Aralık 2025 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
05.12.2025 - 07:32

Romanya'nın önde gelen otomobil üreticisi Dacia, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1966 yılında kurulan ve 1999'da Renault Grubu'nun bir parçası haline gelen dünya çapında tanınan marka, Türkiye'de de otomobil severlerin tercihi. Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modelleri, SUV segmentinde rekabeti fiyat performans oranıyla kızıştırıyor. Peki, Aralık ayında Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Dacia'nın Aralık ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Aralık 2025

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Dacia, 4 Aralık'tan itibaren geçerli yeni fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Dacia'nın 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Fiyatlar, Dacia'nın internet sitesinden alınmıştır. Ancak fiyatlarda, dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik söz konusu olabilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.420.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.480.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Aralık 2025

  • Extreme Eco-G 100 - 7 koltuklu 1.630.000 TL 

  • Extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.600.000 TL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
