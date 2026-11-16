article/comments
article/share
Haberler
Magazin
AURA'nın 2036 Şarkısını Bir Haftadır Aralıksız Dinleyenler Sosyal Medyada Gündem Oldu

AURA'nın 2036 Şarkısını Bir Haftadır Aralıksız Dinleyenler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 17:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

AURA’nın 23 Ekim’de yayınlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı 2036, çıkışının 23. gününde Spotify Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi. Bu, şarkının listedeki en yüksek sırası. İlk gün Gasolina benzetmesi ve koreografi eleştirileriyle gündem olan şarkı, zamanla dinleyicilerin dilinden düşmez oldu. X’te şarkıyı “bir haftadır aralıksız” dinlediğini söyleyenlerin paylaşımları da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AURA'nın 23 Ekim'de yayınlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı 2036, 23. gününde Spotify Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi.

AURA'nın 23 Ekim'de yayınlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı 2036, 23. gününde Spotify Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi.

Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan grubun 12 şarkılık ilk albümü Elemental, 23 Ekim'de dijital platformlarda yerini almıştı. Albümün çıkış şarkısı 2036'nın söz ve müziği Anıl Tiryaki'ye ait. Şarkının klibi ise basketbol maçlarının devre arası gösterilerinden ilham alan iddialı koreografisiyle öne çıkmıştı.

Şarkı, Spotify Türkiye listesinde bir günde 4 basamak birden yükselerek 349.490 dinlenmeyle 9. sıraya yerleşti. Bu, 2036'nın listedeki en yüksek sırası oldu. Üstelik şarkı Mabel Matiz, manifest ve BLOK3 gibi isimlerle aynı listede yer aldı.

YouTube cephesinde de rakamlar dikkat çekici. Grubun hayran hesabı AuroraLand'in paylaşımına göre 2036 klibi 10 milyon izlenmeyi geride bıraktı ve AURA'nın bu rakama en hızlı ulaşan videosu oldu.

Çıktığı ilk gün Gasolina benzetmesi ve koreografi eleştirileriyle gündem olan şarkı, zamanla dinleyicilerin dilinden düşmez oldu.

Çıktığı ilk gün Gasolina benzetmesi ve koreografi eleştirileriyle gündem olan şarkı, zamanla dinleyicilerin dilinden düşmez oldu.

Oysa şarkının ilk günleri pek de kolay geçmemişti. Yayınlandığı gün sosyal medyada gelen yorumların önemli bir kısmı eleştiri içeriyordu.

Bazı dinleyiciler şarkının altyapısını Daddy Yankee'nin efsane parçası Gasolina'ya benzetti, bazıları ise şarkıyı '2010'lardan kalma' buldu. Koreografi de en çok konuşulan konulardan biriydi.

Ancak 2036 zamanla kulaklara yerleşti. Şarkının 'say say' kısmı kısa sürede dilden düşmez oldu, dans challenge videoları birbirini izledi. Klibin yurt dışında yarattığı ilgi ise daha önce de gündem olmuştu. 

İşte AURA'nın 2036 adlı şarkısına gelen sosyal medya yorumları:

"Bir haftadır aralıksız 2036 dinliyorum, çok güzel yapmışlar"

"Bir haftadır aralıksız 2036 dinliyorum, çok güzel yapmışlar"
twitter.com

"Ben bayıldım ya, 2000'ler vibe veriyor"

"Ben bayıldım ya, 2000'ler vibe veriyor"
twitter.com

"1 haftadır şuncuyuz, fena sarıyor"

"1 haftadır şuncuyuz, fena sarıyor"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Tüm gün evde 'say say' kısmıyla dolaşıyoruz"

"Tüm gün evde 'say say' kısmıyla dolaşıyoruz"
twitter.com

"Sabahtan beri kafamda kira vermeden yaşıyorsun"

"Sabahtan beri kafamda kira vermeden yaşıyorsun"
twitter.com

"Aşırı banger bir şarkı ve albüm olmuş, bayıldım"

"Aşırı banger bir şarkı ve albüm olmuş, bayıldım"
twitter.com

"Şu şarkıyı konserde hayal etsenize bir kaç dakikalığına"

"Şu şarkıyı konserde hayal etsenize bir kaç dakikalığına"
twitter.com

"Gerçekten farklı bir AURA'ları var."

"Gerçekten farklı bir AURA'ları var."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın