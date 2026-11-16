Cardi B Baby2Baby Galası'na Yüzünü Neredeyse Tamamen Saklayan Bir Şapkayla Katıldı

Şapkaya eşlik eden kıyafet, kum saati formundaki kıvrımları öne çıkaran derin dekolteli beyaz bir elbiseydi. Elbisenin altın işlemeli gövde detayı da kombinin dikkat çeken parçalarından biri oldu. Cardi B'nin bu sıra dışı tarzı sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti ve hayranları kombini öven yorumlar yazdı.