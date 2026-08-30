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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 31 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 31 Ağustos Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 31 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 31 Ağustos Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda ve Jüpiter’den destek alıyor; bu, bedenine daha disiplinli yaklaşman için güçlü bir zemin oluşturuyor. Aylardır “yarın başlarım” dediğin bir alışkanlığı bugün gerçekten başlatabilirsin, çünkü hem motivasyonun hem de sabrın seni destekliyor. Küçük bir adımla başlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin ihtiyaçlarını ancak biraz yavaşladığında daha iyi fark edebilirsin. Jüpiter ile Satürn arasındaki uyum, uzun süredir geri plana attığın bir ihtiyacı yeniden gündemine taşıyor. Kendine biraz zaman ayırıp gerçekten neye ihtiyacın olduğunu düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihninle bedenin arasında daha dengeli bir akış hissedebilirsin. Yoğun iletişime rağmen enerjini daha kontrollü kullanman mümkün; Satürn hedefler alanından düzen kurmana yardımcı oluyor. Bu dengeyi korumak için akşam saatlerinde zihnini dinlendirecek sakin bir aralık bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars burcunda ilerlerken enerjin yükseliyor ve bugünkü Jüpiter-Satürn üçgeni bu enerjiyi daha kontrollü kullanmana yardımcı oluyor. Kendini fazla zorlamadan, düzenli bir tempoda hareket ettiğinde çok daha rahat hissedebilirsin. Bugün hareket etmeli ama ölçüyü de korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve bu, kendini normalden daha enerjik hissetmene neden olabilir. Gün içinde tempon yüksek olsa da sınırlarını zorlamamalısın; Satürn’ün desteği, ne zaman yavaşlaman gerektiğini hatırlatıyor. Kendine bir bitiş saati koymalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bugün bedeninle ilgili daha bilinçli bir karar alabilirsin. Jüpiter-Satürn üçgeni sürdürülebilir bir düzen kurmanı destekliyor; iddialı bir program yerine uzun süre devam ettirebileceğin bir alışkanlık seçmelisin. Küçük ama sürdürülebilir bir değişiklik daha kalıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini bedenen daha dengeli ve rahat hissedebilirsin. Jüpiter ile Satürn arasındaki uyum, uzun süredir ertelediğin bir kontrolü ya da randevuyu planlamak için de uygun bir motivasyon yaratıyor. Aklında bekleyen bir iş varsa bugün harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn bugün günlük düzen alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor; yani rutinini toparlamak için ayın en elverişli günlerinden birindesin. Uyku saatini sabitlemek gibi tek bir değişiklik bile önümüzdeki haftalarda belirgin bir fark yaratabilir. Bugün hangi alışkanlığı düzeltmek istediğine karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter bugün Satürn ile uyumlu ve bu, hem enerjini hem sabrını aynı anda devreye sokuyor. Bir şeye hızlı başlayıp devamını getirmekte zorlandığın zamanlar olabilir; bugün ise daha istikrarlı davranman kolaylaşıyor. Uzun soluklu bir plan yapmak için doğru gündesin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün destek alıyor ve bu, bedenini daha düzenli kullanma isteğini artırabilir. Özellikle hareket alışkanlıklarını gözden geçirmek, temponu kontrollü biçimde ayarlamak sana iyi gelebilir. Bir anda ağır bir programa geçmek yerine yavaş ve sürdürülebilir bir ritim seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gün içinde yoğun iletişim içinde olabilirsin ve bu tempo sesini yorabilir. Satürn iletişim alanından destek verse de uzun süre konuşmak boğazında kuruluk hissi yaratabilir. Konuşma aralarında su içmeyi ve sesini dinlendirmeyi hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, tutulmadan sonra kurmaya başladığın yeni düzen bugün biraz daha yerleşmeye başlıyor. Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek verdiği için alışkanlıklarını sürdürmek sana daha kolay gelebilir. İlk günlerdeki zorlanma azalıyor olabilir; şimdi önemli olan devamlılığı korumak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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