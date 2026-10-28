article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Serenay Sarıkaya'lı Fi Neden Erken Bitti? Azra Kohen'in Yıllar Önceki İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Serenay Sarıkaya'lı Fi Neden Erken Bitti? Azra Kohen'in Yıllar Önceki İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 09:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi'li dizisi Fi, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyanın gündeminde yer almayı sürdürüyor. Romanların yazarı Azra Kohen'in diziyle ilgili bir videoda söyledikleri yeniden paylaşılınca, 'Fi dizisi neden erken bitti?' sorusu da hayranların aklına bir kez daha düştü. Kohen'in sözleri, izleyicilerin yıllardır konuştuğu bir karakteri işaret ediyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi romanlarından uyarlanan Fi, 2017'de puhutv'de başlayıp kısa sürede fenomene dönüştü.

Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi romanlarından uyarlanan Fi, 2017'de puhutv'de başlayıp kısa sürede fenomene dönüştü.

Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan dizi, Ay Yapım imzasıyla 31 Mart 2017'de puhutv'de yayına girdi ve reklamsız bölümleriyle internet dizilerinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Ünlü psikiyatrist Can Manay'ı Ozan Güven, dansçı Duru'yu Serenay Sarıkaya, kompozitör Deniz'i Mehmet Günsür, gazeteci Özge'yi Berrak Tüzünataç canlandırırken, Can Manay'ın derslerinde bursunu korumaya çalışan öğrenci Bilge Görgün rolü Büşra Develi'ye emanet edildi. Saplantılı aşkı, ego savaşlarını ve karanlık psikolojik oyunları anlatan hikaye, kitapları okuyanlarla okumayanları aynı ekran başında topladı.

Dört sezon olarak planlanan dizi ise yalnızca iki sezon ve 22 bölüm sürebildi; final 9 Mart 2018'de geldi ve hayranların kafasında o günden beri tam cevabı verilmemiş bir soru kaldı.

Azra Kohen, yeniden gündem olan videoda Fi'nin ana karakterinin aslında Bilge olduğunu söyledi.

Azra Kohen, yeniden gündem olan videoda Fi'nin ana karakterinin aslında Bilge olduğunu söyledi.

O sorunun cevabına dair en dikkat çekici detay, YouTube kanalı Magazin Noteri'nde paylaşılan videoda Azra Kohen'in ağzından geldi. Kohen, hikayenin merkezinde Bilge'nin olduğunu 'Ana karakter Bilge'ydi. Biz başrol olarak Büşra Develi'yi seçmiştik. Bilge'nin ön planda olması gerekiyordu.' sözleriyle anlatıyor.

Ünlü yazar, bunun için çok uğraştığını ancak ekranda Bilge'nin bir başrol karakteri gibi görünmediğini, bu yüzden de diziyi bitirttiğini sözlerine ekliyor. Videonun ne zaman çekildiği paylaşımda belirtilmese de, Kohen'in Fi'nin finaliyle ilgili ilk kez konuşmadığı biliniyor.

👇

Azra Kohen, Fi'nin ikinci sezonda bitirileceğini 2017'de açıklamış, 2019'da da sert sözlerle konuşmuştu.

Azra Kohen, Fi'nin ikinci sezonda bitirileceğini 2017'de açıklamış, 2019'da da sert sözlerle konuşmuştu.

Kohen, ikinci sezon henüz yayındayken Aralık 2017'de katıldığı bir radyo programında dizinin bu sezonla sona ereceğini duyurmuş, hikayenin ikinci sezondan itibaren kitaplardan uzaklaştığını söylemişti. O dönem Habertürk yazarı Mustafa Doğan bitirme kararının yapım şirketinden geldiğini öne sürse de Kohen, sözleşmesinde dizinin kitabın ve karakterlerin özünden uzaklaşamayacağına dair bir madde bulunduğunu hatırlatıp kararın kendisine ait olduğunu belirtmişti.

Ünlü yazar 2019'da Şalom gazetesine verdiği röportajda da 'Yarattığım karakterlere sahip çıkmak ve kendimi korumak zorundaydım, ben de engellettim.' diyerek tepkisini dile getirmiş, dizinin son bölümlerini izlemediğini bile söylemişti. Kohen ile yapımcı arasındaki dava da o tarihte hâlâ sürüyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın