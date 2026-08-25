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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Ağustos Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerjin iki farklı yere dağılıyor; sabah kendi işlerine odaklanırken akşam başkasının meselesiyle uğraşman gerekebilir. Zihinsel gerilim baş, boyun ve omuzlarda gerginlik olarak kendini gösterebilir. Özellikle günün sonunda ekran süresini azaltıp biraz dinlenmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ev ile iş arasında iki tarafa birden yetişmeye çalışmak gün sonunda belirgin bir yorgunluk yaratabilir. Boyun ve omuz bölgesinde tutulma hissedersen uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya dikkat et. Kısa esneme hareketleri ve düzenli su tüketimi gün içindeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihnin bugün uzak bir hedefe odaklanabilir ancak planların düşündüğün gibi ilerlememesi seni zihinsel olarak yorabilir. Bu yoğunluk uykuya dalmayı zorlaştırabilir ya da baş ağrısını tetikleyebilir. Akşam saatlerinde kahveyi azaltıp zihnini biraz dinlendirmek iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Mars hala burcunda ve bugün enerjin yüksek olabilir ancak yorucu bir konuşmanın ardından birden tükenmiş hissedebilirsin. Stres mide ve bağırsak hassasiyetini artırabileceği için öğünlerini aceleye getirmemeye çalış. Gün sonunda daha hafif beslenmek ve dinlenmeye zaman ayırmak iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bir görüş ayrılığında haklı çıkma isteğin farkında olmadan bedenini de gerebilir. Özellikle sırt, omuz ve bel çevresinde kasılma hissedersen uzun süre aynı gerginliği taşımamaya dikkat et. Kısa bir yürüyüş ya da sıcak bir duş gevşemene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken enerjin yüksek olabilir ancak kendinden fazla şey beklemek seni gün sonunda yorabilir. Yoğun tempo sindirim düzenini ve uyku kaliteni etkileyebilir; özellikle öğün atlamamaya dikkat et. Küçük aksaklıkları büyütmeden bedenine de biraz dinlenme payı bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün biraz yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsin ve duygusal yoğunluk enerjini düşürebilir. Stres altında su tüketimini ihmal etmek baş ağrısı ve halsizlik hissini artırabilir. Gün içinde yeterince su içmek ve kısa molalar vermek daha dengeli hissetmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün çevrenle vakit geçirmek sana iyi gelebilir ancak geçmişten kalan bir mesele ilerleyen saatlerde seni zihinsel olarak yorabilir. Yoğun stres bağışıklık ve uyku düzeni üzerinde de kendini gösterebilir; bu nedenle geceyi fazla uzatmamaya çalış. Kendini yorgun hissediyorsan dinlenmeyi ertelememelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gözler üzerindeyken farkında olmadan daha gergin durabilir ve kaslarını sıkabilirsin. Özellikle boyun, omuz ve çene bölgesindeki gerginliği fark ettiğinde birkaç derin nefes alıp gevşemeye çalış. Uzun süre oturuyorsan kısa yürüyüşler yapmak dolaşımına da iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kafandaki büyük plan seni heyecanlandırabilir ancak işin pratik taraflarını düşünmeye başlayınca enerjin düşebilir. Uzun süre masa başında kalmak bel, sırt ve eklem bölgelerinde sertlik yaratabilir. Oturuşunu kontrol etmek ve gün içinde birkaç kez kalkıp hareket etmek iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün burcunda ilerliyor ve kendini daha dengeli hissedebilirsin ancak akşam saatlerinde zihinsel yükün artabilir. Uzun süre hareketsiz kalmak bacaklarda ağırlık ya da dolaşımda yavaşlama hissi yaratabilir. Kısa yürüyüşler yapmak ve gün boyunca yeterli su içmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün boyunca sakin kalmak sana iyi gelebilir ancak kalabalık ve yoğun ortamlar enerjini daha hızlı tüketebilir. Uzun süre ayakta kalmak ayak tabanlarında ve bacaklarda yorgunluk yaratabilir; mümkünse rahat ayakkabı tercih et ve eve geldiğinde biraz dinlen. Uyku saatini geciktirmemek de toparlanmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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