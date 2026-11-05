article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Serenay Sarıkaya ile Ajda Pekkan Netflix Gecesinde Düet Yaptı

Serenay Sarıkaya ile Ajda Pekkan Netflix Gecesinde Düet Yaptı

Serenay Sarıkaya Netflix
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 00:33 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 00:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Netflix gecesine katılan Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan sahnede bir araya geldi. İki isim mikrofonları birlikte tutarak düet yaptı ve o anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkilinin düeti kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sarıkaya, Pekkan'la aynı sahnede.

Sarıkaya, Pekkan'la aynı sahnede.

Serenay Sarıkaya, 2015'te verdiği bir röportajda Ajda Pekkan'la düet yapmak istediğini söylemişti. Netflix gecesinde bu isteği yıllar sonra sahnede gerçekleşmiş oldu.

Düet anlarının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Düet anlarının videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Televizyon Dünyası hesabından 'Serenay Sarıkaya & Ajda Pekkan düeti!' notuyla paylaşılan videoda iki ismin sahnedeki performansı izleyenler tarafından da tam not aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın