AURA'nın 2036 Şarkısını Bir Haftadır Aralıksız Dinleyenler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan grubun 12 şarkılık ilk albümü Elemental, 23 Ekim'de dijital platformlarda yerini almıştı. Albümün çıkış şarkısı 2036'nın söz ve müziği Anıl Tiryaki'ye ait. Şarkının klibi ise basketbol maçlarının devre arası gösterilerinden ilham alan iddialı koreografisiyle öne çıkmıştı.

Şarkı, Spotify Türkiye listesinde bir günde 4 basamak birden yükselerek 349.490 dinlenmeyle 9. sıraya yerleşti. Bu, 2036'nın listedeki en yüksek sırası oldu. Üstelik şarkı Mabel Matiz, manifest ve BLOK3 gibi isimlerle aynı listede yer aldı.

YouTube cephesinde de rakamlar dikkat çekici. Grubun hayran hesabı AuroraLand'in paylaşımına göre 2036 klibi 10 milyon izlenmeyi geride bıraktı ve AURA'nın bu rakama en hızlı ulaşan videosu oldu.