Psikolog Açıkladı: En Mutlu Çiftler Bu Konuda Asla Tartışmıyor
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İlişkide en çok zarar veren şeyin ne olduğu sorulduğunda akla genellikle para ya da cinsellik gelir. Çiftler üzerine çalışan psikolog Mark Travers, bu tahminin tamamen yanlış olmadığını kabul ediyor; ama kendi deneyiminde başka bir şeye dikkat çekiyor: Birbirine sessizce kırgın çiftler neredeyse her zaman kafalarında bir hesap defteri tutuyor. En mutlu çiftler ise tam da bu konuda tartışmıyor.
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Dün yemeği kim yaptı, köpeği kim gezdirdi?
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Mutlu çiftlerde o işi kimin enerjisi kaldıysa o yapıyor.
Ama dengesizlik görmezden gelinmemeli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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