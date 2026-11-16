Balayına Giden Çiftlere Dang Ateşi Uyarısı: Maldivler Dönüşü Vakalar Görüldü
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Tropik bir adada balayı planlayanlar dikkat! Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nden Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, balayı için Maldivler'e gidip Dang ateşiyle dönen hastaları tedavi ettiklerini anlattı.
Maldivler ve Endonezya dönüşü vakalar görüldü.
Dang ateşi sivrisinekle bulaşıyor, insandan insana geçmiyor.
Belirtiler: 40 dereceye varan ani ateş, göz arkasında ağrı.
Seyahatten önce korunma planı yapın.
Kış kapıda: Grip ve COVID-19 vakaları da sürüyor.
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