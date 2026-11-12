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Manifest, Aura, Crush: Hangi Ünlü Grupsun?

Manifest, Aura, Crush: Hangi Ünlü Grupsun?

Trex
Trex - Onedio Editörü
12.11.2026 - 15:32
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Türk popunda grup rüzgârı yeniden esiyor. Manifest sahneleri doldururken AURA ilk şarkısı “YUH!” ile ortaya çıktı, Crush ise Idol House Türkiye'den çıkan erkek grubu olarak sahneye adım attı.

Peki sen bu üçlüden hangisine benziyorsun? 10 soruyu cevapla, hemen öğren!

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1. Cumartesi gecesi için planın ne?

1. Cumartesi gecesi için planın ne?

2. Dolabındaki vazgeçilmez parça hangisi?

2. Dolabındaki vazgeçilmez parça hangisi?

3. Arkadaş grubunda hangi rolü üstlenirsin?

3. Arkadaş grubunda hangi rolü üstlenirsin?

4. Sahnedesin ve mikrofon eline geçti. Ne yaparsın?

4. Sahnedesin ve mikrofon eline geçti. Ne yaparsın?

5. Seni en iyi anlatan emoji hangisi?

5. Seni en iyi anlatan emoji hangisi?
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6. Telefonunun galerisinde en çok ne var?

6. Telefonunun galerisinde en çok ne var?

7. Hayalindeki tatil hangisi?

7. Hayalindeki tatil hangisi?

8. Biri senden hoşlandığını söyledi. Tepkin ne olur?

8. Biri senden hoşlandığını söyledi. Tepkin ne olur?

9. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?

9. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?

10. Son olarak hayat mottonu seç!

10. Son olarak hayat mottonu seç!
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Sen Manifest'sin!

Sen Manifest'sin!

Girdiğin her ortamı bir anda partiye çeviriyorsun. Kalabalıktan çekinmiyor, en çok insanlarla birlikteyken parlıyorsun. Nostaljiye de ayrı bir zaafın var: 2000'lerin pop şarkıları, parıltılı kıyafetler ve avaz avaz söylenen nakaratlar tam sana göre.

Manifest gibi sen de hedefini küçük tutmuyorsun. Bir yarışmadan çıkıp yurt dışı sahnelerine uzanan o yolculuk gibi, senin hayallerin de sınır tanımıyor. Tek dikkat etmen gereken şey, eğlenirken yorulduğunu fark etmeyi unutmamak.

Sen AURA'sın!

Sen AURA'sın!

Sıradan olmak sana göre değil. Kıyafetinden dans adımlarına kadar her şeyinle iz bırakmak istiyorsun. Trendleri herkesten önce yakalıyor, bazen de kendin başlatıyorsun. Grubun ilk şarkısı “YUH!” gibi senin girişin de hep ses getiriyor.

Kendine güvenin en büyük gücün. Disiplinli çalışıp çıtayı her seferinde biraz daha yükseltiyorsun. Yine de sahnenin dışında da kalabileceğini, her an kusursuz görünmek zorunda olmadığını hatırla.

Sen Crush'sın!

Sen Crush'sın!

Herkesin gizli gizli hoşlandığı o kişi sensin. Sesini yükseltmeden fark ediliyor, içtenliğinle kalpleri kazanıyorsun. Romantik şarkılar, uzun sohbetler ve küçük jestler senin dünyanı oluşturuyor.

Crush'ın Idol House Türkiye'deki dört aylık maratonu gibi sen de emek vermeden hiçbir şeyin kazanılmayacağına inanıyorsun. Takım ruhun güçlü, arkadaşlarına sadıksın. Biraz daha cesur olup duygularını açıkça söylediğinde neler olacağını bir görsen!

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Trex
Trex
Onedio Editörü
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