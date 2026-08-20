Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn’ün kurduğu zorlu karşıtlık sana net bir “hayır” ya da bekleme işareti getirebilir. Beklediğin bir ödeme geç gelebilir, sunduğun bir talep geri çevrilebilir ya da bir ortağının, iş arkadaşının söz verdiği desteği tam da bugün veremeyeceğini fark edebilirsin. Israr etmek veya kapıları zorlamak bugün pek işe yaramayabilir; çünkü mesele senin çaban ya da haklılığından çok zamanlamayla ilgili olabilir. Bu gecikmeyi bir reddedilme değil, küçük bir erteleme olarak görmelisin. Yay burcundaki Ay’ın etkisiyle zihnin biraz daha açılacak ve büyük resmi görüp rahatlayacaksın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…