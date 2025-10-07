onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Almanlar Neden Bulaşıklarını Köpükledikten Sonra Durulamaz?

Almanlar Neden Bulaşıklarını Köpükledikten Sonra Durulamaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 18:28

Farklı ülkelerdeki günlük alışkanlıklar her zaman ilgimizi çeker. Bazılarını benimseriz, bazılarına ise hayretle bakarız. Almanya’da bulaşık yıkama şekli de bu ilginç detaylardan biri. Çünkü Almanlar, bulaşıklarını yıkadıktan sonra durulamıyor. Hayır, yanlış okumadınız! Bu alışkanlık hem su tasarrufuyla hem de farklı bir temizlik anlayışıyla açıklanıyor. Peki neden?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya denince akla ilk gelen özelliklerden biri düzen ve kuralcılıktır.

Almanya denince akla ilk gelen özelliklerden biri düzen ve kuralcılıktır.

Bu titizlik, ev temizliğinden sokak düzenine kadar hayatın her alanına yansıyor. Komşunun bahçesindeki ağaçların ne kadar budanacağı bile yasalarla belirleniyor. Yanlış park etmek, yüksek sesle müzik açmak ya da gürültü yapmak gibi konular ise hemen polise bildirilir.

Bu kadar kurallı bir toplumda temizlik elbette önemli bir mesele. Almanlar, evlerini daima düzenli tutar, hijyen konusuna büyük özen gösterir. Fakat sıra bulaşık yıkamaya geldiğinde işler biraz şaşırtıcı bir hal alıyor. Çünkü onlar için temizlik, bazen bizim bildiğimizin tam tersine uygulanabiliyor.

Biz genellikle bulaşıkları akan suyun altında, bol durulamayla yıkarız.

Biz genellikle bulaşıkları akan suyun altında, bol durulamayla yıkarız.

Çoğu Alman mutfağında çift lavabo bulunur. Lavabonun bir tarafı sabunlu suyla doldurulur, tüm tabaklar, bardaklar, çatal ve bıçaklar o suyun içinde yıkanır.

Ama işin şaşırtıcı kısmı bundan sonra başlıyor. Çünkü bulaşıklar sabunlu suyun ardından durulanmaz. Evet, doğrudan çıkarılıp tezgah kenarına dizilir. Bazı kişiler bir bezle kurulasa da çoğu, bulaşıkları kendi halinde kurumaya bırakır. Yani yüzeyde kalan az miktarda deterjan Almanlar için sorun değildir. Onlara göre o kadar sabun kimseyi zehirlemez!

Almanlar bu konuda oldukça rahat.

Almanlar bu konuda oldukça rahat.

Almanya’da düşük kaliteli, kokulu deterjanlar neredeyse yok denecek kadar az. Bu yüzden bulaşıklar kimyasal kokuya maruz kalmıyor.

Almanlar, bu yöntemin su tasarrufu sağladığını söylüyor. Üstelik ülkede kullanılan bulaşık deterjanlarının oldukça güvenli ve doğa dostu olduğuna inanılıyor. Kısacası 'fazla sabun zararlı değil ama fazla su israf' anlayışı hakim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fatih ates

bizde hem sular kirli hem de deterjanlar kimyasallarla dolu.. heveslenip denemeyin yine de.. el yakarcasina kaynar su ile veya varsa bulaşık makinesi ile dev... Devamını Gör

xeteb92327

bakmak lazım mide kanseri oranları avusturya hollanda polonya vs komşu ülkelere göre nasıl bi korelasyon vardır