Yurt Dışındaki Bazı Evlerde Neden Böyle Küçük Kapılar Var?

20. yüzyıl ortalarında aileler televizyon başında değil, kart oyunları ve bulmacalarla vakit geçiriyordu. Bridge, canasta gibi popüler oyunlar ya da akşamları yapılan bulmaca geceleri en yaygın eğlenceler arasındaydı.

Katlanır kart masası, komşular aniden uğradığında hemen çıkarılıp kullanılabiliyordu. Bu küçük kapılar sayesinde masalar ne bodrumdan taşınmak zorunda kalıyordu ne de kalabalık dolaplara sıkıştırılıyordu. Ev sahipleri için pratik, ziyaretçiler içinse keyifli bir toplanma alanı yaratıyordu.