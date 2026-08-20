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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 21 Ağustos Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn’ün kurduğu zorlu karşıtlık sana net bir “hayır” ya da bekleme işareti getirebilir. Beklediğin bir ödeme geç gelebilir, sunduğun bir talep geri çevrilebilir ya da bir ortağının, iş arkadaşının söz verdiği desteği tam da bugün veremeyeceğini fark edebilirsin. Israr etmek veya kapıları zorlamak bugün pek işe yaramayabilir; çünkü mesele senin çaban ya da haklılığından çok zamanlamayla ilgili olabilir. Bu gecikmeyi bir reddedilme değil, küçük bir erteleme olarak görmelisin. Yay burcundaki Ay’ın etkisiyle zihnin biraz daha açılacak ve büyük resmi görüp rahatlayacaksın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs zorlayıcı bir açı içinde olduğu için verdiğin emekle elde ettiğin kazanç arasındaki fark gözüne daha fazla çarpabilir. Çalışan biriysen hak ettiğin değeri ve karşılığı alamadığını, ev hanımıysan evde verdiğin emeğin yeterince görülmediğini düşünebilirsin. Bu düşünce gün içinde canını biraz sıksa da aslında önümüzdeki dönemde hayatında neyi değiştirmen ve nasıl bir strateji izlemen gerektiğini sana gösterebilir. Kendini suçlamak ya da hırpalamak yerine mevcut tabloyu sakince gözlemlemeli ve hemen karar vermeden önündeki seçenekleri değerlendirmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün çok istediğin bir harcamada bütçen sana net bir şekilde dur diyebilir. Öğrenciysen arkadaşlarınla yapacağın güzel bir plana ayıracak paran çıkmayabilir, çalışıyorsan bekleyen zorunlu bir ödeme kendini hatırlatabilir. Bu kısıtlanma hissi ilk anda hoşuna gitmeyebilir ama aslında seni ileride yaşayabileceğin daha büyük bir maddi sıkıntıdan koruyor olabilir. Bugün almayı çok istediğin şeyi hemen almak yerine biraz beklemek, birkaç gün sonra çok daha rahat hareket etmeni sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kariyer veya finans odaklı bir görüşme tam olarak umduğun gibi geçmeyebilir. Bir zam ya da hak ediş talebinde bulunduysan cevap belirsiz kalabilir, yöneticine bir teklif sunduysan geri dönüş gecikebilir. Mars senin burcunda ilerlediği için içindeki cesaret ve ısrar etme isteği oldukça yüksek; ancak karşı taraf bugün karar vermeye ya da konuyu değerlendirmeye hazır olmayabilir. Haklılığını kanıtlamaya çalışıp kendini yormak yerine birkaç gün sonra aynı konuyu yeniden gündeme getirmek daha iyi sonuç verebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün geleceğe dair büyük bir hayalinle elindeki bütçe biraz çatışabilir. Aklındaki o heyecan verici eğitim, gitmek istediğin yolculuk ya da hayalindeki büyük plan şu an için ulaşabileceğin bir noktada durmuyor olabilir ve bunu görmek moralini biraz bozabilir. Ancak bu durum hayalinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmiyor; sadece yükü hafifletmek için planı parçalara bölmen gerekiyor. Bugün ödemeyi taksitlendirmeyi, tarihleri biraz ötelemeyi ya da daha uygun alternatifler araştırmayı düşünebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün biriyle paylaştığın bir yükümlülük ya da masraf gündeme geliyor ve kendi payını açıkça ortaya koyman gerekebilir. Aile içinde bölüşülen bir gider, bir kardeşle üstlenilen ortak bir sorumluluk ya da bir arkadaşla birlikte girilen bir iş söz konusu olabilir. Sen genellikle dengeler bozulmasın diye sesini çıkarmayıp fazlasını üstlenebilirsin. Bugün bu alışkanlığı sürdürmek yerine kimin ne kadar sorumluluk alacağını baştan netleştirmeli ve kendi sınırlarını korumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn’ün baskısıyla karşılaşıyor ve önüne somut bir kısıtlama çıkarabilir. Önemli bir başvurun olumsuz sonuçlanabilir, resmi bir kurumdan ya da yöneticinden beklediğin onay gelmeyebilir veya bütçenin düşündüğünden daha dar olduğunu fark edebilirsin. Bugün büyük harcamalara ya da yüksek tutarlı alışverişlere yönelmek yerine elindekini korumaya odaklanmalısın. Bu durumun kalıcı olduğunu düşünmemeli, şu anki şartlara göre daha temkinli hareket etmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kimseden destek almadan tek başına üstlendiğin ve kimseye anlatmadığın bir yükümlülük hem zihninde hem de bütçende ağırlaşabilir. Tek başına ödemeye çalıştığın bir borç, kimsenin bilmediği bir taksit ya da sessizce üstlendiğin bir masraf seni zorlayabilir. Bunu başkalarıyla paylaşmak sana kolay gelmeyebilir ama güvendiğin birine durumu anlatmak bile çözüm seçeneklerini daha net görmene yardımcı olabilir. Her şeyi tek başına halletmek zorunda olmadığını bugün kendine hatırlatmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün arkadaş çevrende veya katıldığın bir sosyal grupta yapılan ortak bir harcama senin payını ve bütçeni aşabilir. Ortak alınan bir hediye, dışarıda yenen bir yemek ya da birlikte girilen bir organizasyon seni zorlayabilir. Sen genellikle cömert davranıp “Boş ver, ben hallederim” diyebilirsin; ancak bugün bunu yapmak bütçeni gereğinden fazla zorlayabilir. Kendi payını açıkça söylemek dostluğunu bozmaz, aksine hem bütçeni hem de kişisel sınırlarını korur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn meslek hayatından gelen bir konuda önüne net bir fren koyabilir. Beklediğin bir zam ertelenebilir, terfi ya da görev değişimi başka bir tarihe kalabilir veya emekliysen resmi bir işlem uzayabilir. Bu durumu bir kapının tamamen kapanması gibi görmek yerine biraz daha sabır isteyen bir süreç olarak değerlendirmelisin. Satürn’ün getirdiği gecikmeler bazen neyi daha sağlam kurman gerektiğini gösterebilir; bu yüzden bugün pes etmek yerine şartları yeniden gözden geçirmen daha doğru olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün uzaklarla ilgili bir seyahat masrafı ya da kişisel gelişimine yönelik bir eğitim ücreti bütçeni biraz zorlayabilir. Öğrenciysen bir kurs veya kayıt parası, çalışıyorsan mesleki bir sertifika ücreti aniden gündeme gelebilir. Kendine ve geleceğine yatırım yapmayı çok istiyorsun ama bugün önündeki rakam gözünü biraz korkutabilir. Tek seferde çözmeye çalışıp kendini sıkıştırmak yerine taksit, indirim ya da daha esnek bir ödeme seçeneği araştırmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün başkalarıyla paylaşılan bir ödeme ya da fatura gündeme geliyor ve hesapları tahminle takip etmek seni biraz yanıltabilir. Yöneticin Neptün geri harekette olduğu için “Herhalde şu kadardır, bütçeme uyar” diye düşündüğün tutar gerçekte tahmin ettiğinden farklı çıkabilir. Bugün banka ekstrene, faturaya ve hesap dökümlerine doğrudan bakmalı, rakamları mutlaka kontrol etmelisin. Tahminle hareket etmek yerine gerçek tutarlara göre bütçe yapmak seni gereksiz bir masraftan koruyabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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