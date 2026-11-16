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Balayına Giden Çiftlere Dang Ateşi Uyarısı: Maldivler Dönüşü Vakalar Görüldü

Balayına Giden Çiftlere Dang Ateşi Uyarısı: Maldivler Dönüşü Vakalar Görüldü

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 17:31
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Tropik bir adada balayı planlayanlar dikkat! Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nden Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, balayı için Maldivler'e gidip Dang ateşiyle dönen hastaları tedavi ettiklerini anlattı.

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Maldivler ve Endonezya dönüşü vakalar görüldü.

Maldivler ve Endonezya dönüşü vakalar görüldü.

KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Maldivler'den balayı dönüşü ve Endonezya'dan gelen hastalarda Dang ateşi saptadıklarını söyledi. Hastalar sağlıkla taburcu edildi. Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'a göre tablo ağır da seyredebilirdi.

Dang ateşi sivrisinekle bulaşıyor, insandan insana geçmiyor.

Dang ateşi sivrisinekle bulaşıyor, insandan insana geçmiyor.

Hastalığı virüs taşıyan sivrisineklerin ısırığı yayıyor. Temas ya da solunum yoluyla bulaşmıyor. Asya, Afrika, Güney Amerika, Karayipler ve Orta Doğu'nun tropik ve subtropik bölgelerinde yaygın. Türkiye'de yerleşik olarak görülmüyor, vakalar genelde yurt dışı dönüşü ortaya çıkıyor.

Belirtiler: 40 dereceye varan ani ateş, göz arkasında ağrı.

Belirtiler: 40 dereceye varan ani ateş, göz arkasında ağrı.

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Belirti verenlerde ani ve yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, göz arkası ağrısı, kas, kemik ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte döküntü görülüyor. Az sayıda hastada hastalık iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve organ yetmezliğine yol açabilen ağır bir biçime dönüşebiliyor. Yurt dışı dönüşü ateşlenenlerin doktora nereye gittiğini mutlaka söylemesi gerekiyor.

Seyahatten önce korunma planı yapın.

Seyahatten önce korunma planı yapın.

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, tropik bölgelere gidecek kişilerin sivrisinek ve diğer hastalık taşıyıcılarına karşı önlem alması gerektiğini söylüyor. Burkina Faso, Nepal, Hindistan ya da Endonezya gibi ülkelere gidenler, bölgeye özgü enfeksiyon risklerini önceden öğrenmeli. Uzun kollu giysi, sivrisinek kovucu ve cibinlik en bilinen önlemler.

Kış kapıda: Grip ve COVID-19 vakaları da sürüyor.

Kış kapıda: Grip ve COVID-19 vakaları da sürüyor.

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, ekim, kasım ve aralıkta en sık grip virüsleriyle karşılaştıklarını, COVID-19 vakalarının da devam ettiğini hatırlattı. Grip aşısının yanı sıra zatürre ve RSV aşılarını öneriyor. Risk faktörü olanlara zona aşısını da tavsiye ediyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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