Güldür Güldür Oyuncusu Olan Merve Dizdar'ın Eski Eşi, Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Dahil Oldu!

Ankaralı oyuncu Gürhan Altundaşar, 2016'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibine katılarak geniş kitlelerin karşısına çıktı ve Çok Güzel Hareketler 2'deki 'Açın Kapıyı' skeçleriyle kısa sürede akılda kalan isimler arasına girdi. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Ercüment karakteriyle de izleyicinin yüzünü güldüren oyuncu, Aşkın Kıyameti ve Şahane Hayatım gibi filmlerle sinemada da kendine yer açtı.

Gürhan Altundaşar'ın adı magazin gündeminde ise daha çok Merve Dizdar'la yaşadığı aşkla anıldı. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak tanınan ve ardından Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Dizdar'la 2018'de evlenen çift, 2021'de yollarını ayırmıştı. Son dönemde festival gösterimleriyle adından söz ettiren dram filmi Cinlerin Düğünü ise oyuncunun komedinin dışındaki yüzünü de gösterdi ve Altundaşar'ın yolunu bu kez Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu yeni bir sinema projesine çıkardı.