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Psikologlar Açıkladı: Stresli Anlarda Bu Cümleyi Kuranların EQ'su Yüksek

Psikologlar Açıkladı: Stresli Anlarda Bu Cümleyi Kuranların EQ'su Yüksek

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 14:32
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Stresin tavan yaptığı anlarda kimi insanlar iğneleyici sözlerle karşılık veriyor, kimileri ise pasif agresifliğe ya da sessizliğe gömülüyor. Ruh sağlığı uzmanlarına göre baskı altındayken suçlamak yerine duygusunu '... hissediyorum' diye anlatanların duygusal zekası (EQ) yüksek.

Gelin birlikte bakalım.

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Bu kalıp, ham duygu ile düşünme arasında bir köprü kuruyor.

Bu kalıp, ham duygu ile düşünme arasında bir köprü kuruyor.

Yoğun stres, vücutta savaş ya da kaç tepkisini tetikliyor ve insanı bilinçli davranmak yerine tepkisel hareket etmeye itiyor. Duygusunu '... hissediyorum' diyerek adlandıran kişi ise gerginlikten kaçmıyor; yaşadığı şeyin sorumluluğunu alıyor ve konuşmayı yapıcı bir çözüme yönlendiriyor.

'Program beklenmedik şekilde değiştiği için bunalmış hissediyorum, öncelikleri yeniden belirlemek için biraz zamana ihtiyacım var' gibi bir cümle, duygusal zekanın iki temel bileşenini de ortaya koyuyor: öz farkındalık ve öz düzenleme.

Klinik psikolog Melanie McNally'ye göre bu kalıbın gücü, odağı konuşan kişinin kendisinde tutmasından geliyor.

Klinik psikolog Melanie McNally'ye göre bu kalıbın gücü, odağı konuşan kişinin kendisinde tutmasından geliyor.

The Emotionally Intelligent Teen kitabının yazarı McNally, bu kalıbın kişinin ne hissettiğini, neden hissettiğini ve neye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyduğunu vurgulamıştı. Psikoloğun verdiği örnek şöyleydi: 'Mutfak bu kadar dağınık olduğu için bunalmış hissediyorum. Temizlememe yardım edersen sevinirim.'

McNally, kişi önce duygusunu dile getirip ardından harekete geçtiği için bu cümlenin yüksek duygusal zekayı gösterdiğini söylemişti. Psikoloğa göre duygusal zekası düşük biri ise nedenini fark etmeden mutfaktan uzak durabilir ya da başkalarına ne kadar dağınık oldukları hakkında pasif agresif, hatta açıkça saldırgan yorumlar yapabilir.

Suçlayan cümlelerin aksine bu kalıp, karşıdaki kişinin hemen savunmaya geçmesini önlüyor.

Suçlayan cümlelerin aksine bu kalıp, karşıdaki kişinin hemen savunmaya geçmesini önlüyor.

Stres arttığında duygusal zekası düşük kişilerin tepkileri genellikle 'Programı hep sen bozuyorsun' ya da 'Beni deli ediyorsun' gibi karşı tarafa yönelen suçlamalara dönüşüyor. '... hissediyorum' kalıbı ise birlikte çözüm aramanın kapısını açık tutuyor.

Lisanslı psikolog Dr. Veronica Hlivnenko da daha önce, 'Duygusal zekası yüksek insanlar o anda hangi duyguları yaşadıklarını net bir şekilde bilir. Bu duyguları fark eder, kabul eder ve açıkça dile getirmekten korkmazlar' demişti. Hlivnenko, bu tutumun özellikle duygusal zekası hâlâ gelişmekte olan biriyle konuşurken sohbeti daha dürüst ve verimli hâle getirdiğini de eklemişti.

Nasıl Uygulanır?

Nasıl Uygulanır?

Gergin anlarda duygularınızı dile getirmek size doğal gelmiyorsa endişelenmeyin; duygusal zeka pratikle geliştirilebilen bir beceri. Stresinizin yükseldiğini hissettiğiniz bir dahaki sefere şu üç adımı deneyebilirsiniz:

  • Duyguyu Söyleyin: Endişeli, sinirli ya da bunalmış hissediyorsanız bunu doğrudan '... hissediyorum' diyerek adlandırın.

  • Tetikleyiciyi Belirtin: Karşınızdakinin karakterini yargılamadan, '... olduğu için' diyerek sizi neyin zorladığını açıklayın.

  • İhtiyacınızı Dile Getirin: Cümleyi '... istiyorum' diyerek uygulanabilir bir istekle ya da bir sınırla bitirin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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