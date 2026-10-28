Serenay Sarıkaya'lı Fi Neden Erken Bitti? Azra Kohen'in Yıllar Önceki İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan dizi, Ay Yapım imzasıyla 31 Mart 2017'de puhutv'de yayına girdi ve reklamsız bölümleriyle internet dizilerinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Ünlü psikiyatrist Can Manay'ı Ozan Güven, dansçı Duru'yu Serenay Sarıkaya, kompozitör Deniz'i Mehmet Günsür, gazeteci Özge'yi Berrak Tüzünataç canlandırırken, Can Manay'ın derslerinde bursunu korumaya çalışan öğrenci Bilge Görgün rolü Büşra Develi'ye emanet edildi. Saplantılı aşkı, ego savaşlarını ve karanlık psikolojik oyunları anlatan hikaye, kitapları okuyanlarla okumayanları aynı ekran başında topladı.

Dört sezon olarak planlanan dizi ise yalnızca iki sezon ve 22 bölüm sürebildi; final 9 Mart 2018'de geldi ve hayranların kafasında o günden beri tam cevabı verilmemiş bir soru kaldı.