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Cardi B Baby2Baby Galası'na Yüzünü Neredeyse Tamamen Saklayan Bir Şapkayla Katıldı

Cardi B Baby2Baby Galası'na Yüzünü Neredeyse Tamamen Saklayan Bir Şapkayla Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 17:39
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Cardi B, Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da düzenlenen Baby2Baby Galası'na katıldı. 34 yaşındaki rapçi, etkinliğin yeşil halısında objektiflere poz verdi. Gece boyunca iki farklı kombinle görüntülenen sanatçının tarzı sosyal medyada gündem oldu.

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Yüzünü şapkayla gizledi.

Yüzünü şapkayla gizledi.

Cardi B, Baby2Baby Galası'nın yeşil halısına yüzünü neredeyse tamamen kapatan dev bir deve kuşu tüylü şapkayla geldi. Şapka o kadar genişti ki fotoğraflarda sanatçının yalnızca dudakları ve çenesi görünüyordu. Etkinlik Batı Hollywood'daki Pacific Design Center'da yapıldı ve rapçi objektiflere bu şapkayla poz verdi.

Beyaz elbiseyle iddialı göründü.

Beyaz elbiseyle iddialı göründü.

Şapkaya eşlik eden kıyafet, kum saati formundaki kıvrımları öne çıkaran derin dekolteli beyaz bir elbiseydi. Elbisenin altın işlemeli gövde detayı da kombinin dikkat çeken parçalarından biri oldu. Cardi B'nin bu sıra dışı tarzı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti ve hayranları kombini öven yorumlar yazdı.

Sahneye altın elbiseyle çıktı.

Sahneye altın elbiseyle çıktı.

Cardi B gecenin ilerleyen saatlerinde bu kez sahnede göründü ve yardım etkinliğinde performans sergiledi. Sahneye altın rengi ve ışıltılı bir elbiseyle çıkan rapçi, hayranlarının karşısına gün boyu taşıdığı beyaz kombinden tamamen farklı bir görünümle geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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