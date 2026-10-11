Prize Turşu Takınca Gözlerine İnanamadılar
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İki metal çatala takılıp prize bağlanan turşunun bir ucunun turuncu renkte parlaması klasik bir bilim deneyi. Ancak bu ışığın tam olarak nasıl oluştuğu uzun süre bir sır olarak kaldı. ABD'deki Portland Devlet Üniversitesi'nden bir araştırmacı, 100'den fazla turşu yaktıktan sonra cevaba yaklaştığını söylüyor.
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Turşunun elektriği iletmesinin sebebi içindeki tuzlu su.
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Yeni araştırmaya göre ışık, kıvılcımın hidrojen gazını tutuşturmasıyla oluşuyor olabilir.
Turuncu renk sodyumdan geliyor, parlayan uç ise turşunun en sulu tarafı.
Bu deney ölümcül elektrik çarpması riski taşıyor ve evde kesinlikle denenmemeli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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