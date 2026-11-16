Cardi B Baby2Baby Galası'na Yüzünü Neredeyse Tamamen Saklayan Bir Şapkayla Katıldı
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Cardi B, Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen Baby2Baby Galası'na katıldı. 34 yaşındaki rapçi, etkinliğin yeşil halısında objektiflere poz verdi. Gece boyunca iki farklı kombinle görüntülenen sanatçının tarzı sosyal medyada gündem oldu.
Yüzünü şapkayla gizledi.
Beyaz elbiseyle iddialı göründü.
Sahneye altın elbiseyle çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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