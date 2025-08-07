onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kediler Neden Kutulara Deli Olur?

Kediler Neden Kutulara Deli Olur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 20:12

Yeni bir oyuncak alırsınız ama kediniz kutusuna daha çok ilgi gösterir. Hatta oyuncak yerine gidip kutuya sıkışmayı tercih eder. Bu davranış artık her kedi sahibinin alıştığı bir manzara. Peki ama neden? Neden kediler bu kadar sıradan görünen karton kutulara bu kadar düşkün? Aslında ardında hem içgüdüsel hem de bilimsel pek çok neden yatıyor.

Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kutular kedilerin kendini güvende hissettiği en konforlu yerlerden biri.

Kutular kedilerin kendini güvende hissettiği en konforlu yerlerden biri.

Kediler doğaları gereği dar ve kapalı alanlarda bulunmayı sever. Bu tür yerler onlara dış dünyadan izole olma ve aynı anda etrafı kontrol etme imkanı verir. Bir kutunun içine giren kedi hem saklanır hem de gelen geçeni takip edebilir.

Özellikle yeni ortamlarda ya da stres altındayken bu davranış daha da sık görülür. Barınakta yapılan bir araştırmada kutu verilen kedilerin, kutusu olmayanlara göre daha hızlı adapte olduğu da gözlemlenmiş. Kutular kedilere ait hissi veriyor diyebiliriz ve bu yüzden daha güvende hissediyorlar.

Karton kutular onları ısıtır ve huzurla kıvrılmalarını sağlar.

Karton kutular onları ısıtır ve huzurla kıvrılmalarını sağlar.

Kediler sıcak yerlerde olmayı sever ama evlerin sıcaklığı onların ideal ısısından genelde düşüktür. Karton kutular ise bu açığı kapatır. Kedi içine kıvrıldığında kutu hem vücut ısısını hapseder hem de dış ortamla temasını azaltır. 

Bu yüzden gün içinde uzun saatlerini kutu içinde geçirip kestiren kediler hiç de az değildir. Üstelik içine bir de yumuşak bir örtü koyarsanız değmeyin keyiflerine!

Kutular içlerindeki avcı ruhu ortaya çıkarmak için birebir!

Kutular içlerindeki avcı ruhu ortaya çıkarmak için birebir!

Kediniz bir kutunun içinden aniden atlayarak oyuncaklara ya da ayaklarınıza saldırıyor mu? Bunun, tam anlamıyla onların içgüdüsel oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Doğada pusu kurarak avlanmaları gereken bu canlılar için kutular mükemmel saklanma noktası oluşturur. 

Kendilerini gizleyip doğru anı bekleyerek dışarı atlamaları hem eğlencelidir hem de onlar için zihinsel bir egzersizdir. E tabii bu tarz oyunlar kedinizi yalnızca eğlendirmekle kalmıyor hem stres azaltıyor hem de günlük enerjilerini harcıyorlar.

Kutular, kişisel alan ve duygusal koruma sağlar.

Kediler bazen yalnız kalmak ister. Kalabalık bir ortamda ya da eve yabancı biri geldiğinde hemen kendilerine güvenli bir yer ararlar. Kutular da tam bu noktada devreye girer. Hem sessizdir hem de dış müdahaleden korur. 

Ayrıca kutuların kenarlarına sürtünerek kendi kokularını bırakmaları o alanı kişiselleştirdiklerini gösterir. Bu alan, onların kontrolünde olan bir yerdir ve ihtiyaç duyduklarında geri çekilip yeniden denge bulmalarını sağlar.

Dışarıdan bakıldığında sadece karton olabilir ama kediniz için orası bir saray... Kediler yine şaşırtmadı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kedilere dair içeriklerimiz 😻👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
13
11
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın