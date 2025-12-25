Şarkıcı - Şarkı Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?
Şarkıcıları hepimiz tanıyoruz ama diskografilerine ne kadar hakimiz? Aşağıdaki sorularda sana bir sanatçı ismi vereceğiz ve şıklardan hangisinin o sanatçıya ait ikonik bir şarkı olduğunu bulmanı isteyeceğiz. Bakalım şarkılar ve söyleyenleri zihninde doğru eşleşmiş mi?
1. Aşağıdaki şarkılardan hangisi Megastar Tarkan'a ait?
2. Türk Pop Müziğinin kraliçesi Sezen Aksu aşağıdaki şarkılardan hangisini söylemiştir?
3. Anadolu Rock müziğinin efsanesi Barış Manço'ya ait olan şarkı hangisidir?
4. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in seslendirdiği şarkı hangisidir?
5. Eurovision gururumuz Sertab Erener'in şarkısı hangisidir?
6. İşçi sınıfının sesi Cem Karaca'nın unutulmaz eseri hangisidir?
7. "Kenan Doğulu" aşağıdaki hit şarkılardan hangisinin sahibidir?
8. Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah'ın şarkısı hangisidir?
