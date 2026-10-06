Sosyal Medyanın "Sinir Sistemini Resetleme" Akımı İşe Yarıyor mu?
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Sosyal medyada 'sinir sistemini resetleme' adı altında yayılan yöntemlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Uzmanlara göre sinir sistemini resetlemek diye bir şey yok, hedeflenmesi de gerekmiyor. Asıl mesele stresli bir anın ardından vücudun yeniden sakinleşebilmesi. Bunu kolaylaştırdığı bilimsel olarak gösterilen yöntemler ise sanıldığından çok daha basit.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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