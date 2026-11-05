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Merve Dizdar'ın Eski Eşinden Sonra Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Bu Kez Usta Bir Tiyatrocu Katıldı!

Merve Dizdar'ın Eski Eşinden Sonra Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Bu Kez Usta Bir Tiyatrocu Katıldı!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 07:30 Son Güncelleme: 05.11.2026 - 07:38
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Serenay Sarıkaya'nın Rumen yıldız Vlad Ivanov'la başrolü paylaşacağı Sevdiğim İnsanlar, birkaç gün önce Gürhan Altundaşar'ı kadrosuna katmasının ardından cast çalışmalarını da tamamladı. Kasım ortasında İzmir'de sete çıkmaya hazırlanan filme dahil olan beş yeni isim arasında, yıllarca Dostlar Tiyatrosu sahnesinde oynamış usta bir oyuncu da var.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdiğim İnsanlar'ın yeni oyuncusu Erdem Akakçe, Dostlar Tiyatrosu'nda yetişen usta bir isim.

Sevdiğim İnsanlar'ın yeni oyuncusu Erdem Akakçe, Dostlar Tiyatrosu'nda yetişen usta bir isim.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 1998'de mezun olan Erdem Akakçe, aynı yıl Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu'na katıldı ve 2005'e kadar topluluğun Yalınayak Sokrates, Yaşasın Savaş ve Yarışma gibi oyunlarında sahneye çıktı. Tiyatroda geçen bu yılların ardından kamera önüne geçen oyuncu, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar, Bizim İçin Şampiyon, İnsanlar İkiye Ayrılır ve Suna gibi filmlerde rol aldı.

Ekrandaki yüzü ise Şanzelize Düğün Salonu ve Tehlikeli Karım'dan Aktris'e, oradan da Vuslat'a uzanan dizilerle izleyiciye tanıdık hale geldi. Uzun süredir sahneyle sinema arasında gidip gelen Akakçe'nin yeni durağı da Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Sevdiğim İnsanlar oldu.

Gürhan Altundaşar'dan sonra Cem Zeynel Kılıç ve Mert Karabulut da Sevdiğim İnsanlar kadrosuna katıldı.

Gürhan Altundaşar'dan sonra Cem Zeynel Kılıç ve Mert Karabulut da Sevdiğim İnsanlar kadrosuna katıldı.

Akakçe'nin projeye dahil olması, filmin kadrosundaki hareketliliğin son halkası oldu. Birkaç gün önce Güldür Güldür Show'un Ercüment'i olarak tanınan ve Merve Dizdar'la 2018-2021 yılları arasında evli kalan Gürhan Altundaşar'ın, maden ocağı sendikasında çalışan Melih karakteriyle ekibe katıldığı ortaya çıkmıştı.

Harika Uygur'un cast direktörlüğünde süren seçmeler tamamlanınca listeye Akakçe'yle birlikte Benim Tatlı Yalanım dizisinde de rol alan Cem Zeynel Kılıç, Deniz Tekeroğlu, Tuğba Daştan ve Mert Karabulut da eklendi. Yeni isimlerin hangi karakterleri canlandıracağı henüz paylaşılmasa da açıklanan roller, maden kasabasında geçecek hikâyenin ana hatlarını şimdiden ortaya koyuyor.

Serenay Sarıkaya'nın Azra'ya hayat vereceği film, kasım ortasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sete çıkıyor.

Serenay Sarıkaya'nın Azra'ya hayat vereceği film, kasım ortasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sete çıkıyor.

Ölü Mevsim'le dikkat çeken Doğuş Algün'ün yönettiği ve Burak Kaplan'la birlikte yapımcılığını üstlendiği Sevdiğim İnsanlar, bölgedeki madenleri işleten Boris'le evliliği bitme noktasına gelen Azra'nın memleketine dönüşünü ve ailesiyle yeniden kurduğu bağı anlatıyor. Azra'yı Serenay Sarıkaya, Boris'i ise 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ve Toni Erdmann'daki performanslarıyla tanınan Rumen oyuncu Vlad Ivanov canlandıracak.

Azra'nın babasına Menderes Samancılar, annesine Lale Mansur, kardeşi İrfan'a da Serkan Keskin hayat verirken kadroda Münir Can Cindoruk, Özlem Öçalmaz, Rahimcan Kapkap ve Zeynep Tuğçe Bayat da yer alıyor. Çekimlerine kasım ortasında Kemalpaşa çevresinde başlanacak filmin ne zaman vizyona gireceği ve hangi platformda izlenebileceği ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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