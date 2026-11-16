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Dünyanın En Kalabalık Yeriydi: Şimdi Adada Tek Bir Kişi Bile Yaşamıyor

Dünyanın En Kalabalık Yeriydi: Şimdi Adada Tek Bir Kişi Bile Yaşamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 17:37
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Japonya'nın Nagasaki açıklarındaki Gunkanjima adası, 1959 yılında 5 binden fazla kişiyle dünyanın en yoğun nüfuslu yeri olmuştu. Resmi adı Hashima olan yerleşim, yaklaşık 12 futbol sahası kadardı. Mitsubishi 1890 yılında denizin altındaki kömür yataklarını çıkarmak için adayı satın almıştı. Madenin 1974 yılında kapanmasının ardından sakinlerin tamamı çekip gitti.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Ada, kömür madenciliği sayesinde 1959 yılında dünyanın en yoğun yerleşimi haline geldi.

Gunkanjima adasının havadan görünüşü, deniz ortasında yoğun binalarla kaplı küçük bir kara parçası

Mitsubishi adayı 1890 yılında denizin altındaki kömür yataklarına ulaşmak için satın aldı. Kömür üretimi 1891 yılında başladı. Yıllık üretim 1941 yılında 411 bin tonla rekora ulaştı.

Adada 1916 yılında ilk beton yüksek binalar yapıldı. Yapılar çoğaldıkça ada, iki bacalı dev bir savaş gemisine benzemeye başladı. Nagasaki Nichinichi Shimbun gazetesi adayı 1921 yılında savaş gemisine benzettiği için Gunkanjima, yani Savaş Gemisi Adası adını verdi.

1959 yılında adada 5 binden fazla maden işçisi ve ailesi yaşıyordu. Binalar dokuz katlıydı ve adada motorlu araç da asansör de yoktu. Dokuzuncu kattaki dairelere, bitişik binaları birbirine bağlayan dik beton merdivenlerle çıkılıyordu.

Kömürden petrole geçiş madeni kapattı ve ada 1974 yılında tamamen boşaldı.

Gunkanjima adasındaki terk edilmiş, yıpranmış apartman blokları ve çevresindeki deniz

1960'lı yıllarda Japonya'nın enerji kaynağı kömürden petrole kaydı ve ülkedeki kömür madenleri art arda kapandı. Hashima madeni için de ocak 1974 yılında resmi kapanış töreni yapıldı. Sakinlerin adada kalmak için artık bir nedeni kalmamıştı.

Sakinler kapanıştan sonraki iki ay içinde adayı terk etti. Gunkanjima o günden bu yana ıssız.

Tayfunlar, rüzgar, yağmur ve deniz suyu yıllar içinde yapıları yıprattı. 2013 yılında balkon korkuluklarından düzenli olarak tahta parçaları düşüyordu. Takashima Kömür Madeni alanı 2014 yılında ulusal tarihi alan ilan edildi ve ada 2015 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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