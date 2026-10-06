Sosyal Medyanın "Sinir Sistemini Resetleme" Akımı İşe Yarıyor mu?

Stres anında 'savaş ya da kaç' tepkisini yöneten sempatik sinir sistemi devreye giriyor: Kalp hızlanıyor, kaslar geriliyor. Sakinleşmeyi ise parasempatik sistem ve onun en önemli parçası olan vagus siniri sağlıyor.

Bu sistemi desteklemenin en kolay yolu yavaş nefes almak. Londra Psychiatry Clinic'ten psikiyatrist Dr. Serena Lai, dakikada yaklaşık altı kez, karına kadar inen derin nefesler öneriyor. Beş saniye nefes alıp beş saniye vermek, 5-10 dakika boyunca tekrarlanabiliyor.

Bir başka seçenek de 'döngüsel iç çekme'. Önce derin bir nefes, ardından ciğerleri tamamen doldurmak için kısa ikinci bir nefes alınıyor ve ağızdan uzun uzun veriliyor. Stanford Üniversitesi'nin çalışmasında günde beş dakika bu yöntemi uygulayanların ruh hali iyileşti, etki bir ay boyunca giderek arttı.