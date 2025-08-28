Kediler Neden Bizi Gecenin Köründe Uyandırır?
Önemli bir toplantınız var, uyumanız lazım ama kediniz sabaha karşı gelip sizi uyandırıyor. Peki neden böyle yapıyor? Aslında evcil kediler geceleri aktif olacak şekilde evrimleşmiş olsa da, zamanla insan yaşamına uyum sağlamış durumda. Normalde sabah erken saatlerde ve akşamüstü hareketli olurlar. Yani tam gecenin ortasında sizi kaldırmaları biraz farklı sebeplerden kaynaklanıyor.
Aç olduklarında geceleri bi' tık daha sabırsız olabilirler...
Düzensiz rutinler kedileri huzursuz eder.
Enerjilerini gündüz harcamazlarsa gece coşabilirler.
