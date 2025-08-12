onedio
Kediler Tıpkı İnsanlar Gibi Kin Tutar mı?

12.08.2025 - 19:00

Kedilerin davranışları bazen oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle veterinere götürdükten sonra günlerce yanınıza gelmemesi ya da tatile gidip dönmenizin ardından soğuk davranması, “Acaba bana kızdı mı?” sorusunu akla getiriyor. Ancak uzmanlara göre kediler insanlar gibi kin tutmuyor. Davranışlarının ardında bambaşka nedenler var. Veterinerler, bu durumun aslında stres, korku ya da rutin değişikliğine verilen doğal bir tepki olduğunu belirtiyor.

Kediler kin tutmaz, sadece duruma tepki verir.

Kedilerde insanlar gibi “haklı ya da haksız” kavramı bulunmaz. Uzman Joey Lusvardi’ye göre kin, geçmişte yaşanan bir olaydan ötürü uzun süreli kızgınlık, öfke ve kırgınlık gibi duyguların birikmesiyle oluşur. İnsanlar bunu gelecekteki olumsuzluklardan korunmak için yapar. Ancak kediler, davranışlarını ahlaki yargılara göre değil, doğrudan olgulara göre şekillendirir. 

Veteriner Maggie Placer da kedilerin olayları yanlış veya doğru olarak yorumlamadığını, sadece olan biteni değerlendirip buna göre hareket ettiğini vurguladı. Yani kedinizin size soğuk davranması bir intikam planı değil, genellikle beklenmedik bir değişikliğe karşı verdiği doğal tepkidir.

Kediler olumsuz deneyimleri unutmuyor...

Her ne kadar kin tutmasalar da kediler, bazı olayları uzun süre hatırlayabiliyor. Kokular, tatlar ve sesler, kedilerin hafızasını en çok tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Örneğin, kardeş kediler kokularından birbirlerini iki yıl boyunca tanıyabilir. Ayrıca kötü deneyimler de hafızalarında iz bırakabilir. 

Zor koşullardan kurtarılmış kediler, yeniden güvenmekte zorlanabilir. Bu durum, tamamen hayatta kalma içgüdüsüyle ilgilidir. Veteriner Placer’ın belirttiği “3-3-3 kuralı” (3 gün stres, 3 hafta uyum süreci, 3 ayda ev ortamına alışma) yeni sahiplendirme süreçlerinde sıkça kullanılır. Ancak geçmişinde travma olan kedilerde bu süre, daha da uzayabilir.

Kedinizle güveni yeniden inşa etmenin yolları:

Eğer kediniz sizden uzak duruyorsa bu, ona güvenli bir alan sağlamanız gerektiği anlamına gelir. Kediler, saklanabilecekleri sessiz köşeler, kapalı yataklar veya karton kutular gibi güvenli alanlara ihtiyaç duyar. Evde birden fazla kedi varsa, her biri için ayrı mama kabı, su kabı ve kum kabı bulundurmak önemli.

Olumsuz deneyimleri silmek içinse pozitif pekiştirme yöntemi kullanılabilir. Örneğin kediniz taşıma çantasını görünce strese giriyorsa, çantayı arada evin ortasında bırakıp içine ödül mamaları koyabilirsiniz. Böylece çanta ile olumlu bir bağ kurar. Yanlışlıkla kuyruğuna basmak gibi kazalar yaşanırsa önce kedinizin durumunu kontrol edin, ardından ona sakinleşmesi için zaman tanıyın. Birkaç ödül maması, sessiz ortam ve ilgiyle yeniden güveni kazanmak mümkün.

Yorum Yazın