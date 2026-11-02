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Güldür Güldür Oyuncusu Olan Merve Dizdar'ın Eski Eşi, Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Dahil Oldu!

Güldür Güldür Oyuncusu Olan Merve Dizdar'ın Eski Eşi, Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Dahil Oldu!

Sinema Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 17:31 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 17:34
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Serenay Sarıkaya'nın Rumen yıldız Vlad Ivanov'la aynı kadroda yer alacağı Sevdiğim İnsanlar, çekimlere iki hafta kala sürpriz bir isimle daha güçlendi. Yıllardır komedi skeçleriyle izleyiciyi güldüren ve Merve Dizdar'la yaptığı evlilikle magazin sayfalarında sıkça yer alan oyuncu, bu kez çok daha dramatik bir hikâyede karşımıza çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gürhan Altundaşar, Güldür Güldür'den tanıdığımız ve Merve Dizdar'ın eski eşi olarak bilinen oyuncu.

Gürhan Altundaşar, Güldür Güldür'den tanıdığımız ve Merve Dizdar'ın eski eşi olarak bilinen oyuncu.

Ankaralı oyuncu Gürhan Altundaşar, 2016'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibine katılarak geniş kitlelerin karşısına çıktı ve Çok Güzel Hareketler 2'deki 'Açın Kapıyı' skeçleriyle kısa sürede akılda kalan isimler arasına girdi. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Ercüment karakteriyle de izleyicinin yüzünü güldüren oyuncu, Aşkın Kıyameti ve Şahane Hayatım gibi filmlerle sinemada da kendine yer açtı.

Gürhan Altundaşar'ın adı magazin gündeminde ise daha çok Merve Dizdar'la yaşadığı aşkla anıldı. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i olarak tanınan ve ardından Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Dizdar'la 2018'de evlenen çift, 2021'de yollarını ayırmıştı. Son dönemde festival gösterimleriyle adından söz ettiren dram filmi Cinlerin Düğünü ise oyuncunun komedinin dışındaki yüzünü de gösterdi ve Altundaşar'ın yolunu bu kez Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu yeni bir sinema projesine çıkardı.

Altundaşar, Sevdiğim İnsanlar'da maden ocağı sendikasında çalışan Melih'i oynayacak, çekimler 15 Kasım'da başlıyor.

Altundaşar, Sevdiğim İnsanlar'da maden ocağı sendikasında çalışan Melih'i oynayacak, çekimler 15 Kasım'da başlıyor.

Ölü Mevsim'le dikkatleri üzerine çeken yönetmen Doğuş Algün'ün ikinci uzun metrajı olacak Sevdiğim İnsanlar'da Gürhan Altundaşar, maden ocağı sendikasında görevli Melih karakterine hayat verecek. Filmin merkezinde ise Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı Azra var; bölgedeki madenleri işleten Boris'le evliliği bitme noktasına gelen Azra, doğup büyüdüğü memleketine dönüyor ve ailesiyle yeniden kurduğu bağ üzerinden bugünün Türkiye'sine dair bir hikâye anlatılıyor. Azra'nın eşi Boris'e ise 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ve Toni Erdmann'daki performanslarıyla tanınan dünyaca ünlü Rumen oyuncu Vlad Ivanov hayat verecek.

Sevdiğim İnsanlar film oyuncuları arasında Azra'nın ailesini canlandıracak Menderes Samancılar, Lale Mansur, Serkan Keskin ve Rahimcan Kapkap'ın yanı sıra Zeynep Tuğçe Bayat, Özlem Öçalmaz ve Münir Can Cindoruk da yer alıyor. Yapımcılığını Doğuş Algün ile Burak Kaplan'ın üstlendiği filmin çekimleri 15 Kasım'da İzmir'de başlayacak; Sevdiğim İnsanlar'ın ne zaman vizyona gireceği ve hangi platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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