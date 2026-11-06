Serenay Sarıkaya Netflix'in 10. Yıl Davetinde Manifest Kızlarının Peşine Düştü: Hayran Modunda Ortaya Çıktı
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Netflix'in Türkiye'deki 10. yılı için verdiği davet, ünlü isimlerin şık kombinleriyle konuşulurken gecenin en sevimli anlarından biri Serenay Sarıkaya'dan geldi. Siyah parlak elbisesi ve sırtına uzanan yüksek at kuyruğuyla davete katılan oyuncu, bu kez objektiflere poz vermekle kalmadı, telefonunu kendisi de eline aldı. Serenay'ın kalabalığın arasında kimleri fotoğrafladığı ise sosyal medyada paylaşılan bir kareyle ortaya çıktı.
Oyunculuğundan güzelliğine, yeteneklerinden aşk hayatına gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Netflix'in 10. yıl kutlamasının da en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Serenay Sarıkaya Netflix gecesinde kalabalığın arasında telefonu eline alıp Manifest kızlarının fotoğrafını çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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