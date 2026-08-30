Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda ve Jüpiter’den destek alıyor; bu, bedenine daha disiplinli yaklaşman için güçlü bir zemin oluşturuyor. Aylardır “yarın başlarım” dediğin bir alışkanlığı bugün gerçekten başlatabilirsin, çünkü hem motivasyonun hem de sabrın seni destekliyor. Küçük bir adımla başlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…