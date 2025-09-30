Yurt Dışındaki Bazı Evlerde Neden Böyle Küçük Kapılar Var?
Yabancı filmlerde veya dizilerde minik bir kapı görmüş olabilirsiniz. Çoğu kişinin aklına 'Acaba gizli bir geçit mi?' sorusu geliyor. Ne var ki gerçekte çok daha gündelik ama bir o kadar da yaratıcı bir amaçla yapılmışlardı. O dönem için hayatı kolaylaştıran bu tasarım, bugün bize biraz tuhaf gelse de ev yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Gelin bakalım...
Taste of Home’un aktardığına göre bu küçük kapıların en yaygın kullanım amacı kart masalarını saklamaktı.
Bu kapılar zamanla evde farklı eşya ve ihtiyaçları da gizlemek için kullanıldı.
Bazı küçük kapılar ise evin dışında bulunuyordu ve bambaşka işlevlere sahipti.
