Evde kaldığın günlerde kısa bir yürüyüş eklemek de bedenini hareketli tutabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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