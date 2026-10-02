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Şampuan İlk Yıkamada Az, İkinci Yıkamada Neden Daha Çok Köpürür?

Şampuan İlk Yıkamada Az, İkinci Yıkamada Neden Daha Çok Köpürür?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:16
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Şampuanı saçınıza ilk sürdüğünüzde köpük bir türlü oluşmaz, aynı miktarı ikinci kez sürdüğünüzde ise bir anda bol köpük çıkar. Bunun nedeni şampuanın birkaç dakikada güçlenmesi değil, saç derisinin ürettiği doğal yağ.

İşte detaylar...

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Şampuanı temizleyici yapan, hem yağı hem suyu çeken moleküller.

Şampuanı temizleyici yapan, hem yağı hem suyu çeken moleküller.

Şampuanlar, yüzey aktif madde de denen deterjanlarla çalışıyor. Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dermatolog Zoe Draelos'un açıkladığına göre bu moleküllerin bir ucu yağı, diğer ucu suyu çekiyor.

Yağı çeken uç saç derisindeki doğal yağa, yani sebuma tutunuyor. Suyu çeken uç ise suya bağlanıyor. Böylece yağ, durulama suyuyla birlikte saçtan uzaklaşıyor.

Kirli saça sürülen şampuan, temiz saça sürülenden daha az köpürüyor.

Kirli saça sürülen şampuan, temiz saça sürülenden daha az köpürüyor.

Draelos'a göre bunun nedeni, sebumun köpük kabarcıklarının oluşmasını engellemesi. Saçta yağ fazlayken sürülen şampuan bu yüzden az köpürüyor.

İlk yıkama yağın bir kısmını alıp götürdüğü için ikinci kez sürülen aynı şampuan çok daha bol köpük çıkarıyor.

Bol köpük, saçın daha iyi temizlendiği anlamına gelmiyor.

Bol köpük, saçın daha iyi temizlendiği anlamına gelmiyor.

Köpüğün görevi, deterjanı saça ve saç derisine yaymak. Draelos, köpüğün temizlemenin kendisine katılmadığını vurguluyor. Tüketiciler az köpüren şampuanın kötü temizlediğine inanıyor; oysa bazı şampuanlar az köpürse de yeterince temizliyor.

Suudi Arabistan'daki şampuan markalarını inceleyen bir çalışma da köpürmenin temizleme gücüyle ilişkisi olmadığını, ancak tüketici için çok önemli olduğu için bir ölçüt olarak kullanıldığını belirtiyor.

İkinci yıkama herkes için şart değil.

İkinci yıkama herkes için şart değil.

Dermatologlar, ikinci tur şampuanın ancak yağlı saç derisinde gerekebileceğini belirtiyor. Aşırı yıkama ya da sert yüzey aktif maddeler ise saç derisindeki koruyucu yağ tabakasını fazla alıp kuruluğa ve tahrişe yol açabiliyor.

Draelos da sebum üretimi yüksek değilse saçı her gün şampuanlamanın teknik olarak gerekli olmadığını söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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