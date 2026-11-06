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Kırmızı Halı Alarmı: Netflix'in 10. Yıl Gecesine Katılan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Kırmızı Halı Alarmı: Netflix'in 10. Yıl Gecesine Katılan Ünlülerin Şık ve Rüküşlerini Seçiyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 13:47
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Netflix, Türkiye'deki 10. yılını dizi ve film dünyasının sevilen yüzlerini bir araya getiren görkemli bir davetle kutladı. Gecede objektiflerin karşısına geçen ünlüler birbirinden iddialı kombinlerle boy gösterirken kimi zarafetiyle göz doldurdu, kimi de 'Bu neydi şimdi?' dedirtti. Moda gözlüklerinizi taktıysanız, Netflix gecesine damga vuran isimleri şık mı rüküş mü sizin oylarınızla seçiyoruz.

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1. Kaan Yıldırım - Pınar Deniz

1. Kaan Yıldırım - Pınar Deniz

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2. Serenay Sarıkaya

2. Serenay Sarıkaya

Kombini nasıl buldunuz?

3. Bergüzar Korel - Halit Ergenç

3. Bergüzar Korel - Halit Ergenç
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4. Demet Özdemir

4. Demet Özdemir

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5. Engin Akyürek

5. Engin Akyürek

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6. Tuba Büyüküstün

6. Tuba Büyüküstün

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7. Neslihan Atagül

7. Neslihan Atagül

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8. Melis Sezen

8. Melis Sezen
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9. Seda Bakan

9. Seda Bakan

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10. Sinem Kobal

10. Sinem Kobal

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11. Hazal Filiz Küçükköse

11. Hazal Filiz Küçükköse

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12. Gupse Özay - Barış Arduç

12. Gupse Özay - Barış Arduç

Kombini nasıl buldunuz?

13. Hakan Kurtaş - Birce Akalay

13. Hakan Kurtaş - Birce Akalay
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14. Aras Bulut İynemli

14. Aras Bulut İynemli

Kombini nasıl buldunuz?

15. Alina Boz

15. Alina Boz

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16. Demet Evgar

16. Demet Evgar

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17. Serra Arıtürk - Aytaç Şaşmaz

17. Serra Arıtürk - Aytaç Şaşmaz

Kombini nasıl buldunuz?

18. Kaan Urgancıoğlu

18. Kaan Urgancıoğlu
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19. Pelin Karahan

19. Pelin Karahan

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20. Buse Terim - Fatih Terim

20. Buse Terim - Fatih Terim

Kombini nasıl buldunuz?

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21. Engin Öztürk

21. Engin Öztürk

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22. Burcu Biricik

22. Burcu Biricik

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23. Berrak Tüzünataç

23. Berrak Tüzünataç
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Kombini nasıl buldunuz?

24. Aybüke Pusat

24. Aybüke Pusat

Kombini nasıl buldunuz?

25. Bensu Soral

25. Bensu Soral

Kombini nasıl buldunuz?

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26. Büşra Develi

26. Büşra Develi

Kombini nasıl buldunuz?

27. Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk

27. Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk

Kombini nasıl buldunuz?

28. Ahsen Eroğlu

28. Ahsen Eroğlu
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Kombini nasıl buldunuz?

29. Alper Çankaya

29. Alper Çankaya

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30. Beyza Şekerci - Engin Hepileri

30. Beyza Şekerci - Engin Hepileri

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31. Dilan Çiçek Deniz

31. Dilan Çiçek Deniz

Kombini nasıl buldunuz?

32. Canan Ergüder - Kenan Ece

32. Canan Ergüder - Kenan Ece

Kombini nasıl buldunuz?

33. Cemal Hünal

33. Cemal Hünal
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Kombini nasıl buldunuz?

34. Ece Sükan

34. Ece Sükan

Kombini nasıl buldunuz?

35. Eda Ece

35. Eda Ece

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36. Ekin Türkmen

36. Ekin Türkmen

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37. Giray Altınok

37. Giray Altınok

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38. Gökçe Bahadır - Emir Ersoy

38. Gökçe Bahadır - Emir Ersoy
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39. Hatice Aslan

39. Hatice Aslan

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40. Helin Kandemir

40. Helin Kandemir

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41. İlayda Akdoğan

41. İlayda Akdoğan

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42. İpek Filiz Yazıcı

42. İpek Filiz Yazıcı

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43. İsmail Demirci

43. İsmail Demirci
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44. Melisa Şenolsun

44. Melisa Şenolsun

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45. Meriç Aral - Serkan Keskin

45. Meriç Aral - Serkan Keskin

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46. Miray Daner

46. Miray Daner

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47. Nilperi Şahinkaya

47. Nilperi Şahinkaya

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48. Ozan Dolunay

48. Ozan Dolunay
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49. Öykü Karayel - Can Bonomo

49. Öykü Karayel - Can Bonomo

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50. Perihan Savaş

50. Perihan Savaş

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51. Saadet Işıl Aksoy

51. Saadet Işıl Aksoy

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52. Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

52. Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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