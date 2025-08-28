onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Bizi Gecenin Köründe Uyandırır?

Kediler Neden Bizi Gecenin Köründe Uyandırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 17:44

Önemli bir toplantınız var, uyumanız lazım ama kediniz sabaha karşı gelip sizi uyandırıyor. Peki neden böyle yapıyor? Aslında evcil kediler geceleri aktif olacak şekilde evrimleşmiş olsa da, zamanla insan yaşamına uyum sağlamış durumda. Normalde sabah erken saatlerde ve akşamüstü hareketli olurlar. Yani tam gecenin ortasında sizi kaldırmaları biraz farklı sebeplerden kaynaklanıyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aç olduklarında geceleri bi' tık daha sabırsız olabilirler...

Aç olduklarında geceleri bi' tık daha sabırsız olabilirler...

Kedilerin sizi sabahın köründe kaldırmasının en yaygın nedeni açlık. Çoğu kişi uykulu halde kedisini besleyerek bu davranışı istemeden ödüllendirir. Böylece kedi, “Sahibimi uyandırırsam mama gelir” mantığını öğrenir. Bunu engellemek için kedinizin gün içinde yeterince doyduğundan emin olabilirsiniz. 

Özellikle yatmadan hemen önce küçük bir öğün ya da atıştırmalık vermek faydalı olur. Ayrıca sabah kalkar kalkmaz mama vermemek, kedinizin uyandırma davranışıyla mama saatini ilişkilendirmesini engeller. Hatta mama saatini bir komutla eşleştirip sadece o sözü duyunca yemek verebilirsiniz.

Düzensiz rutinler kedileri huzursuz eder.

Düzensiz rutinler kedileri huzursuz eder.

Yemek, oyun, temizlik gibi alışkanlıklar belli bir düzende olmadığında, strese girip sabaha karşı sizi uyandırmaya başlayabilirler. Mama saatlerini, oyun vakitlerini ve hatta kum kabı temizliğini olabildiğince aynı saatlerde yapabilirsiniz. Bu, kedinin kendini güvende hissetmesini sağlar. 

Tatil dönüşü, evde yeni bir misafir ya da mobilyaların yerinin değişmesi bile kedinizin rutini bozabilir. Böyle durumlarda sabah uyandırma davranışları yeniden başlayabilir ama düzeni koruduğunuzda zamanla normale döner.

Enerjilerini gündüz harcamazlarsa gece coşabilirler.

Enerjilerini gündüz harcamazlarsa gece coşabilirler.

Her ne kadar kediler günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor olsa da, hareket etmeye ve oyun oynamaya da ihtiyaç duyarlar. Eğer gün içinde yeterince enerjilerini atmazlarsa, gecenin bir vakti sizi kaldırıp oyun oynamak isterler. Çeşitli oyuncaklar, tırmalama tahtaları ya da saklanma alanları kedinizin gündüz aktif olmasını sağlar. 

Siz evdeyken interaktif oyuncaklarla onunla oynamak hem zihinsel hem fiziksel olarak tatmin olmasına yardımcı olur. Özellikle yatmadan 1-2 saat önce oyun seansı yapmak, geceyi daha sakin geçirmesine destek olur. Ancak tam uyumadan önce çok aktif oyunlardan kaçınmak gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın