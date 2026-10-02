Şampuan İlk Yıkamada Az, İkinci Yıkamada Neden Daha Çok Köpürür?

Köpüğün görevi, deterjanı saça ve saç derisine yaymak. Draelos, köpüğün temizlemenin kendisine katılmadığını vurguluyor. Tüketiciler az köpüren şampuanın kötü temizlediğine inanıyor; oysa bazı şampuanlar az köpürse de yeterince temizliyor.

Suudi Arabistan'daki şampuan markalarını inceleyen bir çalışma da köpürmenin temizleme gücüyle ilişkisi olmadığını, ancak tüketici için çok önemli olduğu için bir ölçüt olarak kullanıldığını belirtiyor.