Merve Dizdar'ın Eski Eşinden Sonra Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Bu Kez Usta Bir Tiyatrocu Katıldı!
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Serenay Sarıkaya'nın Rumen yıldız Vlad Ivanov'la başrolü paylaşacağı Sevdiğim İnsanlar, birkaç gün önce Gürhan Altundaşar'ı kadrosuna katmasının ardından cast çalışmalarını da tamamladı. Kasım ortasında İzmir'de sete çıkmaya hazırlanan filme dahil olan beş yeni isim arasında, yıllarca Dostlar Tiyatrosu sahnesinde oynamış usta bir oyuncu da var.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdiğim İnsanlar'ın yeni oyuncusu Erdem Akakçe, Dostlar Tiyatrosu'nda yetişen usta bir isim.
Gürhan Altundaşar'dan sonra Cem Zeynel Kılıç ve Mert Karabulut da Sevdiğim İnsanlar kadrosuna katıldı.
Serenay Sarıkaya'nın Azra'ya hayat vereceği film, kasım ortasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sete çıkıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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