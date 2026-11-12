Manifest, Aura, Crush: Hangi Ünlü Grupsun?
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Türk popunda grup rüzgârı yeniden esiyor. Manifest sahneleri doldururken AURA ilk şarkısı “YUH!” ile ortaya çıktı, Crush ise Idol House Türkiye'den çıkan erkek grubu olarak sahneye adım attı.
Peki sen bu üçlüden hangisine benziyorsun? 10 soruyu cevapla, hemen öğren!
1. Cumartesi gecesi için planın ne?
2. Dolabındaki vazgeçilmez parça hangisi?
3. Arkadaş grubunda hangi rolü üstlenirsin?
4. Sahnedesin ve mikrofon eline geçti. Ne yaparsın?
5. Seni en iyi anlatan emoji hangisi?
6. Telefonunun galerisinde en çok ne var?
7. Hayalindeki tatil hangisi?
8. Biri senden hoşlandığını söyledi. Tepkin ne olur?
9. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?
10. Son olarak hayat mottonu seç!
Sen Manifest'sin!
Sen AURA'sın!
Sen Crush'sın!
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