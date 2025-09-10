Kediler Bizi Gördükten Sonra Neden Esneme Hareketi Yapar?
Uzun bir günün ardından kapıdan içeri giriyorsunuz. Sessizlik bir anda bozuluyor, kediniz koşarak yanınıza geliyor ve kocaman bir esneme hareketi yapıyor. Üstelik çoğu zaman bu esnemeye tatlı bir miyavlama eşlik ediyor. Peki ama neden? Kediler sizi gördüklerinde neden esner? Bu davranış sadece kaslarını açmak için değil, duygusal ve sosyal nedenlerden de kaynaklanıyor. İşte uzmanların ortaya koyduğu en güçlü açıklamalar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, sizinle iletişim kurmak ve dikkat çekmek isterler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun uykular sonrası kaslarını açmaları gerekir.
Oyun ve hareket için hazırlık yaparlar.
Güven, rahatlık ve aidiyet duygusunu yansıtırlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın