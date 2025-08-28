Kediler Neden Bizi Gecenin Köründe Uyandırır?

Kedilerin sizi sabahın köründe kaldırmasının en yaygın nedeni açlık. Çoğu kişi uykulu halde kedisini besleyerek bu davranışı istemeden ödüllendirir. Böylece kedi, “Sahibimi uyandırırsam mama gelir” mantığını öğrenir. Bunu engellemek için kedinizin gün içinde yeterince doyduğundan emin olabilirsiniz.

Özellikle yatmadan hemen önce küçük bir öğün ya da atıştırmalık vermek faydalı olur. Ayrıca sabah kalkar kalkmaz mama vermemek, kedinizin uyandırma davranışıyla mama saatini ilişkilendirmesini engeller. Hatta mama saatini bir komutla eşleştirip sadece o sözü duyunca yemek verebilirsiniz.