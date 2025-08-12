Kediler Tıpkı İnsanlar Gibi Kin Tutar mı?

Kedilerde insanlar gibi “haklı ya da haksız” kavramı bulunmaz. Uzman Joey Lusvardi’ye göre kin, geçmişte yaşanan bir olaydan ötürü uzun süreli kızgınlık, öfke ve kırgınlık gibi duyguların birikmesiyle oluşur. İnsanlar bunu gelecekteki olumsuzluklardan korunmak için yapar. Ancak kediler, davranışlarını ahlaki yargılara göre değil, doğrudan olgulara göre şekillendirir.

Veteriner Maggie Placer da kedilerin olayları yanlış veya doğru olarak yorumlamadığını, sadece olan biteni değerlendirip buna göre hareket ettiğini vurguladı. Yani kedinizin size soğuk davranması bir intikam planı değil, genellikle beklenmedik bir değişikliğe karşı verdiği doğal tepkidir.