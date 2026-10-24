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Gümbür Gümbür Geliyorlar: Türk Kız Grubu AURA'nın Yeni Klibi Yabancıları Adeta Büyüledi

Gümbür Gümbür Geliyorlar: Türk Kız Grubu AURA'nın Yeni Klibi Yabancıları Adeta Büyüledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 18:44
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Kız grubu AURA, bir hayran hesabının X'te paylaştığı kısa performans videosuyla yabancı kullanıcıların ilgi odağı oldu. Boks ringi temalı koreografi, şık sahne kostümleri ve ritmik şarkısıyla dikkat çeken video, kısa sürede 3,8 milyonu aşkın kez izlendi. Paylaşımın altına yağan övgü dolu yorumlar aldı.

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Yabancı kullanıcılar grubun koreografisini, stilini ve sahne enerjisini övgüyle karşıladı.

Yabancı kullanıcılar grubun koreografisini, stilini ve sahne enerjisini övgüyle karşıladı.
twitter.com

Videoyu paylaşan hayran hesabı, 'Bu Türk kız grubu manyak bir şey' notunu düştü. Altına gelen yorumlarda kullanıcılar, grubun uyumlu koreografisine, görsel kimliğine ve çok dilli şarkılarına hayran kaldıklarını yazdı. Bazıları ise hangi üyeyi favori seçeceğine şimdiden karar verdiğini belirtti.

AURA ve benzeri yeni nesil kız grupları, uluslararası kullanıcıların da radarına girmeye başladı.

AURA ve benzeri yeni nesil kız grupları, uluslararası kullanıcıların da radarına girmeye başladı.

AURA, 15 Mayıs 2026'da 'YUH!' adlı dijital single ile çıkış yaptı. Seventh Door Entertainment'ın ilk idol grubu olarak tanıtılan topluluk bu sefer '2036' adlı şarkısıyla sosyal medyada viral oldu. Önceden Manifest gibi gruplarıyla yabancılar arasında görünür hale gelen K-pop usulü Türk kız grubu modeli, bu videoyla tekrardan viral oldu.

"Dört dilde şarkı söylemeleri beni şoke etti"

"Dört dilde şarkı söylemeleri beni şoke etti"
twitter.com

"Aman Tanrım... Bunlar kim... Hayatımda daha fazla Türk kız grubu tanımam lazım..."

"Aman Tanrım... Bunlar kim... Hayatımda daha fazla Türk kız grubu tanımam lazım..."
twitter.com

"Türk kız grupları dünyayı ele geçiriyor..."

"Türk kız grupları dünyayı ele geçiriyor..."
twitter.com
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"Üzerinde kendi adı yazan boks eldiveni giymeleri çok etkileyici bir hareket"

"Üzerinde kendi adı yazan boks eldiveni giymeleri çok etkileyici bir hareket"
twitter.com

"Dünyadaki her ülkenin bir kız grubu çıkarması lazım."

"Dünyadaki her ülkenin bir kız grubu çıkarması lazım."
twitter.com

"Sanırım artık Türk kız grupları dünyayı ele geçirecek"

"Sanırım artık Türk kız grupları dünyayı ele geçirecek"
twitter.com

Bazı kullanıcılar grubu küresel çıkışıyla bilinen KATSEYE ile kıyasladı.

Bazı kullanıcılar grubu küresel çıkışıyla bilinen KATSEYE ile kıyasladı.
twitter.com

'Türk KATSEYE.'

"HOŞÇAKAL K-POP, HOŞ GELDİN TR-POP"

"HOŞÇAKAL K-POP, HOŞ GELDİN TR-POP"
twitter.com
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"Şarkı tam bir Latin havası."

"Şarkı tam bir Latin havası."
twitter.com

"BU KRALİÇELER DE KİM?"

"BU KRALİÇELER DE KİM?"
twitter.com

"İlginç koreografi, akılda kalıcı ritim, güzel vokal ve hoş, renkli kostümler. Üzgünüm Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuz bilmiyordum"

"İlginç koreografi, akılda kalıcı ritim, güzel vokal ve hoş, renkli kostümler. Üzgünüm Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuz bilmiyordum"
twitter.com

"En iyi dansçılar Türkiye'de"

"En iyi dansçılar Türkiye'de"
twitter.com

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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