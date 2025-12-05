Aralık 2025 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil devi Citroen, Aralık ayında geçerli güncel fiyat listesini açıkladı. 2020'lerin başından bu yana Stellantis grubunun bir parçası olan Citroen, yılın son ayında Ami, C4X ve C3 Aircross gibi yenilenen modelleriyle otomobil piyasasında dikkat çekmeyi başarıyor. C serisi, sıklıkla en çok satılanlar listesinde yer alırken, markanın Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 modeli lansmana özel fiyatlarıyla piyasaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Peki, Aralık ayında Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları nasıl şekillendi?
İşte, Citroen'in Aralık ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
Citroen Fiyat Listesi: Aralık 2025
Citroen Elektrikli C3 Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Elektrikli C3 Aircross Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen C4 Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145 Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Yeni ë-C5 Aircross Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Yeni Ami Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Aralık 2025
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Aralık 2025
