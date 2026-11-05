Serenay Sarıkaya ile Ajda Pekkan Netflix Gecesinde Düet Yaptı
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Netflix gecesine katılan Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan sahnede bir araya geldi. İki isim mikrofonları birlikte tutarak düet yaptı ve o anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.
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İkilinin düeti kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Sarıkaya, Pekkan'la aynı sahnede.
Düet anlarının videosu sosyal medyada paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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