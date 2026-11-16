AURA'nın 2036 Şarkısını Bir Haftadır Aralıksız Dinleyenler Sosyal Medyada Gündem Oldu
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AURA’nın 23 Ekim’de yayınlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı 2036, çıkışının 23. gününde Spotify Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi. Bu, şarkının listedeki en yüksek sırası. İlk gün Gasolina benzetmesi ve koreografi eleştirileriyle gündem olan şarkı, zamanla dinleyicilerin dilinden düşmez oldu. X’te şarkıyı “bir haftadır aralıksız” dinlediğini söyleyenlerin paylaşımları da dikkat çekti.
AURA'nın 23 Ekim'de yayınlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı 2036, 23. gününde Spotify Türkiye listesinde 9. sıraya yükseldi.
Çıktığı ilk gün Gasolina benzetmesi ve koreografi eleştirileriyle gündem olan şarkı, zamanla dinleyicilerin dilinden düşmez oldu.
"Bir haftadır aralıksız 2036 dinliyorum, çok güzel yapmışlar"
"Ben bayıldım ya, 2000'ler vibe veriyor"
"1 haftadır şuncuyuz, fena sarıyor"
"Tüm gün evde 'say say' kısmıyla dolaşıyoruz"
"Sabahtan beri kafamda kira vermeden yaşıyorsun"
"Aşırı banger bir şarkı ve albüm olmuş, bayıldım"
"Şu şarkıyı konserde hayal etsenize bir kaç dakikalığına"
"Gerçekten farklı bir AURA'ları var."
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