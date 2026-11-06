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Serenay Sarıkaya Netflix'in 10. Yıl Davetinde Manifest Kızlarının Peşine Düştü: Hayran Modunda Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya Netflix'in 10. Yıl Davetinde Manifest Kızlarının Peşine Düştü: Hayran Modunda Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 07:26
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Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için verdiği davet, ünlü isimlerin şık kombinleriyle konuşulurken gecenin en sevimli anlarından biri Serenay Sarıkaya'dan geldi. Siyah parlak elbisesi ve sırtına uzanan yüksek at kuyruğuyla davete katılan oyuncu, bu kez objektiflere poz vermekle kalmadı, telefonunu kendisi de eline aldı. Serenay'ın kalabalığın arasında kimleri fotoğrafladığı ise sosyal medyada paylaşılan bir kareyle ortaya çıktı.

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Oyunculuğundan güzelliğine, yeteneklerinden aşk hayatına gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Netflix'in 10. yıl kutlamasının da en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Oyunculuğundan güzelliğine, yeteneklerinden aşk hayatına gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Netflix'in 10. yıl kutlamasının da en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Serenay Sarıkaya, Medcezir'deki Mira ve Fi'deki Duru karakterleriyle geniş kitlelerin kalbini kazandıktan sonra Netflix'le de uzun soluklu bir yol yürüdü; Şahmaran'ın ardından başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti, üç sezon boyunca platformda izleyiciyle buluştu ve üçüncü sezonuyla Netflix'in küresel Top 10 listesine girdi. Televizyonda ise Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü paylaştığı Aile'deki Devin karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, yeni projesini sinemada yapacak.

Serenay, Rumen yıldız Vlad Ivanov'la başrolü paylaşacağı Sevdiğim İnsanlar filmiyle de Kasım ortasında İzmir'de sete çıkmaya hazırlanıyor. Yoğun set takviminin hemen öncesinde Netflix'in 10. yıl kutlamasına katılan Serenay, hem güzelliği hem de Ajda Pekkan düetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Ayrıca bir de gecede alışılmışın dışında bir rolle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya Netflix gecesinde kalabalığın arasında telefonu eline alıp Manifest kızlarının fotoğrafını çekti.

Serenay Sarıkaya Netflix gecesinde kalabalığın arasında telefonu eline alıp Manifest kızlarının fotoğrafını çekti.

Melis Sezen, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ve Okan Yalabık gibi isimlerin objektiflere poz verdiği davette Serenay Sarıkaya'yı hayran moduna sokan isimler Manifest'in üyeleri oldu. 

2024'te yayınlanan Big 5 Türkiye yarışmasıyla müzik kariyerine başlayan Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest'in Netflix'le ortak bir projesi de bulunuyor. Platform, grubun Londra'daki OVO Arena Wembley konserine uzanan hazırlık sürecini konu alan bir belgesel hazırladığını Ağustos ayında duyurmuştu. Ekranda yıllardır hayranlarının ilgisini toplayan Serenay'ın bu kez hayran tarafına geçtiği o an, X'te 'Serenay kızları çekmiş' notuyla paylaşıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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