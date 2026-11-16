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1.5 Milyar Serveti Olan İsimden Borçsuz Yaşam Tarifi: "Bana Bu Parayı Verin, Şeyhler Gibi Yaşarım"

1.5 Milyar Serveti Olan İsimden Borçsuz Yaşam Tarifi: "Bana Bu Parayı Verin, Şeyhler Gibi Yaşarım"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 17:25
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ABD'nin en büyük hukuk firmaları Morgan&Morgan'ın sahibi ve gayrimenkul yatırımcısı John Morgan, borçsuz yaşam tarifini verdi. Forbes verilerine göre 1.5 milyar dolar servete sahip iş insanı ömür boyu konforlu ve endişesiz bir hayat sürmek için gereken 'sihirli servet formülünü' açıkladı. Morgan'a göre ömür boyu rahat yaşamak için 30 milyon dolar şart.

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Milyarder isim rahat yaşam için sihirli formülü verdi: İhtiyacınız olan şey 30 milyon dolar ve borcu bitmiş ev.

Milyarder isim rahat yaşam için sihirli formülü verdi: İhtiyacınız olan şey 30 milyon dolar ve borcu bitmiş ev.

Milyarder iş insanı John Morgan, ömür boyu rahat yaşam sürmek için formülü verdi. Morgan’ın formülünün merkezinde net 30 milyon dolarlık bir nakit varlık ve borcu tamamen bitmiş bir konut yer alıyor. Ünlü iş insanı, bu büyüklükteki bir servetin yönetilmesi durumunda kişinin ömrünün sonuna kadar finansal kaygılardan uzak yaşayabileceğini savunuyor.

'Bence insanı hayat boyu maddi açıdan güvenceye alan rakam 30 milyon dolar” diyen iş insanı, bu meblağın doğru finansal araçlarla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Bana borcu ödenmiş bir ev ve yılda vergisiz 1,2 milyon dolar verin, şeyhler gibi yaşarım."

"Bana borcu ödenmiş bir ev ve yılda vergisiz 1,2 milyon dolar verin, şeyhler gibi yaşarım."

Morgan’ın stratejisinin temelinde getiri yönetimi yatıyor. 30 milyon doların yıllık bazda yüzde 4 oranında bir getiri sağlaması durumunda, elde edilecek rakamın 1,2 milyon dolara ulaştığına dikkat çekiliyor. 

Ünlü milyarder, bu durumu şu sözlerle özetliyor: “Bana borcu ödenmiş bir ev ve yılda vergisiz 1,2 milyon dolar verin, şeyhler gibi yaşarım. Bu parayla dünyadaki her istediğim malikaneye veya lüks mülke sahip olamam belki ama fazlasıyla rahat ve huzurlu yaşarım.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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