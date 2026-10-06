Zamanda Şimdi Ama Hangi Şimdi?

Konuyu ona sordum. Muller den çok ilginç ve ayrıntılı bir cevap aldım, onu paylaşacağım. Yalnız muller benim bazı sorularımı teknik olarak ayrıntılı açıkladığı için konumuzla ilgili olan kısmını aktaracağım. Ayrıca Prof. Muller, benim bazı yorumlarıma da katılmadığını söylemiş ve düzeltme yapmış. Muller’e sorduğum soru ve düşüncelerimi vererek devam edeyim.

“Literatüre göre, 'zaman'ın 'şimdi' adı verilen anlardan oluştuğunu ve olay anlarının ardışık olarak gelmesi olduğunu biliyoruz. Ancak zamanın kütle çekimi ve hıza göre değiştiğini de biliyoruz. Peki, 'şimdi'nin süresi bu zaman değişimleriyle birlikte değişiyor mu? Eğer değişiyorsa, standart bir 'şimdi' yoktur. Değişmiyorsa, matematiksel olarak 'Planck zamanı' adı verilen temel, standart bir 'şimdi' olmalıdır.

Planck zaman 10²+43 tür. Bu zamanı temel alırsak, bilim insanlarının bahsettiği evrenin ilk saniyesi, , ardışık dizilmiş trilyonlarca andan oluşur. Bu bağlamda, gözlerimizi bir kez kırptığımızda, varsayılan olarak bize göre trilyonlarca 'şimdi'nin geçtiği anlamına gelir.

Soru şu: Bilim 'şimdi' dediğinde, Planck zaman birimini mi kastediyor? Bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok minnettar olurum. Prof. Muller şu cevabı verdi.

Bazı soru ve yorumlarınıza yanıt vermeye çalışayım.

Planck zamanı, kuantum fiziğiyle uyumlu olan en küçük zaman aralığıdır. Bir 'şimdi' değil, bir aralıktır. Üstelik zamanın veya uzayın kuantize olup olmadığını bilmediğimiz için, Planck zamanının fiziksel gerçekliği bile kesin değildir. Eğer bu zamanı temel alırsak, bilim insanlarının bahsettiği evrenin ilk saniyesi, 10²+43 Planck zamanından (yani yan yana dizilmiş trilyonlarca andan) oluşur.

Evet, her saniye bu devasa sayıda Planck zamanından oluşur. Bu bağlamda, gözümüzü bir kez kırptığımızda, varsayılan olarak trilyonlarca 'şimdi' geçmektedir.

Tabii, zamanın kuantize olduğunu varsayarsak. Ancak bunun bir kanıtı yok.

Rich

Konuya aşına olmayanlar için açıklayayım, Kuantize etmek; devam eden (sürekli) fiziksel büyüklüğü, yalnızca belirli ve sabit değerler (kesikli adımlar) alabilecek hale getirme işlemidir. Örnek olarak saatlerde saniyeyi gösteren yelkovan her saniyede durarak adım adım ilerler.

Konuya dönersek, Muller, tam bir bilim adamı kimliğiyle ama beni de kırmayarak cevap yazmıştır. Benim varsayımsal kurgumu literatüre uygun olarak “eğer zamanın kuantize olduğunu varsayarsak” şartıyla bu olabilir demiştir. Muller’in kitabında da bahsettiği “şimdi”, bir hacmi olan, geometrik bir nokta değil, metaforik olarak, konu olarak nokta diyor. Planck zamanı10²+43 rakamı bizim bizim dünya zamanı referans alınarak bulunmuştur. Kısaca Prof. Muller, “eğer zaman kuantize olursa” şartıyla benim söylediğim bir göz kırpma suremizin içerisinde trilyonlarca şimdi olduğunu doğrulamıştır.

Evet bilim zamanın kuantize olup olmayacağını tartışıyor. Ancak öncelikle şunu belirteyim, evren de kuantize veya değil, nesneler, parçacıklar dahil 10²-35 (Planck uzunluğu) sınırına, tabiidir. Olan biten her şey minimum Planck uzunluğu ölçeğinde varoluyor. Bu ölçeğin altı var değildir, yok olarak kabul edilir. Tabi, zaman nesne olmadığı için buna tabi değildir. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi zaman dördüncü boyuttur. Bu boyutlar olmadığında, zaman potansiyel olarak vardır. Yani önce diğer üç boyutun var olmasına bağlıdır, ancak öyle zaman tezahür edebilir. Özetlersek Zaman; fiziksel hareket ve etkileşimin içinde zorunlu olarak beliren, fiziğe bağımlı bir büyüklüktür. Hareket fiziksel olduğu ölçüde, ona bağlı tanımlanan zaman da fiziksel statü kazanır.

İşte bu gerçekten yola çıkarsak; zaten evren, zamanı kuantize vaziyetinde kullanabiliyor. Zira tüm nesneler özünde titreşimlerden oluşur. Evrenin temel yapıtaşı olan enerji salınım (frekans) şeklinde hareket eder. Frekans, hertz (Hz) ile gösterilir, birim saniyedeki titreşim sayısı olarak verilir. Temel düzeyde, yani atom altı seviyede, doğanın işleyiş kuralları ve yapı taşları kuantizedir ve olasılık barındırır. Öyleyse demek ki evren frekans sayısı ile kuantize denilebilecek hareket aşamalarıyla işlerini yürütüyor. frekans' üzerinden işlem yaptığı için, zamanı adım adım (diskret) hisseden bir mekanizma gibi çalışır. Öyleyse zaman, matematiksel ve yapısal olarak ne olursa olsun,evren de onu kullanan bir hareketten, olgulardan bağımsız değildir. Tekrarlarsak amiyane bir tabirle evet zaman kuantize olmayabilir ama evren kuantize yani parçacıklı ilerlediği için doğal olarak zamanında parçacıklı, kuantize şeklinde tezahür ediyor diyebiliriz.