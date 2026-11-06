Serenay Sarıkaya Netflix'in 10. Yıl Davetinde Manifest Kızlarının Peşine Düştü: Hayran Modunda Ortaya Çıktı

Serenay Sarıkaya, Medcezir'deki Mira ve Fi'deki Duru karakterleriyle geniş kitlelerin kalbini kazandıktan sonra Netflix'le de uzun soluklu bir yol yürüdü; Şahmaran'ın ardından başrolünü üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti, üç sezon boyunca platformda izleyiciyle buluştu ve üçüncü sezonuyla Netflix'in küresel Top 10 listesine girdi. Televizyonda ise Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü paylaştığı Aile'deki Devin karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, yeni projesini sinemada yapacak.

Serenay, Rumen yıldız Vlad Ivanov'la başrolü paylaşacağı Sevdiğim İnsanlar filmiyle de Kasım ortasında İzmir'de sete çıkmaya hazırlanıyor. Yoğun set takviminin hemen öncesinde Netflix'in 10. yıl kutlamasına katılan Serenay, hem güzelliği hem de Ajda Pekkan düetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Ayrıca bir de gecede alışılmışın dışında bir rolle dikkat çekti.