Kediler Neden Narenciye Kokusundan Nefret Eder?

Gökçe Cici
27.09.2025 - 09:06

Kedilerin meraklı yapısını bilmeyen yok. Yeni kokulara ve objelere yaklaşmaktan çekinmezler. Ancak narenciye söz konusu olduğunda durum değişiyor. Limon ya da portakal kokusunu alan kediler genelde hızla uzaklaşıyor. Peki bu kadar masum bir koku, neden onlarda bu kadar güçlü bir tepkiye yol açıyor? Gelin birlikte inceleyelim.

Kediler, insanlara kıyasla çok daha gelişmiş bir koku alma duyusuna sahip.

Bizim burnumuzda yaklaşık 5 milyon koku reseptörü varken, kedilerde bu sayı 200 milyona kadar çıkıyor. Bu da onların en küçük kokuyu bile kat kat daha yoğun hissetmesine neden oluyor.

Narenciyelerde bulunan limonen adlı kimyasal bileşik, insanlara hoş gelse de kediler için son derece keskin ve rahatsız edici. Limonun ya da portakalın kabuğunda yoğunlaşan bu madde, kedilerin koku duyularını adeta yakıyormuş gibi bir etki bırakıyor. Bu yüzden kediler bu kokuyu duyduklarında burunlarını kırıştırıp hızla uzaklaşmayı tercih ediyor

Narenciye kokusu riskli olabilir. İyi de nasıl?

Limonun kabuğunda bulunan yağlar kedilerin cildine temas ettiğinde tahrişe yol açabiliyor. Tüylerine bulaşan yağlar ise yalanma sırasında ağızlarına geçtiğinde mide problemleri ya da deri hastalıkları oluşturabiliyor.

Bu nedenle evde limon kabuklarını ya da narenciye özlerini kedilerin ulaşamayacağı yerlerde tutmak gerekiyor. Bazı insanlar, kedileri belirli bölgelerden uzak tutmak için limon kabuğu kullansa da bunun güvenli bir çözüm olmadığı unutulmamalı. Koku etkisini kaybettiğinde kediler yeniden o bölgelere yöneliyor ve temas riski artıyor.

Her kokudan uzak duran kediler yok elbette.

Bazı doğal kokular onların ilgisini çekebiliyor. Kedi nanesi (catnip), gümüş asma (silvervine), kedi kekiği (cat thyme), hanımeli ve valerian otu kedilerin hoşlandığı kokular arasında sayılıyor. Hatta bazı kediler taze fesleğen ya da gül kokusuna karşı da olumlu tepki verebiliyor.

Ancak evde kullanılan parfümler, oda kokuları ya da uçucu yağlar kediler için zararlı olabilir. Özellikle lavanta, okaliptüs ve ardıç yağı gibi esansiyel yağlar kedilerde solunum sıkıntısına, alerjiye ya da zehirlenmeye yol açabiliyor. Bu yüzden kedilerin yanında yapay kokulardan kaçınmak en güvenli tercih.

