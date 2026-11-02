Güldür Güldür Oyuncusu Olan Merve Dizdar'ın Eski Eşi, Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Dahil Oldu!
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Serenay Sarıkaya'nın Rumen yıldız Vlad Ivanov'la aynı kadroda yer alacağı Sevdiğim İnsanlar, çekimlere iki hafta kala sürpriz bir isimle daha güçlendi. Yıllardır komedi skeçleriyle izleyiciyi güldüren ve Merve Dizdar'la yaptığı evlilikle magazin sayfalarında sıkça yer alan oyuncu, bu kez çok daha dramatik bir hikâyede karşımıza çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gürhan Altundaşar, Güldür Güldür'den tanıdığımız ve Merve Dizdar'ın eski eşi olarak bilinen oyuncu.
Altundaşar, Sevdiğim İnsanlar'da maden ocağı sendikasında çalışan Melih'i oynayacak, çekimler 15 Kasım'da başlıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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