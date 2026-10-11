Ajda Pekkan’dan “Tuzlu Kahve” Sürprizi: Kovboy Kıyafetiyle Halay Çekti
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Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.
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Görüntülerde; Binnur Kaya’nın hayat verdiği Hatun karakterinin köydeki eğlenceli anlarına, tarzıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan da eşlik ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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