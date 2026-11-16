1.5 Milyar Serveti Olan İsimden Borçsuz Yaşam Tarifi: "Bana Bu Parayı Verin, Şeyhler Gibi Yaşarım"
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ABD'nin en büyük hukuk firmaları Morgan&Morgan'ın sahibi ve gayrimenkul yatırımcısı John Morgan, borçsuz yaşam tarifini verdi. Forbes verilerine göre 1.5 milyar dolar servete sahip iş insanı ömür boyu konforlu ve endişesiz bir hayat sürmek için gereken 'sihirli servet formülünü' açıkladı. Morgan'a göre ömür boyu rahat yaşamak için 30 milyon dolar şart.
Milyarder isim rahat yaşam için sihirli formülü verdi: İhtiyacınız olan şey 30 milyon dolar ve borcu bitmiş ev.
"Bana borcu ödenmiş bir ev ve yılda vergisiz 1,2 milyon dolar verin, şeyhler gibi yaşarım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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