Kediler Neden Narenciye Kokusundan Nefret Eder?

Bizim burnumuzda yaklaşık 5 milyon koku reseptörü varken, kedilerde bu sayı 200 milyona kadar çıkıyor. Bu da onların en küçük kokuyu bile kat kat daha yoğun hissetmesine neden oluyor.

Narenciyelerde bulunan limonen adlı kimyasal bileşik, insanlara hoş gelse de kediler için son derece keskin ve rahatsız edici. Limonun ya da portakalın kabuğunda yoğunlaşan bu madde, kedilerin koku duyularını adeta yakıyormuş gibi bir etki bırakıyor. Bu yüzden kediler bu kokuyu duyduklarında burunlarını kırıştırıp hızla uzaklaşmayı tercih ediyor