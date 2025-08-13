Kediler Neden Bazen Kuyruklarını Kabartır?
Kedilerin kuyrukları, duygularını en net yansıttıkları bölgelerden biridir. Rahat olduklarında yavaşça sallanır, öfkelendiklerinde sertleşir, korktuklarında ise bir anda kabarır. Bu kabarma kimi zaman oyunun heyecanıyla da görülebilir ama genellikle tehdit algısı olduğunda ortaya çıkar. Peki bu tepkinin amacı nedir ve kabarık kuyruk bize tam olarak ne anlatır?
Kediler, doğada üst seviye bir yırtıcı olsalar da besin zincirinin en tepesinde değildir.
Kuyruğun kabarması, tüy diplerindeki küçük kasların kasılmasıyla gerçekleşir.
Kabarık kuyruk her zaman korku anlamına gelmez.
