Merve Dizdar'ın Eski Eşinden Sonra Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Bu Kez Usta Bir Tiyatrocu Katıldı!

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 1998'de mezun olan Erdem Akakçe, aynı yıl Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'na katıldı ve 2005'e kadar topluluğun Yalınayak Sokrates, Yaşasın Savaş ve Yarışma gibi oyunlarında sahneye çıktı. Tiyatroda geçen bu yılların ardından kamera önüne geçen oyuncu, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar, Bizim İçin Şampiyon, İnsanlar İkiye Ayrılır ve Suna gibi filmlerde rol aldı.

Ekrandaki yüzü ise Şanzelize Düğün Salonu ve Tehlikeli Karım'dan Aktris'e, oradan da Vuslat'a uzanan dizilerle izleyiciye tanıdık hale geldi. Uzun süredir sahneyle sinema arasında gidip gelen Akakçe'nin yeni durağı da Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Sevdiğim İnsanlar oldu.