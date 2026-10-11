Prize Turşu Takınca Gözlerine İnanamadılar

Elektrik mühendisi Joshua Méndez Harper ve ekibi, laboratuvarda yüksek hızlı kamera ve hidrojen sensörüyle donattıkları turşulara alternatif ve doğru akım verdi. Akım turşuyu ısıtıp içindeki sıvıyı kaynatınca gaz cepleri oluşuyor. Elektroliz de suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor; bu karışım patlayıcı.

Hidrojen iki akım türünde de oluştu, ancak parlama yalnızca alternatif akımda görüldü. Bu da iki açıklamanın birlikte geçerli olduğuna işaret ediyor: Kıvılcım, hidrojeni tutuşturuyor. Méndez Harper bunu, benzin istasyonunda sigara yakılmamasının sebebine benzetiyor. Bulgular Haziran'da ABD Elektrostatik Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu.