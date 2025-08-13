onedio
Kediler Neden Bazen Kuyruklarını Kabartır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 08:50

Kedilerin kuyrukları, duygularını en net yansıttıkları bölgelerden biridir. Rahat olduklarında yavaşça sallanır, öfkelendiklerinde sertleşir, korktuklarında ise bir anda kabarır. Bu kabarma kimi zaman oyunun heyecanıyla da görülebilir ama genellikle tehdit algısı olduğunda ortaya çıkar. Peki bu tepkinin amacı nedir ve kabarık kuyruk bize tam olarak ne anlatır?

Gelin bakalım...

Kediler, doğada üst seviye bir yırtıcı olsalar da besin zincirinin en tepesinde değildir.

Tehdit algıladıklarında ya da ani bir uyarana maruz kaldıklarında “daha büyük görünme” stratejisini devreye sokarlar. Kuyruğun kabarması, tüylerin dikleşmesi ve sırtın yükselmesi hep bu görüntüyü destekler. Böylece karşısındaki canlıya “ben senden büyüğüm ve tehlikeliyim” mesajı verilir. 

Bu tehdit, bir köpeğin yaklaşması kadar ciddi olabileceği gibi kapının aniden çalması kadar basit de olabilir. Yavru kedilerde bu tepki, bağımsız yaşamayı öğrenme sürecinde daha sık görülür.

Kuyruğun kabarması, tüy diplerindeki küçük kasların kasılmasıyla gerçekleşir.

Bu kaslar, savaş ya da kaç tepkisini yöneten sempatik sinir sisteminden gelen sinyallere yanıt verir. Stres hormonlarının etkisiyle kaslar tüyleri yukarı kaldırır, böylece kuyruk normalden çok daha hacimli görünür. 

Bazen kabarma sırta kadar yayılır. Bu biyolojik tepkiye piloereksiyon denir ve yalnızca kedilere özgü değildir; kuşlar, köpekler ve bazı memeliler de aynı şekilde tüylerini kabartarak tehditten kaçınmaya çalışır. Fziksel çatışma yaşamadan rakibi caydırmanın etkili bir yolu diyebiliriz.

Kabarık kuyruk her zaman korku anlamına gelmez.

Kabarık kuyruk çoğunlukla korku, öfke ya da saldırganlık işareti olsa da her zaman olumsuz bir durumun göstergesi değildir. Bazı kediler oyunun heyecanıyla ya da aşırı uyarıldığında da kuyruklarını kabartabilir. 

Kuyrukla birlikte kulakların pozisyonu, göz bebeklerinin büyüklüğü ve vücut duruşu gözlemlenerek bu tepkinin nedenini anlamak mümkündür. Kabarıklık uzun süre geçmiyorsa veya kedi sürekli stres halinde görünüyorsa, veteriner kontrolü tavsiye edilir. Uygun oyun alanı ve güven hissi, bu refleksin daha seyrek ortaya çıkmasına yardımcı olur.

