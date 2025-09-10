onedio
Kediler Bizi Gördükten Sonra Neden Esneme Hareketi Yapar?

Gökçe Cici
10.09.2025 - 09:57

Uzun bir günün ardından kapıdan içeri giriyorsunuz. Sessizlik bir anda bozuluyor, kediniz koşarak yanınıza geliyor ve kocaman bir esneme hareketi yapıyor. Üstelik çoğu zaman bu esnemeye tatlı bir miyavlama eşlik ediyor. Peki ama neden? Kediler sizi gördüklerinde neden esner? Bu davranış sadece kaslarını açmak için değil, duygusal ve sosyal nedenlerden de kaynaklanıyor. İşte uzmanların ortaya koyduğu en güçlü açıklamalar.

Kediler, sizinle iletişim kurmak ve dikkat çekmek isterler.

Kediler için esneme aynı zamanda güçlü bir iletişim yöntemidir. Sizi gördüklerinde yaptıkları bu hareket aslında “buradayım” demenin ve dikkatinizi çekmenin bir yoludur. Kediler, varlıklarını duyurmak ve size selam vermek için esneme hareketini sık sık kullanır. Bu durum çoğu zaman tatlı bir miyavlama veya kuyruk sallama ile birleşir.

Ayrıca esneme, kedilerin oyun daveti yaparken de kullandıkları bir işarettir. Özellikle günün yoğun geçtiğini hissederlerse, sizi rahatlatmak için bu davranışı sergileyebilirler. Onların dünyasında esnemek, iletişimi başlatan küçük ama etkili bir jesttir. Yani kediniz eve geldiğinizde esniyorsa, sadece kaslarını açtığı anlamına gelmez.

Uzun uykular sonrası kaslarını açmaları gerekir.

Kedilerin günün ortalama 16 saatini uyuyarak geçirdiği biliniyor. Siz eve geldiğinizde büyük ihtimalle onların uykusunu bölüyorsunuz. Esneme, uykudan uyanan kedinin vücudunu yeniden hareketliliğe hazırlamasını sağlar. Kaslarındaki gerginliği atar, kan dolaşımını hızlandırır ve kısacası bedeni yeniden çalışır hale getirir.

İnsanların sabah uyandığında gerinmesiyle kedilerin bu davranışı aslında oldukça benzerdir. Üstelik sadece kaslara değil, sinir sistemine de enerji kazandırır. Bu yüzden siz eve döndüğünüzde kedinizin kocaman bir esneme yapması, aslında gün boyu dinlenmiş bedenini sizinle etkileşime hazırladığı anlamına gelir.

Oyun ve hareket için hazırlık yaparlar.

Kediler sizi gördüklerinde esneme davranışı gösteriyorsa, çoğu zaman yaklaşan bir oyun seansının habercisidir. Kediniz, sizin varlığınızı eğlence ve hareket ile ilişkilendirmiş olabilir. Bu yüzden kaslarını açarak zıplamaya, koşmaya ya da oyuncaklarıyla oynamaya hazırlık yapar.

Bu davranış aslında kedilerin doğasından gelir. Avcı ruhlarını canlı tutmak için aniden atlama, pusu kurma ve saldırma gibi hareketleri pratik ederler. Esneme, reflekslerin daha kolay çalışmasını sağlayan ısınma hareketi gibidir.

Güven, rahatlık ve aidiyet duygusunu yansıtırlar.

Kediler için esneme en savunmasız anlardan biridir. Bu sırada kaslar gevşer, refleksler yavaşlar ve hızlı kaçış zorlaşır. Kediniz sizin yanınızda gönül rahatlığıyla esniyorsa, size duyduğu güvenin en net göstergelerinden biridir. Onlar için bu hareket “Senin yanındayken güvendeyim” demektir.

Esneme aynı zamanda aidiyet duygusunu da yansıtır. Kedilerin patilerinde koku bezleri bulunur ve bu bezler sayesinde bulunduğu alanı ya da kişiyi işaretleyebilirler. Esneme sırasında patilerini uzatıp yere ya da size dokunmaları, sizi kendi alanlarının bir parçası haline getirdiklerinin işareti olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
