1.5 Milyar Serveti Olan İsimden Borçsuz Yaşam Tarifi: "Bana Bu Parayı Verin, Şeyhler Gibi Yaşarım"

Morgan’ın stratejisinin temelinde getiri yönetimi yatıyor. 30 milyon doların yıllık bazda yüzde 4 oranında bir getiri sağlaması durumunda, elde edilecek rakamın 1,2 milyon dolara ulaştığına dikkat çekiliyor.

Ünlü milyarder, bu durumu şu sözlerle özetliyor: “Bana borcu ödenmiş bir ev ve yılda vergisiz 1,2 milyon dolar verin, şeyhler gibi yaşarım. Bu parayla dünyadaki her istediğim malikaneye veya lüks mülke sahip olamam belki ama fazlasıyla rahat ve huzurlu yaşarım.”