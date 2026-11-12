Manifest, Aura, Crush: Hangi Ünlü Grupsun?

Girdiğin her ortamı bir anda partiye çeviriyorsun. Kalabalıktan çekinmiyor, en çok insanlarla birlikteyken parlıyorsun. Nostaljiye de ayrı bir zaafın var: 2000'lerin pop şarkıları, parıltılı kıyafetler ve avaz avaz söylenen nakaratlar tam sana göre.

Manifest gibi sen de hedefini küçük tutmuyorsun. Bir yarışmadan çıkıp yurt dışı sahnelerine uzanan o yolculuk gibi, senin hayallerin de sınır tanımıyor. Tek dikkat etmen gereken şey, eğlenirken yorulduğunu fark etmeyi unutmamak.