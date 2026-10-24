Gümbür Gümbür Geliyorlar: Türk Kız Grubu AURA'nın Yeni Klibi Yabancıları Adeta Büyüledi
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Kız grubu AURA, bir hayran hesabının X'te paylaştığı kısa performans videosuyla yabancı kullanıcıların ilgi odağı oldu. Boks ringi temalı koreografi, şık sahne kostümleri ve ritmik şarkısıyla dikkat çeken video, kısa sürede 3,8 milyonu aşkın kez izlendi. Paylaşımın altına yağan övgü dolu yorumlar aldı.
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Yabancı kullanıcılar grubun koreografisini, stilini ve sahne enerjisini övgüyle karşıladı.
AURA ve benzeri yeni nesil kız grupları, uluslararası kullanıcıların da radarına girmeye başladı.
"Dört dilde şarkı söylemeleri beni şoke etti"
"Aman Tanrım... Bunlar kim... Hayatımda daha fazla Türk kız grubu tanımam lazım..."
"Türk kız grupları dünyayı ele geçiriyor..."
"Üzerinde kendi adı yazan boks eldiveni giymeleri çok etkileyici bir hareket"
"Dünyadaki her ülkenin bir kız grubu çıkarması lazım."
"Sanırım artık Türk kız grupları dünyayı ele geçirecek"
Bazı kullanıcılar grubu küresel çıkışıyla bilinen KATSEYE ile kıyasladı.
"HOŞÇAKAL K-POP, HOŞ GELDİN TR-POP"
"Şarkı tam bir Latin havası."
"BU KRALİÇELER DE KİM?"
"İlginç koreografi, akılda kalıcı ritim, güzel vokal ve hoş, renkli kostümler. Üzgünüm Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuz bilmiyordum"
"En iyi dansçılar Türkiye'de"
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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