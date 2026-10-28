Serenay Sarıkaya'lı Fi Neden Erken Bitti? Azra Kohen'in Yıllar Önceki İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
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Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi'li dizisi Fi, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyanın gündeminde yer almayı sürdürüyor. Romanların yazarı Azra Kohen'in diziyle ilgili bir videoda söyledikleri yeniden paylaşılınca, 'Fi dizisi neden erken bitti?' sorusu da hayranların aklına bir kez daha düştü. Kohen'in sözleri, izleyicilerin yıllardır konuştuğu bir karakteri işaret ediyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi romanlarından uyarlanan Fi, 2017'de puhutv'de başlayıp kısa sürede fenomene dönüştü.
Azra Kohen, yeniden gündem olan videoda Fi'nin ana karakterinin aslında Bilge olduğunu söyledi.
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Azra Kohen, Fi'nin ikinci sezonda bitirileceğini 2017'de açıklamış, 2019'da da sert sözlerle konuşmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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