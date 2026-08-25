Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, sosyal bir günün ardından akşam evle ilgili bir gider seni bekliyor olabilir. Yöneticin Plüton’un etkisi bu masrafı gözünde daha önemli hale getirebilir; konu bir tamirat ya da uzun süredir ertelenen bir ödeme olabilir. Panik yapmak yerine taksitlendirme seçeneklerine bakman daha doğru olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…