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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 26 Ağustos Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün para konusunda iki farklı gündemin olabilir. Sabah kendi kararlarınla hareket ederken akşam Güneş ile Plüton arasındaki gerilim ortaklık ya da paylaşılan hesapla ilgili bir konuyu gündeme getirebilir. Bir türlü gelmek bilemeyen bir ödemenin kimin elinde beklediğini bugün öğrenmen gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, akşam saatlerinde ev ile iş arasında sıkışan bir masraf çıkabilir; ikisi aynı anda gelirse önceliği belirlemek sana düşüyor. Çalışıyorsan mesleğinle ilgili bir gider gündeme gelebilir. İkisini birden karşılamaya çalışmadan önce hangisinin ertelenebilir olduğuna bakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, zihnin bugün uzaklarda; belki bir eğitim ücreti, belki de bir bilet fiyatıyla meşgulsün. Akşam Plüton’un etkisiyle bu planın maliyeti gerçek boyutuyla karşına çıkabilir. Spor salonu, dil kursu ya da sosyal alan yaratabileceğin bir kayıt parası bu ay bütçende sandığından büyük bir yer kaplayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün cesaretin parayla ilgili bir konuşma yapmaya yetiyor; Mars hala burcunda ve istemekten çekinmiyorsun. Akşama doğru ise paylaşılan bir hesap ya da eski bir borç gündeme gelebilir. Ev hanımıysan, ortak bir aile giderinin bu akşam açıkça konuşulması gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, maddi konularda kontrol bugün sende ancak akşam bir ortağın ya da yakın çalıştığın birinin farklı görüşü seninkiyle çatışabilir. Kendi işini yürütüyorsan, bir iş ortağıyla anlaşma şartlarını bu akşam netleştirmen gerekebilir. Israr etmek yerine ortak bir noktada buluşmak bugün daha çok kazandırabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda ilerlerken bugün kendini daha güçlü hissedebilirsin. Bir fiyat belirlemek ya da teklif sunmak için elverişli bir gün olabilir. Akşam saatlerinde ise gündelik bir hesapta küçük bir tutarsızlık dikkatini çekebilir; küçük görünse de peşini bırakmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün para konusunu kimseyle paylaşmadan kendi içinde çözmek istiyorsun. Akşam ise yaratıcı bir işten ya da keyifli bir uğraştan gelecek kazançta bir belirsizlik çıkabilir. Freelance çalışıyorsan, bir ödemenin tarihini netleştirmen bu akşam işine yarayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sosyal bir günün ardından akşam evle ilgili bir gider seni bekliyor olabilir. Yöneticin Plüton’un etkisi bu masrafı gözünde daha önemli hale getirebilir; konu bir tamirat ya da uzun süredir ertelenen bir ödeme olabilir. Panik yapmak yerine taksitlendirme seçeneklerine bakman daha doğru olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, işinle ilgili bir gelişme bugün seni umutlandırabilir ancak akşam bir konuşmada söylediğin rakam beklediğinden farklı karşılanabilir. Bir zam ya da ücret görüşmesi yapacaksan, mümkünse bu konuşmayı birkaç gün ertelemek daha rahat olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kafanda büyük bir plan var ve bugün onun için araştırma yapıyorsun. Akşam Güneş-Plüton açısı ise bu planın gerçek maliyetini önüne koyuyor; hayal ettiğin rakamla gerçek rakam arasında fark olabilir. Bir yatırım kararın varsa bu akşam aceleyle almamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay burcunda ilerlerken bugün kendine güvenin yüksek. Akşam ise yöneticin Plüton’un etkisiyle kimseye anlatmadığın bir hesap zihnini meşgul edebilir; belki kimseye bahsetmediğin bir birikim, belki de söylemediğin bir borç. Bugün bu konuyu güvendiğin biriyle paylaşmak yükünü hafifletebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün boyunca sessizce bütçeni düşünüyorsun. Akşam ise bir arkadaş grubuyla paylaşılan masraf ya da ortak bir plan cebini zorlayabilir. Payını önceden belirlemen, sonradan yaşanabilecek bir gerginliğin önüne geçebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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