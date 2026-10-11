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Yaşam
Prize Turşu Takınca Gözlerine İnanamadılar

Prize Turşu Takınca Gözlerine İnanamadılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:45
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İki metal çatala takılıp prize bağlanan turşunun bir ucunun turuncu renkte parlaması klasik bir bilim deneyi. Ancak bu ışığın tam olarak nasıl oluştuğu uzun süre bir sır olarak kaldı. ABD'deki Portland Devlet Üniversitesi'nden bir araştırmacı, 100'den fazla turşu yaktıktan sonra cevaba yaklaştığını söylüyor.

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Turşunun elektriği iletmesinin sebebi içindeki tuzlu su.

Turşunun elektriği iletmesinin sebebi içindeki tuzlu su.

Tuzlu su, elektrik yüklü atomlardan yani iyonlardan oluştuğu için turşu elektriği iletebiliyor. Akım turşuya verildiğinde bir ucunda parlak turuncu bir ışık beliriyor.

Bu ışığın kaynağı için uzun süre iki ayrı açıklama öne sürüldü: elektrik kıvılcımı ya da hidrojen gazının tutuşması.

Yeni araştırmaya göre ışık, kıvılcımın hidrojen gazını tutuşturmasıyla oluşuyor olabilir.

Yeni araştırmaya göre ışık, kıvılcımın hidrojen gazını tutuşturmasıyla oluşuyor olabilir.

Elektrik mühendisi Joshua Méndez Harper ve ekibi, laboratuvarda yüksek hızlı kamera ve hidrojen sensörüyle donattıkları turşulara alternatif ve doğru akım verdi. Akım turşuyu ısıtıp içindeki sıvıyı kaynatınca gaz cepleri oluşuyor. Elektroliz de suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor; bu karışım patlayıcı.

Hidrojen iki akım türünde de oluştu, ancak parlama yalnızca alternatif akımda görüldü. Bu da iki açıklamanın birlikte geçerli olduğuna işaret ediyor: Kıvılcım, hidrojeni tutuşturuyor. Méndez Harper bunu, benzin istasyonunda sigara yakılmamasının sebebine benzetiyor. Bulgular Haziran'da ABD Elektrostatik Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu.

Turuncu renk sodyumdan geliyor, parlayan uç ise turşunun en sulu tarafı.

Turuncu renk sodyumdan geliyor, parlayan uç ise turşunun en sulu tarafı.

Méndez Harper'a göre turuncu ışık, uyarılan sodyum iyonlarından kaynaklanıyor. Turşu farklı bir tuzla yapılsaydı, ışığın rengi de o tuzdaki elementlere özgü olurdu.

Işığın neden yalnızca bir uçta göründüğünün cevabı ise basit: Dikey yerleştirilen bir turşu, her zaman tuzlu suyun biriktiği alt ucundan parlıyor.

Bu deney ölümcül elektrik çarpması riski taşıyor ve evde kesinlikle denenmemeli.

Bu deney ölümcül elektrik çarpması riski taşıyor ve evde kesinlikle denenmemeli.

Açık tellerle yapılan bu gösteri, potansiyel olarak öldürücü bir elektrik çarpması tehlikesi taşıyor. Bu yüzden yalnızca büyük bir dikkatle ve yetkin bir gözetim altında yapılması gerekiyor.

Deneyi yapan Méndez Harper da bir profesyonel; uzmanlar bu deneyin evde denenmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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