Gümbür Gümbür Geliyorlar: Türk Kız Grubu AURA'nın Yeni Klibi Yabancıları Adeta Büyüledi

AURA, 15 Mayıs 2026'da 'YUH!' adlı dijital single ile çıkış yaptı. Seventh Door Entertainment'ın ilk idol grubu olarak tanıtılan topluluk bu sefer '2036' adlı şarkısıyla sosyal medyada viral oldu. Önceden Manifest gibi gruplarıyla yabancılar arasında görünür hale gelen K-pop usulü Türk kız grubu modeli, bu videoyla tekrardan viral oldu.