Psikolog Açıkladı: En Mutlu Çiftler Bu Konuda Asla Tartışmıyor

Kırgın çiftler; kimin daha yorgun olduğunu, geçen sefer planı kimin iptal ettiğini ve kimin kime 'borçlu' olduğunu sürekli sayıyor. Travers'a göre her tartışmanın altında bu görünmez hesap dönüyor ve ilişkiyi zamanla yıpratıyor.

Psikologlar bunu 'alışveriş ilişkisi' olarak adlandırıyor. Bu modelde partnerler verdiklerini ve aldıklarını gayriresmi olarak takip ediyor, işlerin kısa sürede eşitlenmesini bekliyor. Hesap tutmadığında ise kırgınlık birikmeye başlıyor.