Kediler Neden Kutulara Deli Olur?
Yeni bir oyuncak alırsınız ama kediniz kutusuna daha çok ilgi gösterir. Hatta oyuncak yerine gidip kutuya sıkışmayı tercih eder. Bu davranış artık her kedi sahibinin alıştığı bir manzara. Peki ama neden? Neden kediler bu kadar sıradan görünen karton kutulara bu kadar düşkün? Aslında ardında hem içgüdüsel hem de bilimsel pek çok neden yatıyor.
Gelin bakalım!
Kutular kedilerin kendini güvende hissettiği en konforlu yerlerden biri.
Karton kutular onları ısıtır ve huzurla kıvrılmalarını sağlar.
Kutular içlerindeki avcı ruhu ortaya çıkarmak için birebir!
Kutular, kişisel alan ve duygusal koruma sağlar.
