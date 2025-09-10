Kediler Bizi Gördükten Sonra Neden Esneme Hareketi Yapar?

Kediler için esneme aynı zamanda güçlü bir iletişim yöntemidir. Sizi gördüklerinde yaptıkları bu hareket aslında “buradayım” demenin ve dikkatinizi çekmenin bir yoludur. Kediler, varlıklarını duyurmak ve size selam vermek için esneme hareketini sık sık kullanır. Bu durum çoğu zaman tatlı bir miyavlama veya kuyruk sallama ile birleşir.

Ayrıca esneme, kedilerin oyun daveti yaparken de kullandıkları bir işarettir. Özellikle günün yoğun geçtiğini hissederlerse, sizi rahatlatmak için bu davranışı sergileyebilirler. Onların dünyasında esnemek, iletişimi başlatan küçük ama etkili bir jesttir. Yani kediniz eve geldiğinizde esniyorsa, sadece kaslarını açtığı anlamına gelmez.