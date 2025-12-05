onedio
Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 07:32

Japon otomobil sektörünün öncülerinden Toyota, Aralık ayı fiyatlarını ve kampanyalarını açıkladı. 1937 yılında kurulan Toyota, ilk günden beri ödün vermediği kalite ve güvenilirlik standartlarıyla otomobil endüstrisindeki lider konumunu sürdürüyor. Avrupa'nın en popüler otomobil markalarından biri haline gelen markanın, motor performansı ve SUV hibrit modelleri Türkiye'de de en çok satanlar listesinde yerini alıyor. Peki, Aralık ayında Toyota'nın Corolla, Yeni Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross, Camry, CHR, RAV4, Hilux ve Yeni Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Toyota Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Toyota, Aralık ayında geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Markanın Aralık ayı kampanyaları, Aralık ayında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Toyota'nın 'Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatları' aşağıda yer alıyor.

Not: Toyota tarafından belirlenen aşağıdaki fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak fiyatlar, dönemlik sınırlı sayılı kampanyalara, ödeme yöntemlerine ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.750.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.780.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.856.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.958.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.126.000 TL

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.308.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.354.000 TL l Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.180.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.368.000 TL l Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.190.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.450.000 TL l Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyat: 2.200.000 TL

Toyota Yeni Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.435.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.544.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.095.000 TL

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT** 1.995.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.289.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.436.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.559.000 TL 

  • 1.8 Hybrid GR Sport e-CVT 2.562.000 TL 

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.995.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.282.500 TL

  • 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT** 2.282.500 TL 

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.098.500 TL

  • 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT 2.280.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 2.302.000 TL 

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.771.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.059.000 TL

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Hilux Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 2.345.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 3.607.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 3.874.000 TL

  • 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T 4.631.500 TL 

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.471.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.660.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.745.000 TL

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 D Vision M/T 1.078.500 TL

  • 1.5 D Dream M/T 1.127.500 TL

(Tavsiye Edilen Aralık Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar)

