Kediler Neden Bazen Kuyruklarını Kabartır?

Tehdit algıladıklarında ya da ani bir uyarana maruz kaldıklarında “daha büyük görünme” stratejisini devreye sokarlar. Kuyruğun kabarması, tüylerin dikleşmesi ve sırtın yükselmesi hep bu görüntüyü destekler. Böylece karşısındaki canlıya “ben senden büyüğüm ve tehlikeliyim” mesajı verilir.

Bu tehdit, bir köpeğin yaklaşması kadar ciddi olabileceği gibi kapının aniden çalması kadar basit de olabilir. Yavru kedilerde bu tepki, bağımsız yaşamayı öğrenme sürecinde daha sık görülür.