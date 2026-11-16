Dünyanın En Kalabalık Yeriydi: Şimdi Adada Tek Bir Kişi Bile Yaşamıyor
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Japonya'nın Nagasaki açıklarındaki Gunkanjima adası, 1959 yılında 5 binden fazla kişiyle dünyanın en yoğun nüfuslu yeri olmuştu. Resmi adı Hashima olan yerleşim, yaklaşık 12 futbol sahası kadardı. Mitsubishi 1890 yılında denizin altındaki kömür yataklarını çıkarmak için adayı satın almıştı. Madenin 1974 yılında kapanmasının ardından sakinlerin tamamı çekip gitti.
Ada, kömür madenciliği sayesinde 1959 yılında dünyanın en yoğun yerleşimi haline geldi.
Kömürden petrole geçiş madeni kapattı ve ada 1974 yılında tamamen boşaldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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