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Sosyal Medyanın "Sinir Sistemini Resetleme" Akımı İşe Yarıyor mu?

Sosyal Medyanın "Sinir Sistemini Resetleme" Akımı İşe Yarıyor mu?

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 11:21
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Sosyal medyada 'sinir sistemini resetleme' adı altında yayılan yöntemlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Uzmanlara göre sinir sistemini resetlemek diye bir şey yok, hedeflenmesi de gerekmiyor. Asıl mesele stresli bir anın ardından vücudun yeniden sakinleşebilmesi. Bunu kolaylaştırdığı bilimsel olarak gösterilen yöntemler ise sanıldığından çok daha basit.

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Yavaş Nefes: Dakikada 6 Kez

Yavaş Nefes: Dakikada 6 Kez

Stres anında 'savaş ya da kaç' tepkisini yöneten sempatik sinir sistemi devreye giriyor: Kalp hızlanıyor, kaslar geriliyor. Sakinleşmeyi ise parasempatik sistem ve onun en önemli parçası olan vagus siniri sağlıyor.

Bu sistemi desteklemenin en kolay yolu yavaş nefes almak. Londra Psychiatry Clinic'ten psikiyatrist Dr. Serena Lai, dakikada yaklaşık altı kez, karına kadar inen derin nefesler öneriyor. Beş saniye nefes alıp beş saniye vermek, 5-10 dakika boyunca tekrarlanabiliyor.

Bir başka seçenek de 'döngüsel iç çekme'. Önce derin bir nefes, ardından ciğerleri tamamen doldurmak için kısa ikinci bir nefes alınıyor ve ağızdan uzun uzun veriliyor. Stanford Üniversitesi'nin çalışmasında günde beş dakika bu yöntemi uygulayanların ruh hali iyileşti, etki bir ay boyunca giderek arttı.

Hareket: Bir Durak Erken İnmek Bile Yetiyor

Hareket: Bir Durak Erken İnmek Bile Yetiyor

Uzun süre masa başında oturmak kasları kasıyor, nefesi yüzeyselleştiriyor. Ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile bu durumu değiştirebiliyor.

Yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi düzenli aerobik egzersizler zamanla sinir sisteminin dengesini iyileştiriyor. Hareket, nefes ve meditasyonu birleştiren tai chi ise aynı yoğunluktaki diğer egzersizlere göre daha fazla sakinleştirici etki sağlıyor.

Ama fazlası her zaman iyi değil. Aşırı antrenman yapan sporcularda toparlanma göstergelerinin düştüğü biliniyor. Uzmanların stresli hastalara önerisi oldukça basit: Otobüsten bir durak erken inip biraz daha yürümek.

Masaj: 10 Dakika Bile Fark Yaratıyor

Masaj: 10 Dakika Bile Fark Yaratıyor

Orta basınçla yapılan masaj kalp atışını, kaygıyı ve stres hormonu kortizolü düşürüyor. Bu etki için 20-30 dakika yeterli olabiliyor.

Basınç da önemli: Tüy gibi hafif dokunuşlar rahatlatmak yerine daha fazla gerginlik yaratabiliyor. Küçük bir araştırmaya göre yalnızca 10 dakikalık baş masajı bile kalp atış hızı değişkenliğini yüzde 66'ya kadar artırabiliyor.

Yüzü Soğuk Suya Sokmak: Faydalı Ama Abartılmamalı

Yüzü Soğuk Suya Sokmak: Faydalı Ama Abartılmamalı

Yüzü soğuk suya sokmak 'dalma refleksini' tetikleyerek kalp atışını yavaşlatabiliyor. Bunun için tüm vücudu buzlu suya sokmaya gerek yok, yüzü birkaç kez soğuk suyla buluşturmak yetebiliyor.

Ancak uzmanlar temkinli: Vücudun soğuğa ilk tepkisi aslında stres tepkisi. Soğuk su banyolarının sinir sistemine kalıcı bir fayda sağladığını gösteren güçlü kanıtlar henüz yok.

Doğada 15 Dakika ve Düzenli Bir Gün

Doğada 15 Dakika ve Düzenli Bir Gün

Bir araştırmada ormanda yalnızca 15 dakika yürümenin stres tepkisini azaltıp sakinleşmeyi desteklediği görüldü. Doğada geçirilen zaman daha düşük kortizol düzeyleriyle de ilişkilendiriliyor. Telefonu cepte bırakmak etkiyi artırıyor.

Uzmanlara göre sinir sisteminin asıl ihtiyacı düzen: Aynı saatlerde uyumak, yemek yemek, 90 dakikalık çalışmanın ardından 20 dakikalık mola vermek. Kısacası mucize bir 'reset' tuşu yok, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklar var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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