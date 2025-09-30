onedio
Yurt Dışındaki Bazı Evlerde Neden Böyle Küçük Kapılar Var?

30.09.2025 - 16:50

Yabancı filmlerde veya dizilerde minik bir kapı görmüş olabilirsiniz. Çoğu kişinin aklına 'Acaba gizli bir geçit mi?' sorusu geliyor. Ne var ki gerçekte çok daha gündelik ama bir o kadar da yaratıcı bir amaçla yapılmışlardı. O dönem için hayatı kolaylaştıran bu tasarım, bugün bize biraz tuhaf gelse de ev yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Gelin bakalım...

Taste of Home’un aktardığına göre bu küçük kapıların en yaygın kullanım amacı kart masalarını saklamaktı.

20. yüzyıl ortalarında aileler televizyon başında değil, kart oyunları ve bulmacalarla vakit geçiriyordu. Bridge, canasta gibi popüler oyunlar ya da akşamları yapılan bulmaca geceleri en yaygın eğlenceler arasındaydı.

Katlanır kart masası, komşular aniden uğradığında hemen çıkarılıp kullanılabiliyordu. Bu küçük kapılar sayesinde masalar ne bodrumdan taşınmak zorunda kalıyordu ne de kalabalık dolaplara sıkıştırılıyordu. Ev sahipleri için pratik, ziyaretçiler içinse keyifli bir toplanma alanı yaratıyordu.

Bu kapılar zamanla evde farklı eşya ve ihtiyaçları da gizlemek için kullanıldı.

Bazı evlerde gizli küçük kiler olarak değerlendirildi, bazılarında ise dekoratif sergileme alanı haline geldi. Günümüzde de kimi ev sahipleri bu alanları saklama dolabı ya da yaratıcı nişler olarak kullanmayı tercih ediyor.

Üstelik benzer tasarımlar eski evlerin birçok köşesinde karşımıza çıkıyor. Katlanır ütü masaları, telefon konuşmaları için yapılan duvar içi küçük bölmeler ve pratik depolama çözümleri o dönemin yaşam tarzını yansıtan detaylardı.

Bazı küçük kapılar ise evin dışında bulunuyordu ve bambaşka işlevlere sahipti.

Örneğin kömür teslimi için yapılan minik kapılar sayesinde görevli, kömürü doğrudan bodruma boşaltabiliyordu. Buzdolabı öncesinde kullanılan buz kutularına da yine bu kapılardan buz bırakılıyordu.

En yaygın örneklerden biri de süt kapılarıydı. Her sabah sütçü taze süt şişelerini bu küçük bölmeye bırakır, müşteriler de boş şişeleri aynı yerden iade ederdi. Ayrıca bazı evlerde banyoya ya da dolap içine yerleştirilmiş küçük kapılar vardı. Bu kapıdan kirli çamaşırlar aşağıya bırakılıyor ve doğrudan çamaşır odasına ulaşıyordu.

