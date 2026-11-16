Balayına Giden Çiftlere Dang Ateşi Uyarısı: Maldivler Dönüşü Vakalar Görüldü

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, tropik bölgelere gidecek kişilerin sivrisinek ve diğer hastalık taşıyıcılarına karşı önlem alması gerektiğini söylüyor. Burkina Faso, Nepal, Hindistan ya da Endonezya gibi ülkelere gidenler, bölgeye özgü enfeksiyon risklerini önceden öğrenmeli. Uzun kollu giysi, sivrisinek kovucu ve cibinlik en bilinen önlemler.