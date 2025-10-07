Almanlar Neden Bulaşıklarını Köpükledikten Sonra Durulamaz?

Bu titizlik, ev temizliğinden sokak düzenine kadar hayatın her alanına yansıyor. Komşunun bahçesindeki ağaçların ne kadar budanacağı bile yasalarla belirleniyor. Yanlış park etmek, yüksek sesle müzik açmak ya da gürültü yapmak gibi konular ise hemen polise bildirilir.

Bu kadar kurallı bir toplumda temizlik elbette önemli bir mesele. Almanlar, evlerini daima düzenli tutar, hijyen konusuna büyük özen gösterir. Fakat sıra bulaşık yıkamaya geldiğinde işler biraz şaşırtıcı bir hal alıyor. Çünkü onlar için temizlik, bazen bizim bildiğimizin tam tersine uygulanabiliyor.