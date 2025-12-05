onedio
Aralık 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 07:32

Fransız otomobil devi Citroen, Aralık ayında geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. 2020'lerin başından bu yana Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yılın son ayında Ami, C4X ve C3 Aircross gibi yenilenen modelleriyle otomobil piyasasında dikkat çekmeyi başarıyor. C serisi, sıklıkla en çok satılanlar listesinde yer alırken, markanın Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 modeli lansmana özel fiyatlarıyla piyasaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Peki, Aralık ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları nasıl şekillendi?

İşte, Citroen'in Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Citroen Fiyat Listesi: Aralık 2025

Fransız otomobil devi Citroen, Aralık ayında güncellenen fiyatlarını açıkladı. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenen fiyat listesinde Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 lansmana özel 2.200.000 TL'den başlayan fiyatları ile yerini aldı. 

Uyarı: Citroen'in belirlediği fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak, döneme özel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlara bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Plus 1.395.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.375.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Max 1.454.000 TL I Nakit İndirimli Fiyat: 1.434.000 TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Plus 1.835.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 Max 1.891.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 83 kW Elektrikli Motor Standart Menzil Max 1.621.000 TL

  • 83 kW Elektrikli Motor Uzun Menzil Max 1.721.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.844.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.025.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.995.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 115 KW Max 2.061.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.821.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.791.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2.004.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2.113.000 TL

Açıklama: *:İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü.

Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 115 KW Max 2.087.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 2.057.000 TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Plus - 2.550.000 TL I Lansmana Özel Fiyat: 2.200.000 TL

  • 1.2 Hybrid 145* eDCS6 Max - 2.700.000 TL

Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 157 kW Plus - 2.330.000 TL

  • 157 kW Max - 3.100.000 TL

Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami 550.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 510.000 TL 

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami Buggy 590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 550.000 TL 

Citroen Ami Peps Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 570.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 530.000 TL 

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel You 1.431.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.659.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 You 1.561.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.714.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.846.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Aralık 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.270.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.345.000 TL

