Psikologlar Açıkladı: Stresli Anlarda Bu Cümleyi Kuranların EQ'su Yüksek

Yoğun stres, vücutta savaş ya da kaç tepkisini tetikliyor ve insanı bilinçli davranmak yerine tepkisel hareket etmeye itiyor. Duygusunu '... hissediyorum' diyerek adlandıran kişi ise gerginlikten kaçmıyor; yaşadığı şeyin sorumluluğunu alıyor ve konuşmayı yapıcı bir çözüme yönlendiriyor.

'Program beklenmedik şekilde değiştiği için bunalmış hissediyorum, öncelikleri yeniden belirlemek için biraz zamana ihtiyacım var' gibi bir cümle, duygusal zekanın iki temel bileşenini de ortaya koyuyor: öz farkındalık ve öz düzenleme.