Kediler Neden Kutulara Deli Olur?

Kediler doğaları gereği dar ve kapalı alanlarda bulunmayı sever. Bu tür yerler onlara dış dünyadan izole olma ve aynı anda etrafı kontrol etme imkanı verir. Bir kutunun içine giren kedi hem saklanır hem de gelen geçeni takip edebilir.

Özellikle yeni ortamlarda ya da stres altındayken bu davranış daha da sık görülür. Barınakta yapılan bir araştırmada kutu verilen kedilerin, kutusu olmayanlara göre daha hızlı adapte olduğu da gözlemlenmiş. Kutular kedilere ait hissi veriyor diyebiliriz ve bu yüzden daha güvende hissediyorlar.