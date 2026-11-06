Kırmızı Halı Alarmı: Netflix'in 10. Yıl Gecesine Katılan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix, Türkiye'deki 10. yılını dizi ve film dünyasının sevilen yüzlerini bir araya getiren görkemli bir davetle kutladı. Gecede objektiflerin karşısına geçen ünlüler birbirinden iddialı kombinlerle boy gösterirken kimi zarafetiyle göz doldurdu, kimi de 'Bu neydi şimdi?' dedirtti. Moda gözlüklerinizi taktıysanız, Netflix gecesine damga vuran isimleri şık mı rüküş mü sizin oylarınızla seçiyoruz.
1. Kaan Yıldırım - Pınar Deniz
Kombini nasıl buldunuz?
2. Serenay Sarıkaya
Kombini nasıl buldunuz?
3. Bergüzar Korel - Halit Ergenç
Kombini nasıl buldunuz?
4. Demet Özdemir
Kombini nasıl buldunuz?
5. Engin Akyürek
Kombini nasıl buldunuz?
6. Tuba Büyüküstün
Kombini nasıl buldunuz?
7. Neslihan Atagül
Kombini nasıl buldunuz?
8. Melis Sezen
Kombini nasıl buldunuz?
9. Seda Bakan
Kombini nasıl buldunuz?
10. Sinem Kobal
Kombini nasıl buldunuz?
11. Hazal Filiz Küçükköse
Kombini nasıl buldunuz?
12. Gupse Özay - Barış Arduç
Kombini nasıl buldunuz?
13. Hakan Kurtaş - Birce Akalay
Kombini nasıl buldunuz?
14. Aras Bulut İynemli
Kombini nasıl buldunuz?
15. Alina Boz
Kombini nasıl buldunuz?
16. Demet Evgar
Kombini nasıl buldunuz?
17. Serra Arıtürk - Aytaç Şaşmaz
Kombini nasıl buldunuz?
18. Kaan Urgancıoğlu
Kombini nasıl buldunuz?
19. Pelin Karahan
Kombini nasıl buldunuz?
20. Buse Terim - Fatih Terim
Kombini nasıl buldunuz?
21. Engin Öztürk
Kombini nasıl buldunuz?
22. Burcu Biricik
Kombini nasıl buldunuz?
23. Berrak Tüzünataç
Kombini nasıl buldunuz?
24. Aybüke Pusat
Kombini nasıl buldunuz?
25. Bensu Soral
Kombini nasıl buldunuz?
26. Büşra Develi
Kombini nasıl buldunuz?
27. Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk
Kombini nasıl buldunuz?
28. Ahsen Eroğlu
Kombini nasıl buldunuz?
29. Alper Çankaya
Kombini nasıl buldunuz?
30. Beyza Şekerci - Engin Hepileri
Kombini nasıl buldunuz?
31. Dilan Çiçek Deniz
Kombini nasıl buldunuz?
32. Canan Ergüder - Kenan Ece
Kombini nasıl buldunuz?
33. Cemal Hünal
Kombini nasıl buldunuz?
34. Ece Sükan
Kombini nasıl buldunuz?
35. Eda Ece
Kombini nasıl buldunuz?
36. Ekin Türkmen
Kombini nasıl buldunuz?
37. Giray Altınok
Kombini nasıl buldunuz?
38. Gökçe Bahadır - Emir Ersoy
Kombini nasıl buldunuz?
39. Hatice Aslan
Kombini nasıl buldunuz?
40. Helin Kandemir
Kombini nasıl buldunuz?
41. İlayda Akdoğan
Kombini nasıl buldunuz?
42. İpek Filiz Yazıcı
Kombini nasıl buldunuz?
43. İsmail Demirci
Kombini nasıl buldunuz?
44. Melisa Şenolsun
Kombini nasıl buldunuz?
45. Meriç Aral - Serkan Keskin
Kombini nasıl buldunuz?
46. Miray Daner
Kombini nasıl buldunuz?
47. Nilperi Şahinkaya
Kombini nasıl buldunuz?
48. Ozan Dolunay
Kombini nasıl buldunuz?
49. Öykü Karayel - Can Bonomo
Kombini nasıl buldunuz?
50. Perihan Savaş
Kombini nasıl buldunuz?
51. Saadet Işıl Aksoy
Kombini nasıl buldunuz?
52. Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin
Kombini nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın