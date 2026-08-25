Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, bugün çevrenle vakit geçirmek sana iyi gelebilir ancak geçmişten kalan bir mesele ilerleyen saatlerde seni zihinsel olarak yorabilir. Yoğun stres bağışıklık ve uyku düzeni üzerinde de kendini gösterebilir; bu nedenle geceyi fazla uzatmamaya çalış. Kendini yorgun hissediyorsan dinlenmeyi ertelememelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…