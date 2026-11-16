Dünyanın En Kalabalık Yeriydi: Şimdi Adada Tek Bir Kişi Bile Yaşamıyor

1960'lı yıllarda Japonya'nın enerji kaynağı kömürden petrole kaydı ve ülkedeki kömür madenleri art arda kapandı. Hashima madeni için de ocak 1974 yılında resmi kapanış töreni yapıldı. Sakinlerin adada kalmak için artık bir nedeni kalmamıştı.

Sakinler kapanıştan sonraki iki ay içinde adayı terk etti. Gunkanjima o günden bu yana ıssız.

Tayfunlar, rüzgar, yağmur ve deniz suyu yıllar içinde yapıları yıprattı. 2013 yılında balkon korkuluklarından düzenli olarak tahta parçaları düşüyordu. Takashima Kömür Madeni alanı 2014 yılında ulusal tarihi alan ilan edildi ve ada 2015 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alındı.