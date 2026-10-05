Psikologlar Açıkladı: Stresli Anlarda Bu Cümleyi Kuranların EQ'su Yüksek
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Stresin tavan yaptığı anlarda kimi insanlar iğneleyici sözlerle karşılık veriyor, kimileri ise pasif agresifliğe ya da sessizliğe gömülüyor. Ruh sağlığı uzmanlarına göre baskı altındayken suçlamak yerine duygusunu '... hissediyorum' diye anlatanların duygusal zekası (EQ) yüksek.
Gelin birlikte bakalım.
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Bu kalıp, ham duygu ile düşünme arasında bir köprü kuruyor.
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Klinik psikolog Melanie McNally'ye göre bu kalıbın gücü, odağı konuşan kişinin kendisinde tutmasından geliyor.
Suçlayan cümlelerin aksine bu kalıp, karşıdaki kişinin hemen savunmaya geçmesini önlüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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