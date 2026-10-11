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Ajda Pekkan’dan “Tuzlu Kahve” Sürprizi: Kovboy Kıyafetiyle Halay Çekti

Ajda Pekkan’dan “Tuzlu Kahve” Sürprizi: Kovboy Kıyafetiyle Halay Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 12:47
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Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Poll Films imzalı 'Tuzlu Kahve', 13 Ekim’de yayımlanacak 7. bölümüyle yine çok konuşulacak bir sürprize imza atıyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yeni bölümünde Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan’ı konuk ediyor.

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Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Yağcı paylaşımına, 'Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor' notunu düştü.

Görüntülerde; Binnur Kaya’nın hayat verdiği Hatun karakterinin köydeki eğlenceli anlarına, tarzıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan da eşlik ediyor.

Kovboy kombiniyle dikkat çeken Süperstar, Hatun’un hafızalara kazınan 'Annesinin annesinin' repliğiyle özdeşleşen şarkıyı söyleyerek ekiple birlikte halay çekti.

Kahkaha dolu anların yaşandığı Tuzlu Kahve'nin sürprizlerle dolu 7. bölümü, 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de ekranlara gelecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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